Nebulosa - 22 de enero de 2018

Lunes 22 de enero de 2018

popularidad : 0%

Compas, ya está la segunda emisión del 2018 de Nebulosa. Queremos comentarles que a través del Sistema de información de la resistencia recibimos noticias de la lucha que llevan adelante compas en diferentes latitudes de México y el mundo.

Les seguimos invitando a que nos hagan llegar informaciones sobre la resistencia, denuncia o eventos, ya sean escritas o grabadas a través de los teléfonos 044 55 47 79 17 59 y 044 55 13 16 32 16 (con Telegram, What’s app y mensajes de voz y de texto), también mediante pueden hacernos llegar sus mensajes a nuestras redes sociales en diaspora, facebook y twitter con el identificador kehuelga, y de nuestro correo electrónico kehuelga@kehuelga.net

Todas y todos contra el monstruo capital y sus sirvientes!

Estas son las noticias de la semana:

Recuerdos del porvenir: nuevas agresiones militares en la Selva Lacandona

Asesinan a Guadalupe Campanur

Guerrero: ataque policial a comunitarios y opositores a la Parota

Ciudad Monstruo: sigue la lucha de las y los damnificados

Chiapas: alto a la represión contra las trabajadoras y trabajadores de la salud

Oaxaca: hostigan a defensor comunitario

México: la muerte tiene permiso

Reconstrucción de la Radio Comunitaria Totopo

Recuerdos del porvenir: nuevas agresiones militares en la Selva Lacandona

Como en otros tiempos, las fuerzas armadas hacen presencia para intimidar a las comunidades indígenas de la región selva en Chiapas. A través de un comunicado fechado el 12 de enero compañeras y compañeros de la zona tzeltal de Chiapas denuncian que el día 9 de enero de 2017 aeronaves de la Fuerza Área Mexicana y de la Marina realizaron sobrevuelos en el ejido Amador Hernández. Mencionan que en este ejido aterrizaron dos helicópteros con 17 militares. Las autoridades ejidales interrogaron a los militares por el motivo del aterrizaje y mencionaron que buscaban una aeronave privada que supuestamente se había perdido en la zona. Escuchemos las palabras de un compa de Amador Hernández entrevistado por Radio Mundo Real:

Las y los compañeros denuncian que este tipo de operativos militares no benefician en nada a las comunidades y violan los derechos de los pueblos. Ellos vinculan estos despliegues militares con la recién aprobada Ley de Seguridad Interior.

Hoy como ayer, unámonos para exigir alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas!

Asesinan a Guadalupe Campanur

El día 17 de enero fue encontrada sin vida Guadalupe Campanur, comunera de Cherán, en el municipio de Chilchota, Michoacán.

El Consejo de Jóvenes de Cherán publicó un comunicado en el que mencionan el carácter feminicida de este crimen, además de que aclaran que el asesinato de la compañera no ocurrió en el territorio de Cherán, pero sí en una zona cercana. Mencionan que pese a la seguridad comunitaria que se ha logrado en Cherán, la región sigue padeciendo grave violencia. Por lo que como comunidad tienen un gran reto para afrontar la situación que se vive en la meseta purépecha.

Por su parte, el Congreso Nacional Indígena, en un comunicado responsabilizó del feminicidio al gobierno de Michoacán y al gobierno federal. Menciona que sin la corrupción y la descarada complicidad de estas autoridades con los cárteles de la delincuencia organizada, la compañera Guadalupe seguiría con vida. Concluyen que “la muerte de la compañera duele porque las mujeres que luchan y se organizan dibujan con su dignidad el camino que lleva a la libertad de todas y todos”

Desde este espacio también condenamos el asesinato de la compañera Guadalupe Campanur y exigimos un alto a los feminicidos y a la guerra contra las y los defensoras de los bosques.

