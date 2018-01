La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denuncia detención de José Vázquez Entzín y ocho personas más

Domingo 7 de enero de 2018

Ya han pasado más de 24 horas de encarcelamiento de nuestro compañero José, la presidenta Rosa Pérez Pérez y el mal gobierno de Manuel Velasco Coello no han tenido voluntad política para atender este grave violación de los derechos humanos, a pesar de que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas haya enviado una acción urgente al gobierno estatal para atender esta situación y poner en libertad a nuestro compañero, sin embargo, solo vemos una vez más la burla y el desprecio que nos tienen estos malos gobiernos.

Este pensamiento y resistencia de nuestros compañeros les ha costado mucho, porque desde el 30 de noviembre del 2015 les fueron cortados la luz eléctrica y el agua entubada. Un año después el 11 de abril de 2017 nuestros compañeros intentaron reconectar los servicios de luz y agua, pero, las autoridades de la comunidad “Río Jordán”, no lo permitieron y les volvieron a cortar dichos servicios y esto provocó el encarcelamiento de 3 compañeros nuestros de esta misma comunidad por haber apoyado en este intento de reconexión. Y también en este mismo año el día 10 de agosto encarcelaron a otro compañero por solidarizarse con José y Antonio, todos estos hechos hasta la fecha se han quedado en total impunidad.

Queremos aclarar que el motivo del encarcelamiento de nuestro compañero no es por la camionada de arena, sino, la raíz es porque nuestros compañeros José y Antonio Ramírez Pérez (Antonio), en el año de 2015 se negaron a aceptar una obra de drenaje para manifestar así su resistencia a los proyectos del mal gobierno que no son beneficio real, sino, son proyectos de burla a nuestra dignidad y porque son parte de la estrategia de contrainsurgencia.

Fue así que detuvieron a nuestro compañero José, pero acordaron en la asamblea que no lo iban a liberar hasta que la Mesa Directiva de Las Abejas vaya a la comunidad “Río Jordán” para arreglar el problema y pagar una multa o de lo contrario ahí lo mantendrán en la cárcel.

La detención de nuestro compañero José, fue porque compró una camionada de arena para construir su casita, pero, el camino estaba muy enlodado, se quedó atascado el camión y no pudo salir de “Río Jordán”. Cuando la gente de la comunidad mencionada vio al camión ahí varado y al enterarse que era nuestro compañero José quién había comprado la arena, la gente se molestó por lo que el agente municipal de esa localidad convocó una asamblea urgente para determinar que nuestro compañero ya no tenía derecho de usar el camino argumentando que no presta servicio en la comunidad.

Detienen a 8 integrantes de Las Abejas de Acteal.

Concejo Indígena de Gobierno Chiapas: Región Altos-Centro tsotsil-tseltal, a 07 de enero del 2018

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo indígena de Gobierno

Al Ejercito zapatista de Liberación Nacional

A los medios libres, alternativos o autónomos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

Y a la opinión pública:

Como Concejo Indígena de Gobierno CIG denunciamos y exigimos la liberación inmediata del compañero José Ramón Vázquez Entzín (José), que fue detenido injustamente el pasado 5 de enero de este año a las 7:45 de la noche, por autoridades de la comunidad “Río Jordán”, perteneciente a la colonia Miguel Utrilla Los Chorros del Municipio de Chenalho, Chiapas. José es integrante del CNI y también miembro de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal.

El motivo de su detención fue por comprar un camión de arena para construir su casita, pero el camión estaba muy enlodado y se quedó atascado y no pudo salir de “Rio Jordan”. Al darse cuenta la gente de la comunidad, que la arena era del compañero José, dio aviso al agente municipal de ese lugar, quien convocó a una asamblea urgente para pedir la detención del compañero argumentando que ya no tenía derecho a usar el camino por no prestar su servicio en la comunidad.

Los compañeros de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal emitieron una denuncia en la que explican lo siguiente: “el motivo del encarcelamiento de nuestro compañero no es por la camionada de arena, sino, la raíz es porque nuestros compañeros José y Antonio Ramírez Pérez (Antonio), en el año de 2015 se negaron a aceptar una obra de drenaje para manifestar así su resistencia a los proyectos del mal gobierno que no son beneficio real, sino, son proyectos de burla a nuestra dignidad y porque son parte de la estrategia de contrainsurgencia.

Este pensamiento y resistencia de nuestros compañeros les ha costado mucho, porque desde el 30 de noviembre del 2015 les fue cortada la luz eléctrica y el agua entubada. Un año después el 11 de abril de 2017 nuestros compañeros intentaron reconectar los servicios de luz y agua, pero, las autoridades de la comunidad “Río Jordán”, no lo permitieron y les volvieron a cortar dichos servicios y esto provocó el encarcelamiento de 3 compañeros nuestros de esta misma comunidad por haber apoyado en este intento de reconexión. Y también en este mismo año el día 10 de agosto encarcelaron a otro compañero por solidarizarse con José y Antonio, todos estos hechos hasta la fecha se han quedado en total impunidad.”

En estos momentos se encuentran detenidos otros 8 compañeros de nombres: Óscar Hernández Gómez, Ignacio Pérez Pérez y Eusebio López Guzman estos tres son promotores de salud de la organización quienes fueron a brindarle servicio de salud al compañero José; y Manuel Ortiz Gutiérrez catequista, Mario Ermilo Pérez Santiz sobreviviente, Martín Gómez Pérez sobreviviente, Antonio Ramírez Sebastián Guzmán Santiz,de los chorros fueron detenidos hoy las 5:37 de la tarde,sus delitos fue ir a solidarizarce con el compañero José Ramon que desde el día 5 se encuentra detenido y aclararon que solamente lo soltarían en cuanto llegue sus autoridades en este caso la mesa directiva de las Abejas.

Como Concejo Indígena de Gobierno aclaramos que esta situación no nació hoy ni ayer. Este es un paso más en la estrategia del sistema capitalista para debilitar el camino organizativo de los pueblos originarios, con sus proyectos de muerte que intentan imponer para acabar con la resistencia. Es una situación que se ha venido dando desde hace tiempo y que los pueblos han venido sufriendo. Por eso lo responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por lo que le pueda suceder al compañero que hoy se encuentra detenido y exigimos a las autoridades municipales, estatal y Federal, que le den pronta solución a esta situación.

Pedimos a la sociedad civil nacional e internacional que estén al pendiente de esta situación y se solidaricen con los compañeros de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal. Reiteramos que como pueblos originarios del CNI no vamos a dejar solo al compañero porque esta represión es un intento de debilitar al pueblo, pero les aclaramos que esto no nos va a debilitar, al contrario, nada más nos están dando un motivo más para seguir adelante y fortalecernos más en nuestras luchas organizativas. Lxs compañerxs de Las Abejas no luchan solxs estamos con ellxs y si tocan a uno nos tocan a todxs.

Desde el estado de Chiapas región altos-centro tsotsil-tseltal

Atentamente: La voz del Concejo Indígena de gobierno

Porque llego la hora del florecimiento de los pueblos

Nunca más un México sin Nosotros.