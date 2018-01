Nebulosa-10 de enero de 2018

Sábado 13 de enero de 2018

popularidad : 0%

Estas son las noticias de la semana:

En el horizonte: el precipicio

La violencia recibe 2018

Ayotzinapa: primeras acciones de 2018

La larga lucha de los Damnificados

Difícil situación en Chiapas

Movilización contra las altas tarifas eléctricas

Situación del preso político Miguel Peralta

190,000 migrantes salvadoreños serán expulsados de Estados Unidos

En el horizonte: el precipicio

Cada inicio de año se espera prosperidad, sin embargo en México, desde hace 30 años, vamos en picada. Terminamos 2017 con el 99.9% de las reformas impulsadas por el Sr. del copete, 6.7% de inflación y con el dólar por las nubes, lo que trae consigo dificultades en materia económica para toda la población, para muestra tenemos la canasta básica que en 2018 tuvo un incremento entre 20 y 50 %, lo que significa un menor poder de adquisición para las familias mexicanas a la hora de comprar alimentos, como carne, huevo, frijol, azúcar, frutas y verduras. El kilo de huevo paso de 28 a 32 pesos, la lechuga de 7 a 15 pesos la pieza, el kilo de jitomate de 15 a 22 pesos, el kilo de zanahoria de 6 a 14 pesos, la carne de res de 120 a 155 el kilo, etc. Los aumentos también se registran en el gas LP hasta con un 23% y la gasolina, lo que se ve reflejado en un aumento del costo de los alimentos. El alza en los precios de los combustibles se debe a la liberación que permitió el gobierno de Enrique Peña Nieto y que está impactando directamente en el bolsillo de los mexicanos, pues cada distribuidor establece un precio a discrecionalidad, lo que genera una presión a los precios del resto de los productos.

Difícil decir, feliz año nuevo.

La violencia recibe 2018

Como constancia de la descomposición que vive México, la primera semana del año 2018 quedó registrada con un saldo rojo de 80 muertos en hechos violentos registrados en diez estados. En Baja California, en los dos primeros días del 2018 se registran 7 muertes violentas, según el reporte de la Procuraduría General de Justicia del estado. En tanto, en Guerrero desde los primeros minutos del año se registraron tres homicidios. El 2 de enero, fue asesinado afuera de su domicilio el director de Protección Civil del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, Sabino Mejía Rodríguez. El 3 de enero, en Hidalgo, de dos disparos de arma de fuego fue asesinado el ex presidente de Mixquiahuala Hidalgo, Miguel Ángel Licona Islas y su hijo Miguel Ángel Licona Pérez, quienes fueron encontrados por sus trabajadores al interior de su domicilio. El 4 de enero, el ex candidato del PRI la alcaldía del municipio de Tenampa, César Antonio García Cosquilla, fue asesinado en la zona montañosa central de Veracruz.

En Chihuahua, la primer semana del 2018 arrojó un saldo de 27 personas privadas de la vida de forma violenta, según registros policiacos, la mayor parte de estos relacionados con la disputa que mantienen los cárteles del narcotráfico en Ciudad Juárez. En Oaxaca, Daniel Cruz Robledo, hijo de un fiscal de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca del estado, fue asesinado en Huajuapan de León y su cuerpo abandonado en el interior de un vehículo, confirmaron corporaciones de seguridad pública.

Oaxaca inició 2018 con al menos 10 personas ejecutadas en la primera semana del año en diferentes municipios de la entidad, según informes policiales. En Zacatecas se registraron dos agresiones armadas en los municipios de Guadalupe y Fresnillo en los que murieron un comandante de la policía estatal y en en el otro tres personas, entre ellas una niña de tres años. En Guerrero, en dos enfrentamientos en la comunidad de La Concepción, en Acapulco, murieron 11 personas, entre ellas un menor de edad, además de que uno más quedó herido y hay 30 detenidos, de acuerdo con autoridades de seguridad. En Baja California Sur, 7 presuntos delincuentes fueron abatidos en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina ocurrido en San José del Cabo, la noche del sábado, confirmaron autoridades. En Colima, un comando que irrumpió en el fraccionamiento San Ignacio de Tecomán, asesinó a 6 personas y dejó heridas a un par más, con armas de alto poder.

