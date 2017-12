Delegación Coyoacán amplia permiso a la obra ecocida de Aztecas 215

Sábado 30 de diciembre de 2017

Sin dar respuesta a las denuncias vecinales otorgo la ampliación del permiso.

El incumplimiento de la Resolución de la PAOT tampoco fue tomado en cuenta.

El plantón vecinal frente a la obra cumple 4 meses sin respuestas.

Sin haber dado respuesta a ninguna denuncia ciudadana ni presentarse a las mesas de trabajo sobre las irregularidades de la obra de Av. Aztecas 215, Pueblo de Los Reyes, Coyoacán, la Delegación Coyoacán amplio el permiso hasta el 12 de diciembre del 2020 a la inmobiliaria Quiero Casa para que pueda concluir la construcción de 377 departamentos y 683 cajones de estacionamiento. Para los vecinos es indignante este hecho ya que hemos hecho diversas denuncias por las irregularidades de la obra y hemos evidenciado que continúa el daño ambiental con el derrame a diario de millones de litros de agua del acuifero somero al drenaje sanitario. Incluso hay una denuncia abierta en la PAOT y actas de verificación de hechos donde dicha procuraduria ha constatado el derrame del agua al drenaje. Algunas de las denuncias a las que no ha dado respuesta la delegación Coyoacán son:

Incumplimiento de la Resolución de la PAOT de 23 de septiembre de 2016. En dicha resolución se establece que la inmobiliaria Quiero Casa no tirará el agua al drenaje y la destinara a la comunidad. Ambas cosas no han sido cumplidas.

Manifiesto de Impacto Ambiental no correspondiente a la obra. El MIA con el que se esta construyendo la obra es de modalidad general, pero por la existencia del acuifero somero (Estudio Tecnico deI Instituto de Geología de la UNAM - 30 Agosto de 2016) la SEDEMA debió solicitar un Manifiesto de Impacto Ambiental de modalidad especifica. Sobre este aspecto los vecinos ingresamos una denuncia ante la SEDEMA a la que tampoco se ha dado ninguna respuesta.

Violaciones al Dictamen de Impacto Urbano a traves de descarga de materiales en la vía pública, utilizacion de una vía primaria como estacionamiento hasta en dos carriles, construcción de una rampa en el espacio de la banqueta que impide el tránsito a los peatones, seguir laborando despues de las 18 hrs, colocación de un tapial que exece los 60cm permitidos, exceso de ruido, entre otras.

Desde junio del presente año, se han llevado a cabo diversas mesas de trabajo coordinadas por la Secretaria de Concertación Política y Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, a las cuales la Delegación Coyoacán no ha enviado a ningún funcionario que tenga competencia en el tema de la obra de Aztecas 215 o no se presenta a pesar de recibir oficio formal para que asista.

El 29 de diciembre el plantón vecinal frente a la obra cumple 4 meses (120 días) y ningún funcionario de la delegación Coyoacán ni del gobierno de la ciudad de México han explicado las razones de la ampliación del permiso ni la situación actúal de las denuncias vecinales. Son mas de dos años de daño ambiental y de irregularidades y la obra sigue violando las leyes ambientales u solapada por las autoridades encargadas del cuidado del medio ambiente y de verificar el correcto funcionamiento de las obras. Los vecinos hemos seguido todas la vías legales e institucionales para que las autoridades competentes tomen las acciones que son su responsabilidad, por lo que nos preocupa y llena de rabia que sigan siendo cómplices de la violación de las leyes y del estado de derecho.

ASAMBLEA GENERAL DE LOS PUEBLOS, BARRIOS, COLONIAS Y PEDREGALES DE COYOACÁN.

29 de diciembre de 2017