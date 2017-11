Argentina: Pedimos saber la Verdad y obtener Justicia: una investigaciÃ³n independiente, pronta y exhaustiva

Jueves 9 de noviembre de 2017

popularidad : 22%

En el día de ayer (miércoles 8 de noviembre de 2017), el Juez Lleral rechazó nuestro pedido para incorporar un grupo de expertos independientes a la investigación del caso, que venimos impulsando desde el 7 de agosto ante el Poder Ejecutivo y Judicial. Se adjunta al presente el texto completo de su resolución.

En esta causa, los auxiliares de la justicia (como define el juez Lleral) son fuerzas de seguridad que dependen de un mismo Ministerio. Si bien la Gendarmería Nacional fue apartada de la investigación, en la propia resolución el Juez menciona varios puntos cuestionables en la tarea llevada a cabo hasta la fecha. El Juez invierte el sentido de lo peticionado y afirma que serán procesados si cometen delitos.

Nos preguntamos si es necesario correr ese riesgo cuando se ha ofrecido un cuerpo de expertos independientes para colaborar con él en la búsqueda de Justicia. Sostener la negativa nos sigue pareciendo infundado.

No pedimos más que una investigación independiente, pronta, exhaustiva. La ONU nos acompañó en la iniciativa y puso a disposición un grupo interdisciplinario e independiente. No limitamos el pedido a ese grupo: también podrían convocarse expertos de fuerzas de otras provincias y de cuerpos de investigadores judiciales , de universidades nacionales, colegios profesionales, entre otros ejemplos.

Nos preocupa, asimismo, la demora en aceptar esta ayuda porque los expertos que nos asisten han sido los únicos que aportaron colaboración esencial al progreso de la investigación y quedan pendientes medidas claves (investigación pericial del lecho y zona circundante al hallazgo del cuerpo; ubicación de testigos presenciales que aún no declararon; preparación de documentación y guía previa a reconstrucción del hecho -planimetría sobre la base de diferentes versiones- , entre otras).

Vamos a reiterar este pedido en las instancias superiores porque creemos que sólo de esa forma podremos saber que le sucedió a Santiago y quiénes son los responsables penal, política y administrativamente.

No coincidimos con el Sr. Juez en sus conclusiones sobre la eventual pérdida de poder soberano del Estado Nacional por aceptar la colaboración de expertos en una investigación que, sin dudas, no ha sido ejemplar. Existen circunstancias objetivas, mencionadas por Lleral en la primera parte de su resolución, que aconsejan la colaboración de investigadores independientes. No se trata de desconocer la labor de la Justicia local sino, por el contrario, de jerarquizar su rol y fortalecerla.

No hemos pedido, tampoco, que se sustituya a las fuerzas de seguridad nacionales afectadas a la investigación sino que se las complemente y asista, para evitar que se investiguen a si mismos. Es una diferencia importante con las conclusiones del Juez.

No acordamos, tampoco, en que la Justicia haya dado las respuestas necesarias en el momento indicado. La remoción del juez anterior así lo acredita, sin necesidad de mayores comentarios.

Como adelantamos, vamos a apelar esta decisión e insistir en lo que hemos venido pidiendo una y otra vez: una investigación exhaustiva, efectiva, independiente e imparcial.

Es nuestro compromiso con Santiago: conocer la Verdad, obtener Justicia.

#JusticiaPorSantiago