Ayotzinapa: primeras acciones de 2018

Iniciando este 2018, estudiantes de Ayotzinapa realizaron el 7 de enero una movilización en el zócalo de Acapulco Guerrero en la que recordaron la muerte de Alberto Tamari y Freddy Vazquez, dos nomalistas que fueron atropellados en la carretera federal Acapulco – Zihuatanejo durante un boteo. Los estudiantes normalistas, quienes estuvieron acompañados por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, exigieron justicia para los estudiantes. Los padres exigieron castigo a los responsables de tanta muerte y desaparición de jovénes en la entidad.

En el ámbito electoral, la dignidad se llama ayotzinapa. El 7 de enero, Ángel Aguirre Rivero, exgobernador y principal involucrado en lo sucedido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, anunció su retiro como precandidato a diputado federal por el distrito 8 en Guerrero, ante las criticas de los padres de los 43, quienes en todo momento criticaron su postulación e hicieron efectivo su repudio al presentarte en los mítines donde Rivero pretendía lavarse las manos y evadir su responsabilidad en los hechos violentos en guerrero.

Y como la memoria no debe perderse, el 9 de enero se anunció que antes de las elecciones se estrenará un documental sobre ayotzinapa titulado “ayotzinapa, el paso de la tortuga”, producido por Guillermo del Toro.

La larga lucha de los Damnificados

A más de 4 meses del sismo, los damnificados del sismo del 19 de septiembre en México, no tienen certeza sobre la manera en la que serán reconstruidos sus hogares a lo que se suma un cúmulo de irregularidades en en su atención.

En la Ciudad Monstruo, el 8 de enero la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México, que agrupa a más de 100 predios afectados por el sismo del 19S, se movilizó en la capital para exigirle al gobierno dialogar sobre la reconstrucción de sus hogares, los damnificados hicieron llegar una carta a Mancerda en donde le solicitad la instalación urgente de una mesa de diálogo pues hay familias que padecen al incertidumbre de poder tener un hogar para vivir dignamente. Pese a ello, el gobierno capitalino, solo ha prometido la entrega de 600 departamentos, a través del Instituto de Vivienda de la ciudad, por los que deberán pagar los damnificados 800 mil pesos a un crédito de 30 años. Aunado a esto, vecinos de colonia del Mar en la delegación Tláhuac, denunciaron que el gobierno de la ciudad a olvidado la reconstrucción en esta delegación, los directores de Obra, no han entregado ningún dictamen de las casas que alcanzaron a ser revisadas, ni se han reparado las calles que fueron afectadas con enormes grietas.

A nivel nacional, la situación no cambia. El instituto Belisario Domínguez del Senado de la República dio cuanta que el gobierno recibió de la iniciativa privada y sociedad civil del país así como de administraciones estatales, organizaciones y personalidades extranjeras, 3 mil 413.4 millones de pesos para apoyar la emergencia y la reconstrucción derivada de los sismos en septiembre, sin embargo, la información de las aportaciones y donaciones no se encuentra concentrada en ningún sitio en particular por lo que no es posible saber en qué se ha gastado. Mientras tanto la problemática se agrava: en el estado de puebla hay más de 29 mil viviendas dañadas pero a penas se han reconstruido mil 33, lo que muestra que el cinismo del gobierno no encontrará límite, ya que la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, encargada de la reconstrucción a través de tarjetas declaró que se a entregado el 92 por ciento de las tarjetas de apoyo a los damnificados, sin dar cuenta de las tarjetas clonadas y de la corta medida que representa este apoyo frente a la necesidad de atención a las familias de alrededor de 171 mil 990 casas que resultaron afectadas en las entidades de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. Por el contrario, Damnificados de Yautepec, Morelos, denunciaron que la Secretaría los presiona y condiciona el apoyo con la finalidad de que aceleren la construcción de sus viviendas por su cuenta y sin asesoría de especialistas.

Honestidad es lo que le falta a las autoridades para comenzar a resolver la demanda de miles de damnificados.

Difícil situación en Chiapas

Son dos las preocupaciones que desde finales de 2017 se vienen dando en Chiapas: las difíciles condiciones de las y los desplazados de Chalchihuitán y la escala de conflicto paramilitar en Acteal.

