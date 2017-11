Nebulosa - 06 de noviembre de 2017

Miércoles 8 de noviembre de 2017

Estas son las noticias de la semana:

Morelos: Agresión a compañerxs de Tepoztlán

Siguen las agresiones a nuestrxs compas de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán que permanecían en el plantón permanente instalado desde el 20 de mayo de 2017 contra la tala de árboles y el ecocidio realizado por la empresa encargada de ampliar la autopista La Pera - Cuautla. Ya desde la tarde del primero de noviembre, a través de las redes sociales, los compas habían advertido que el personal del ayuntamiento Tepoztlán había intentado desalojar el plantón a través de provocaciones, durante la instalación de una ofrenda. Pero no sería, sino hasta la mañana del jueves 2 de noviembre, cuando el personal del ayuntamiento sustrajo del plantón acopio recibido para los damnificados del temblor, así como bocinas, sillas y otras pertenencias de lxs compas que permanecían en el plantón de forma pacífica y en resistencia desde hace 5 meses, en oposición a la ampliación de la autopista. Los golpeadores del gobierno municipal también destruyeron el plantón, un altar de muertos y se resguardaron en las oficinas de la alcaldía bajo la protección de la policía municipal.

Tiempo después, una comisión de lxs compas de los Frentes Unidos entraron a las oficinas del ayuntamiento para dialogar con el presidente municipal, Lauro Salazar, quien además de negar toda responsabilidad respecto de la represión a lxs compas, le echó la bolita a los regidores. En esa mesa de diálogo unos acuerdos, entre los que se encontraba la reinstalación del plantón y devolución de las cosas sustraídas durante el ataque, así como el establecimiento de otro dialogo para el día siguiente.

El 3 de noviembre, cuando lxs compas de los Frentes Unidos se preparaban para ingresar a la reunión con el alcalde al rededor de las 3 de la tarde, un grupo de choque y los empleados del ayuntamiento atacaron violentamente a lxs compas que se encontraban a las fueras del palacio municipal. Los compas denunciaron que la mayor parte de los agresores eran trabajadores de la anterior administración, así como personal de la alcaldía actual.

Chimalpopoca: Muertes en la memoria

Desde las primeras horas de la tarde del 2 de noviembre llegaron las compañeras de las brigadas autónomas a montar una ofrenda por la memoria y la justicia al sitio que se ha convertido en símbolo de la solidaridad, pero que también representa el desprecio de la clase política y el estado por la vida de las mujeres: la esquina de Chimalpopoca y Bolívar.

Las compañeras de las brigadas colocaron tiras de papel picado, flores y veladoras. Unas letras formadas con pétalos de cempasúchil creaban la palabra Justicia y una cartulina sobre la barda desde la que aún se distinguen dos enormes estructuras de concreto, escombros del derrumbe, sentencia: “En el país de la muerte, juntxs buscamos vida y justicia.”

Exactamente en la esquina sobre la banqueta, las compañeras colocaron una serie de calaveras hechas de encaje blanco acomodadas a modo de zompantli. Es hermoso y estremecedor a la vez. Las compañeras cuentan que son calaveras encontradas en el derrumbe, suponemos entonces que hechas por trabajadoras de esa fábrica de la que quisieron ocultarnos la inhumanidad en la que operó.

Una de las calaveras llevaba una marca que decía “calavera chueca”, y las compañeras decidieron titular a la instalación Zompantli de calaveras chuecas, en directa alusión a la etiqueta encontrada, pero también para definir que todo lo que ahí sucedió fue chueco, torcido.

Bajo una luna hermosa llegó la noche. León Chávez Texeiro y Alberto Híjar tomaron una banqueta como asiento y comenzaron a platicar de similitudes, diferencias e historias sobre los terremotos de 1985 y el de este 2017. Alberto Híjar siempre con una memoria prodigiosa y León con el desparpajo sencillo y sin pretensiones que lo caracteriza.

Llegó la música de jaranas, zapateamos por la vida y por la memoria. Honramos a nuestras compañeras fallecidas en ese sitio, las nombramos, las recordamos y les otorgamos esta personalidad colectiva que ahora somos los que estamos.

Llegaron los tamales y el pan. Recibimos desde el Mictlán a nuestras compañeras y sellamos otro día el compromiso de no olvidarlas. Ni una menos.

Ciudad Monstruo: música solidaria en el Multifamiliar Tlalpan

La tarde del domingo 5 de noviembre se llevó a cabo el concierto de solidaridad con el Multifamiliar Tlalpan, en el cual tocaron nuestros compañeros músicos de Ampersan y León Chávez Teixeiro. Cade recordar que el Multifamiliar ha sido uno de los lugares donde los vecinos han abanderado las demandas de la reconstrucción digna y que respete a las familias damnificadas, así como su oposición a la entrega de créditos por parte del gobierno para la reconstrucción.

Los vecinos y vecinas de la unidad habitacional también denunciaron que el gobierno de la ciudad no “ha otorgado un calendario de intervención para las diversas reparaciones que se realizan en los edificios, no obstante, ya se están haciendo visitas a los departamentos sin previa programación.” Además reiteraron algunas de las demandas, entre las que se encuentran la entrega de “recursos públicos para la reconstrucción del edificio 1C, que colapsó en el sismo y provocó la muerte de nueve personas, y la reparación integral de todos los demás edificios del Multifamiliar Tlalpan, incluido el trato especial al edificio 3B, el cual presenta daños considerables, pues se encuentra apuntalado en su interior.”

Previo al concierto en el que tocaron en una entrevista el señor Jorge Cornejo habló de las peticiones de los damnificados de la unidad habitacional que fue afectada durante el sismo de septiembre y la organización que han construido posterior a la tragedia.