Guerrero: ataque policial a comunitarios y opositores a la Parota

El 7 de enero de 2018 la policía de Hector Astullido desató un violento operativo represivo contra la comunidad de La Concepción, en la zona rural de Acapulco. Durante la madrugada y la mañana del domingo 7 de enero, un operativo letal y violatorio de los derechos humanos de fuerzas policiales dejó 5 personas ejecutadas extrajudicialmente, personas torturadas y detenidas arbitrariamente, así como un ambiente de vulnerabilidad para familias pertenecientes al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC).

De acuerdo con el recuento de los compas del Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, alrededor de las 3 am personas armadas agredieron a miembros del Comité de Enlace de la CRAC-PC de la comunidad de La Concepción cuyo resultado fue la muerte de dos policías comunitarios y seis de las personas armadas. Todo eso, luego de que los miembros de la Policía Comunitaria intentaron detener a una persona que llegó a la Casa de Enlace, orinó en la puerta y comenzó a arrojar piedras hacia el interior. Miembros de la CRAC-PC intentaron restablecer el orden al detener a esta persona que corrió rumbo a la Comisaría Municipal de La Concepción, ubicada a más de 100 metros de este lugar. Cuando los policías se aproximaron a la comisaría fueron recibidos por detonaciones de arma de fuego en su contra por personas que se encontraban en el interior, cayendo en ese instante privados de la vida dos elementos de la CRAC-PC: Eusebio Elacio Martínez y Ulises Martínez García. El fuego cruzado se intensificó de ambas partes y resultó en la muerte de seis de los civiles armados que se encontraban al interior de la comisaría: Alejandro Melchor León, Obdulio Mongoy Dorantes, Daniel Everardo Miranda, Alejandro Melchor Ángel, Jesús Estrada Calixto y Alexis Estrada Ascencio.

Pero la cosa no quedó ahí, no al menos para el gobierno de Héctor Astullido y sus perros de reserva que salieron a causar agresiones y muerte de más personas en La concepción. Hacia las 11 am, mientras se realizaban las primeras diligencias de investigación por parte de la Policía Ministerial, un operativo de más de 200 elementos de fuerzas de seguridad conformado por policías estatales y federales, así como por el ejército, arribó a la comunidad de La Concepción. La presencia policial alteró los ánimos de los asistentes generando un clima de mayor tensión entre policías del estado y personas pertenecientes al CECOP y la CRAC-PC. El director de la Policía Estatal, Esteban Maldonado Palacios, ordenó la detención y desarme de los policías comunitarios y esto provocó que éstos se atrincheraran. Los policías estatales y ministeriales iniciaron, entonces, el enfrentamiento armado. Según algunos testimonios, la policía estatal comenzó a disparar al escucharse un cohete, mientras que otros afirman que se trató de un disparo proveniente de un policía estatal.

En el lugar agredieron a un total de 9 periodistas, además el Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, documentó que que tres policías comunitarios fueron ejecutados extrajudicialmente. Testigos directos del enfrentamiento afirman que los policías comunitarios Feliciano Ascencio Sierra y Alexis Santos Castillo se encontraban en el patio trasero de la Casa de Enlace, el primero hincado con las manos en la nuca y el segundo de pie alzando las manos en señal de rendición, cuando la Policía Estatal les disparó asesinándolos. Crescenciano Everardo Lorenzo fue detenido cuando se encontraba en el patio delantero de la Casa de Enlace junto a la calle. Llegaron dos elementos de la Policía Estatal que le solicitaron su arma y, sin oponer resistencia, la entregó. De inmediato los policías lo sujetaron y se lo llevaron detenido rumbo al establecimiento de la Liconsa que está junto a la iglesia de la comunidad. Posteriormente, apareció su cuerpo sin vida.

Además de estos hechos trágicos, se detectaron numerosas irregularidades. Por ejemplo: el número de detenidos fue difícil de determinar debido a que las propias autoridades proporcionaban información contradictoria. En un primer momento se informó sobre la detención de 30 personas; después en un comunicado del Gobierno del Estado la cifra cambió a 38, incluyendo tres menores de edad. El día 9 de enero, a los abogados defensores se les informó que en la Fiscalía se encontraban 21 personas detenidas, mientras que el CDHM Tlachinollan obtuvo información de 25 detenidos por parte de familiares que se encontraban fuera de esta instancia.