El 2 de enero, bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad. Del total de personas desplazadas, otras 1165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continua haciendo el grupo armado de corte paramilitar. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, junto a otros colectivos y organizaciones emitieron una acción urgente en donde alertan de la tensión que se vive la región lo que pone el alto riesgo la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades, siendo de nuevo mujeres, niños, niñas, ancianas y ancianos, los más vulnerables. Las Organizaciones responsabilizan a los tres ordenes de Gobierno y exigen se de atención a los desplazados de acuerdo a los principios del desplazamiento interno de la ONU.

Por otra parte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emitió el 8 de enero una acción urgente ante la detención de 9 personas ocurridas el 5 y 7 de enero de 2018. el día 10 de enero, las personas que se encuentraban privadas arbitrariamente de su libertad fueron liberadas.

Sin embargo, prmanece el estado de tensión debido a que persisten las agresiones a la autonomía de Las Abejas de Acteal. Ante los hechos de violencia en Chenalhó y la privación arbitraria de la libertad de integrantes de Las Abejas de Acteal, el Frayba solicita de manera urgente al Estado mexicano cese el hostigamiento, agresiones y amenazas a Las Abejas de Acteal, respeto a su Autonomía y Libre Determinación como Pueblos.

Movilización contra las altas tarifas eléctricas

En Ciudad Monstruo, miembros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Electrica (ANUEE) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se manifestaron en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación por los aumentos en las tarifas de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Los vecinos y vecinas de la zona centro del país, marcharon desde distintos puntos de la capital hacia la Secretaría de Gobernación.

Testimonio

Situación del preso político Miguel Peralta

Abogados del preso político Miguel Peralta, denunciaron el encierro injustificado que vive y demandaron a las autoridades del penal permitan su comunicación y retorno a actividades cotidianas. Los hechos ocurrieron el domingo 7 de enero, cuando Miguel fue agredido por otro interno quien lo golpeó e intentó ahorcar, al querer defenderse de dicha agresión, la persona comenzó a gritar llamando la atención del personal de custodia, acusándolo de que lo había golpeado. Razón por la cual, los custodios se llevaron a Miguel a las celdas de castigo. Los familiares han tratado de llamar a las autoridades del penal solicitando comunicarse con Miguel, sin embargo esto no ha sucedido. Al 10 de enero, no se tiene noticias de Miguel Peralta, por lo que sus abogados exigen se permita la comunicación con él, así como la realización de sus actividades cotidianas sin más violencia, amenazas y hostigamiento a su persona.

Internacionales

190,000 migrantes salvadoreños serán expulsados de Estados Unidos

El 8 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el final del estatus de protección temporal (TPS, en inglés) que permitía residir y trabajar en Estados Unidos a unos 190.000 salvadoreños desde hace dos décadas. Los salvadoreños que hasta la fecha estaban amparados por el estatus de protección temporal otorgado tras los terremotos registrados en El Salvador en 2001, se verán obligados a abandonar Estados Unidos o de lo de lo contrario enfrentarán la deportación.

Los afectados tendrán hasta septiembre de 2019 para salir del país o para buscar otras vías para obtener la residencia legal en el país, anunciaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en una conferencia de prensa.

Los salvadoreños no son los únicos en peligro, ya que en noviembre de 2017, la Administración presidida por Donald Trump acabó con el TPS que protegía de la deportación a 5,300 nicaragüenses, a los que había permitido refugiarse en Estados Unidos tras la devastación ocasionada por el huracán Mitch en 1998. Deberán dejar así el país antes del 5 de enero de 2019, o buscar antes de esa fecha otro tipo de visado o permiso de residencia.

También en noviembre de 2017, el Departamento de Seguridad Nacional decidió aplazar su decisión hasta el mes de julio de 2019 sobre el destino de 86.000 hondureños con permiso de residencia en el país también en virtud del TPS y por los daños causados en ese país centroamericano por el huracán Mitch.

El TPS protege además a inmigrantes de Haití, Nepal, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen. Si la Administración Trump decide acabar dentro de unos meses con el estatus de permiso temporal de Honduras, sumará en total la expulsión de 340.000 inmigrantes, aún lejos de los 11 millones de indocumentados que el presidente se comprometió a expulsar del país, pero no sólo son números, serán familias integradas, muchos casos con hijos estadounidenses, que llevan años, si no décadas, viviendo ahí.