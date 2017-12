Jueves 7 de diciembre de 2017

popularidad : 34%

Denuncia por injusta sentencia contra compañeros y compañera de Tlanixco

MOVIMIENTO POR LA LIBERTAD DE LA Y LOS DEFENSORES DEL AGUA Y DE LA VIDA DE SAN PEDRO TLANIXCO, TENANGO DEL VALLE

ESTADO DE MÉXICO, 1 DICIEMBRE DE 2017

DENUNCIA A LA OPINIÓN PÚBLICA

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera Marichuy

Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia General del EZLN

A la Red vs la Represión y por la Solidaridad

A la Sexta Nacional e Internacional

A las compañeras y compañeros que luchan en el Mundo

A las y los compañeros de los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen

El Movimiento por la Libertad de la y los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco, Tenango del Valle, Estado de México, denuncian a la opinión pública sobre la sentencia dada a nuestros hermanos y hermana indígenas nahuas Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez.

Como recordarán, desde el año de 1989, San Pedro Tlanixco ha estado defendiendo el agua que nace de nuestros bosques de la hidra capitalista que toman forma de empresas nacionales y transnacionales floricultoras de Villa Guerrero y que han estado protegidas por los malos gobiernos, hemos estado defendiendo nuestro territorio, pues nos impusieron una autopista privada que va de Tenango del Valle a Ixtapan de la Sal, en donde nuestro pueblo quedó partido por la mitad.

El 1 de abril de 2003, muere a causa de una caída el presidente del sistema de riego del rio Texcaltenco y representante de empresas floricultoras de Villa Guerrero y es desde ese día cuando nuestro pueblo ha vivido constantes ataques por parte de los malos gobiernos y los medios de paga que difundieron la falsa noticia de que nosotros habíamos linchado a ese señor, cuando la verdad es que él y su gente habían estado en nuestro territorio porque querían llevarse nuestra agua y fue ahí cuando, por no conocer los caminos, se cayó y perdió la vida.

Ahora, 14 años después parece que el odio de los de arriba, el desprecio, la ambición por despojarnos de nuestros territorios, adueñarse de nuestra agua y mostrar que la justicia en este país se vende al mejor postor, han dictado una injusta sentencia en contra de nuestra compañera y compañeros indígenas nahuas Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, quienes tuvieron un proceso lleno de irregularidades, trampas y malos tratos que duró 10 años y que no contentos con eso, después del cierre de ese proceso tuvimos que esperar otro año y medio para enterarnos que a su decir “son penalmente responsables por la comisión del delito de homicidio calificado (por haberse cometido con premeditación y ventaja), cometido en agravio de Alejandro Isaac Basso, ilícito por el cual presentó acusación en su contra el ministerio público”. Continúa diciendo que: “son penalmente responsables por la comisión de delito de privación de libertad, cometiendo en agravio de Nazario Baldemar García Sánchez, Felipe Rea Herrera, Gabriel Enríquez García, Adolfo Vázquez Carrasco, Mario Pérez Sánchez, Clemente Cotero Bernal, Raymundo Estrada Arias, Esteban Reyes Vázquez, Moisés Díaz, Solís, Salvatore Brianda Addis y Arsenio Fuentes Guadarrama”. Con esto el Juez primero penal de primera instancia del distrito judicial de Toluca Maximiliano Vázquez Castañeda, dicta un castigo de cincuenta años de prisión y multa de $40,300.00, además se exige el pago de $63,729.00 por una supuesta reparación del daño moral.

Sabemos que este castigo no es sólo para nuestra compañera y compañeros, sino que es un castigo y advertencia para todas y todos quienes estamos convencidos de defender nuestros territorios y agua, que para las y los de abajo lo único que recibimos de quienes creen que tienen el poder de la justicia es desprecio y humillación, delitos absurdos y fabricados a conveniencia de ministerios públicos y familiares poderosos que buscan venganza y nunca justicia.

Hoy queremos hacer un llamado de solidaridad y un grito que exija la libertad de nuestra compañera y nuestros 5 compañeros indígenas nahuas, porque no olvidamos que también a nuestros compañeros Rómulo Arias Mireles (sentenciado a 54 años de prisión), Pedro Sánchez Berriozábal (sentenciado a 52 años de prisión) y Teófilo Pérez González (sentenciado a 50 años de prisión) les hicieron las mismas trampas, los trataron con el mismo desprecio desde su detención, exigir de la misma manera la cancelación de las órdenes de aprehensión de nuestros otros 2 hermanos que desde hace 14 años no ven su pueblo, su territorio, su familia.

Como Movimiento, Concejal y Concejala del Concejo Indígena de Gobierno y parte de Congreso Nacional Indígena y la Red contra la Represión, reafirmamos: No nos vendemos, No nos rendimos y No claudicamos, no descansaremos hasta ver a nuestra hermana y nuestros hermanos libres y continuando la lucha por la defensa de nuestro territorio y nuestra agua.

¡Presas y presos políticos libertad!

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca más un México sin Nosotros

Movimiento por la Libertad de la y los defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco