Jueves 7 de diciembre de 2017

popularidad : 44%

MANIFIESTO DEL PUEBLO COHUIRIMPIO

30 noviembre, 2017

El Recodo, Pueblo de Cohuirimpo, Río Mayo, Sonora a 28 de noviembre de 2017.

MANIFIESTO

NO A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL TERRITORIO YOREME MAYO DE COHUIRIMPO, SONORA

A finales del mes de mayo de este año los pobladores advirtieron excavaciones en el camino que une a las comunidades de Nachuquis y la Punta de la Laguna, no hubo anuncios, ni información por vía alguna, hasta que miembros del gobierno Tradicional, acompañados de un grupo de habitantes de la segunda comunidad ya mencionada, interrogaron a los encargados de las excavaciones, conociendo así, que se trataba de la introducción del drenaje. En ese momento, la obra se detuvo, solo para continuar 3 meses después, -en septiembre- ésta vez trazando la construcción de la laguna de oxidación en un predio de uso común de pastoreo perteneciente al territorio de Cohuirimpo y situado en las cercanías de la comunidad de Rancho Camargo, congregación integrante del citado Pueblo ancestral.

Respecto a la ubicación de la laguna de oxidación que se ha pretendido construir, se hizo un segundo intento, aún más cerca, en otros terrenos, pero ambos intentos fueron detenidos, gracias a los pobladores, quienes estuvieron acampando por algunos días en el lugar, impidiendo la entrada de la maquinaria y solicitando que los encargados directos de la obra acudieran al lugar y pusieran al alcance del Pueblo la información necesaria y sobre todo las pruebas legales que justificaran el proceder de invasión y el atentar contra la salud de los vecinos, tal y como lo hizo en su momento la granja porcina ahí ubicada y que afectó uno de los pozos de agua potable que abastecía a Rancho Camargo. Cabe mencionar que una tarde en que el Ingeniero Miguel Ángel Valencia Bainori acudió a donde se encontraba el campamento impidiendo la obra a dialogar con los presentes, el resto del personal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y otras dependencias como el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos (ISEA), a cargo de Ruth Acuña, entre otras, hicieron acto de presencia en Rancho Camargo, reuniendo a la comunidad donde pretendían convencerlos ofreciendo a cambio la atención en Proyectos Productivos, becas a estudiantes y atención a la educación para adultos, afortunadamente fue avisada la Autoridad Tradicional y se trasladaron al lugar de reunión.

Pasado lo anterior, el ingeniero Valencia Bainori, encargado de CDI en Etchojoa aceptó reunirse con el gobierno de Cohuirimpo el 18 y 19 de septiembre, en su oficina, donde, después de largas horas de diálogo, pudo concertarse una plática de concurrencia para el día 28 de septiembre, fecha en que el gobierno Tradicional a nombre de los pobladores, solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación del Estado, además de las principales dependencias que pudieran en un momento dado solucionar los problemas de Educación, Salud, Vivienda y Territorio, principalmente, lo cual quedó asentado en una minuta, a manera de compromiso entre ambas instituciones.

Llegado el momento acordado, algunos pobladores, representantes de las comunidades y miembros del gobierno del Pueblo Ancestral, acudieron de nuevo a la cabecera Municipal de Etchojoa, donde se encontrarían con el representante encargado de la SAGARPA, Coordinador de Salud Indígena del Estado, Educación Indígena de la SEP y el Delegado Estatal de CDI, José Luis Germán Espinoza, entre otras autoridades y representantes locales, incluida la Ingeniero responsables de la obra de Drenaje Astarté Corro. Hasta aquí se hizo notar el incumplimiento a la minuta, ya que no asistió persona alguna se SEDATU ni Secretaría de Gobernación, aun así, se realizó la reunión, en la que nuevamente se llega a un acuerdo firmado por los presentes, en el que se acordó tener reuniones de información en las comunidades afectadas, iniciando por Rancho Camargo el 4 de octubre del presente, lugar al que acudirían los presentes y los pobladores de las comunidades de Cohuirimpo.

En el momento de la reunión, muchos de los asistentes hicieron uso de la voz, manifestando el rechazo total a la laguna de oxidación y, aunque José Luis Germán había hecho compromiso de atender principalmente con el personal correspondiente a los centros de salud de las comunidades, al escuchar el rechazo de la obra, interrumpió la plática y se retiró, seguido por el resto de sus acompañantes. Después de esto la comunicación fue cancelada y no se volvió a saber nada hasta que a finales del mes de octubre se descubrió que se estaba excavando a escasos 50 metros del cauce del Río Mayo en la comunidad del Recodo, Pueblo de Cohuirimpo, con el fin de ubicar laguna de oxidación del drenaje de Nachuquis.

Ante el silencio de las autoridades, solo se supo por rumores que un particular les vendió el terreno y que ya no afectaría a nadie la ubicación de la laguna, sin embargo, nuevamente la gente acudió a la defensa del gobierno tradicional, uno de los legítimos dueños, pidió la intervención y se les dio la atención tomando algunos testimonios, incluso de los beneficiados directos, como pobladores de Nachuquis, mismos que manifiestan no saber nada y tener solo molestias, riesgos, despojo y demás con la obra del drenaje, por este motivo el día martes 28 de Noviembre por la tarde, estarán presentes de nuevo representantes del Pueblo de Cohuirimpo para acordar acciones que manifiesten nuevamente el rechazo de la obra.

A manera de aclaración y para complementar lo anterior se menciona que las Obras de Drenaje se ha visto como una medida emergente por parte del gobierno Municipal de Etchojoa, en colaboración con el municipio de Navojoa, para mostrar “desarrollo” en la región, pero que lejos de ello, se ha dispuesto de recursos que debiera tener CDI a beneficio de las comunidades indígenas, mismos que sólo han tenido con esto, mayor desatención a lo que realmente les afecta, ya que ni se ha informado a las comunidades, mucho menos fueron consultadas, en otras comunidades como el ejido Buaysiacobe, Etchojoa, ha habido más de 30 accidentes y hasta pérdidas humanas, pues las obras de drenaje y pavimentación de la calle principal, aún no terminan después de más de 18 meses de haber iniciado. En El Rodeo, también municipio de Etchojoa, se impidió de igual manera por el Pueblo Yoreme la construcción de la Laguna de Oxidación en las márgenes del río Mayo, elemento tan importante en la identidad de la tribu Mayo y que por la ignorancia de las autoridades está siendo afectado, atentando con lo que aún queda de este cuerpo de agua propio de sus pobladores originarios.

Por lo anterior es que en ejercicio de nuestro derecho a la autonomía y consecuentemente a nuestro territorio y gobierno propio decimos NO a la laguna de oxidación en territorio de la Tribu Yoreme Mayo, sirven de fundamento los artículos 1, 2, 4, y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, máxime que toda autoridad del Estado mexicano está obligada a promover, respetar, proteger y garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos que como pueblo indígena yoreme tenemos.

ATENTAMENTE

El Gobierno Indígena de Cohuirimpo, Río Mayo, Sonora.