Desde este espacio exigimos la libertad inmediata de los presos y justicia los comunitarios asesinados por los policías estatales.

Ciudad Monstruo: sigue la lucha de las y los damnificados

El 16 de enero una representación de Damnificados Unidos de Ciudad Monstruo tuvo un encuentro con el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y funcionarios del gobierno capitalino, ante quienes presentaron los resultados del censo independiente de damnificados, el cual establece que hay al menos 200 inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre en diez delegaciones. El 71 por ciento de los edificios se encuentran desalojados y el 45 por ciento de los inmuebles no cuentan con un dictamen emitido por Director Responsable de Obra. Este estudio arrojó también serias inconsistencias en la Plataforma CDMX, en la que no aparece la mayoría de los inmuebles dañados y si están, figuran con errores respecto a su situación. En la reunión los funcionarios acordaron cotejar los datos oficiales con los del censo independiente y realizar “acciones de atención” a los afectados. Uno de los puntos en discusión es la intención del gobierno capitalino de aplicar un estudio socioeconómico a los damnificados, lo que es rechazado por los afectados que en cambio exigen una atención pareja para todas y todos. Las cuestiones relativas a los créditos y la redensificación siguen en el aire, pues los funcionarios no dan respuesta a estos temas. El comunicado de nuestros compas concluye afirmando: “Vecinas y vecinos que integran Damnificados Unidos de la Ciudad Monstruo reiteramos nuestra demanda de ser escuchados y consultados como interlocutores válidos en todas y cada una de las decisiones de política pública sobre la reconstrucción de nuestros hogares”.

Chiapas: alto a la represión contra las trabajadoras y trabajadores de la salud

El 9 de enero fue detenido Límbano Domínguez quien fue integrante de la comisión negociadora durante el movimiento de enfermeras que el año pasado realizó dos huelgas de hambre en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, para exigir al gobierno del estado el pago de prestaciones salariales adeudadas, abasto permanente de medicamentos, material de curación y quirúrgico, así como el mantenimiento y reparación de los equipos médicos. Días antes fue detenido el profesor y activista social Martín Hernández Guadarrama que al igual que Límbano Domínguez está acusado de motín. De esta manera, el gobierno estatal pretende detener la lucha de las y los trabajadores de la salud que además defender el derecho a la salud, buscan democratizar su sindicato. En la misma comunicación, nos informan que existen otras dos órdenes de aprehensión contra María de Jesús Espinosa de los Santos y Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, integrantes de la sección 50 del Sindicato nacional de trabajadores del sector salud. Desde Tuxtla, nos invitan a difundir estas informaciones y a estar atentas ante nuevos hechos represivos. ¡Libertad a los presos políticos chiapanecos, cese de la criminalización contra los luchadores sociales!

Oaxaca: hostigan a defensor comunitario

A través de un comunicado, fechado el 19 de enero, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio y las organizaciones que integran la Red Nacional de Resistencia Civil denunciaron la agresión que sufrió el Profr. Rodrigo Flores Peñaloza integrante de la coordinación de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo.

Los hechos ocurrieron el mismo 19 de enero, cuando dos personas armadas se presentaron en su domicilio y en su centro de trabajo, donde preguntaron por él. Los sujetos tomaron fotos de su casa y su carro, en clara intimidación.

En el comunicado, los miembros de la Asamblea de Pueblos, afirman que esta intimidación no es la primera que ocurre, por el contrario se ha hecho por lo menos en dos ocasiones y se enmarca en el contexto de la labor de defensa de derechos humanos que el compañero está realizando junto con las comunidades integradas en la Asamblea contra las empresas transnacionales que pretenden seguir despojando y saqueando en total impunidad con la complicidad de todos los niveles de gobierno y el crimen organizado. Estas intimidaciones también responden a una forma de hostigar ante la respuesta de la Suprema Corte de Justicia que en días recientes atrajo el amparo interpuesto por la Asamblea de Pueblos contra la empresa Eólica del Sur, por lo que hacen responsables a a los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal de lo que le pueda suceder.

Michoacán: agresión a caravana del Consejo Indígena de Gobierno

Y la embestida sigue: luego de varios golpes represivos y agresiones por varias de las geografías dolidas de este país, la tarde del domingo 21 de enero el Congreso Nacional Indígena denunció la que sufrió la caravana del Consejo Indígena de Gobierno en su recorrido por Michoacán. A través de un comunicado, lxs compas del CNI comentaron que “cuando la caravana se dirigía a Paracho, habiendo salido apenas de los límites del municipio de Tepalcatepec, ya fuera del territorio bajo resguardo de la Guardia Comunal de Ostula y los grupos de Autodefensa que se articulan con ella, el último vehículo de la caravana, donde se transportaban los periodistas independientes, fue interceptado y arrinconado por una camioneta HONDA CR-V gris, en la cual viajaban cinco sujetos que portaban armas de alto calibre. Estos hombres obligaron a dos de los periodistas independientes a descender, los amenazaron y los obligaron a entregar sus cámaras y teléfonos celulares únicamente.”

Los compas del CNI comentaron que con esa agresión, el crimen organizado en contubernio con el gobierno, tratan de crear un clima de miedo y terror. Así mismo, responsabilizaron del ataque a los tres niveles de gobierno, al federal representado por Enrique Peña Nieto, al estatal representado por Silvano Aureoles Conejo, y al Municipal.

El comunicado completo lo puedes leer en nuestra página web kehuelga.net y en mexico.indymedia.org

México: la muerte tiene permiso

Aunque la tragedia nacional no puede reducirse a cifras, los números muestran de manera fría que capitalistas, criminales y gobernantes, nos están aniquilando. El viernes 19 de enero la Secretaría de gobernación dió a conocer los datos sobre incidencia delictiva, que muestran que 2017 es el año en el que más homicidios dolosos se han cometido en 20 años. En 2016 hubo 22 mil 962 víctimas de homicidio doloso y en 2017 sumaron 29 mil 168, es decir, 6 mil 206 asesinatos más. El lunes 22 de enero los datos del informe “Delitos de feminicidio: tendencia nacional” de la misma secretaría, establecen que en 2017 se reportaron 671 feminicidios, frente a los 580 registrados en 2016, siendo los estados de mayor incidencia, Sinaloa con 82 asesinatos, Veracruz con 79 y Oaxaca con 58. Estas cifras subestiman el número de casos puesto que buena parte de los crímenes contra las mujeres en el país no son tipificados como feminicidios por las autoridades.

En ese contexto no es extraño que la organización Human Rights Watch señale en su Informe Anual 2018 que “Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en 2012, miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la ’guerra contra el narcotráfico’ en México”.

La cifra de personas asesinadas en 10 años ya rebasó los 250 mil casos y ante las ofertas de mano dura del PRI y sus comparsas electoreras, no se ve cuándo parará esta masacre…

Reconstrucción de la Radio Comunitaria Totopo

Después de los terremotos en Juchitán, Oaxaca, las instalaciones de la Radio Totopo resultaron afectadas por lo que lxs compas convocan a realizar un fondeo colectivo para su reconstrucción. La radio necesita hacerse de un terreno propio donde pueda reconstruirse, un lugar donde instalar nuevamente la cabina de radio, un espacio seguro para sus reuniones. Para adquirir un terreno donde edificar nuevamente la radio es que se está lanzando una convocatoria en el que todas las personas de buen corazón formen parte de un fondeo colectivo. Esta campaña es sólo parte de un proceso y ya se cuenta con un dinero base, pero falta más de la mitad para tener la cantidad necesaria que nos permitirá adquirir un pedacito de tierra. Para ello y no contamos más que con la Guendaliza´a que en los hechos significa el acto de compartir en comunidad, nuestra comunalidad. Si estas en México tenemos la opción de depósitos a la cuenta:

6409638875 HSBC Ena Salinas Ruiz CLABE 0211800640963887