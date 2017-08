35 meses de resistencia por los 43 de Ayotzinapa

Lunes 28 de agosto de 2017

Este sábado 26 de agosto de 2017, varios autobuses provenientes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, arribaron a la ciudad de México para dirigirse a la Procuraduría General de la República (PGR) y con ello iniciar la 35 Acción Global por Ayotzinapa y México. Ya durante la mañana se habían realizado un cierre coordinado de algunas carreteras del estado de Guerrero en el marco de esta jornada.

Desde las 16:00 comenzaron a reunirse distintas organizaciones sociales con los estudiantes enfrente de esta dependencia para agruparse e iniciar la marcha por los 35 meses de impunidad del caso Ayotzinapa.

Desde el 26 de septiembre de 2014, cuando el Estado Mexicano ordenó la detención tortura y desaparición forzada de 43 estudiantes rurales normalistas y el asesinato extrajudicial de otros más, la demanda principal es: la presentación con vida de los desaparecidos. A un mes de cumplirse tres años de uno de los más sangrientos episodios de la historia del México contemporáneo, las exigencias han sido las mismas

Hacia las 17:00 integrantes de los Padres y Madres de los 43 desaparecidos iniciaron la marcha, seguidos de una gran colectividad de la resistencia que han acompañado sus pasos; un nutrido contingente de estudiantes normalistas que cursan distintos semestres en la Escuela Normal Rural, distintos acompañantes de organizaciones de la montaña guerrerense, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, trabajador@s de la Sexta, migrantes mazahuas indígenas de la sexta, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Chanti Ollin, Partido Comunista, Unión Popular Emiliano Zapata, Casa Nacional del Estudiante, Preparatoria Popular Tacuba, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Unión Nacional de Técnicos Profesionistas Petroleros, entre más colectivos e individu@s.

Entrada la marcha una fuerte lluvia acompañó la movilización y cimbró por varios minutos el centro de la ciudad monstruo, recordando lo duro que ha sido el transcurrir de esta larga noche de casi tres años que hemos vivido como mexicanos. Mientras algunos nos cubríamos, los estudiantes continuaron firmes y decididos, al igual que los Padres y Madres de los 43, guerreros infatigables que no se doblegarán hasta encontrar la verdad de lo ocurrido aquella noche. Transeúntes guarecidos en los edificios de Paseo de la Reforma que observaban la marcha y miembros de la seguridad pública de Marcera se sorprendían de la tenacidad de la lucha de por los 43, y es que no ha sido fácil esta resistencia histórica contra el olvido y la impunidad.

Al llegar al Hemiciclo a Juárez, tomó la palabra una madre de familia: “Nosotros no quisiéramos estar aquí… pero queremos la verdad”.

Se plantearon las exigencias actuales de la comisión de los padres y madres de los 43, las cuales son seguir las cuatro líneas de investigación marcadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que consisten en: la exigencia de la investigación y detención de los policías municipales de Huitzuco involucrados, la investigación sobre el trasiego de drogas en el municipio de Iguala a la ciudad de Chicago, indagar sobre cuál fue la participación de elementos del Ejército y la policía federal en el ataque del 26 de septiembre contra los estudiantes, y por último investigar acerca de los líneas de telefonía móvil activas de los desaparecidos.

Vidulfo Rosales, abogado y también vocero de las madres y padres, reiteró las demandas así como enfatizó que la impunidad ha sido una constante durante estos tres años cuyo objetivo ha sido aletargar deliberadamente el caso para llevarlo a la impunidad.

El discurso elocuente y transparente de las Madres oradoras fortalece la resistencia y la robustece para no claudicar en esta larga lucha por los 43 y los miles de desaparecid@s, contra la injusticia y la impunidad. Son ejemplo infranqueable para todas las luchas contra el capitalismo y la muerte.

Finalmente hicieron un llamado para participar en la Jornada de lucha hacia el tercer aniversario de la negra noche de Iguala la cual ya comenzó desde la movilización del 26 de agosto pero se enfatizará desde el 15 hasta el 26 de septiembre próximos, estemos atentas y atentos, la lucha de Ayotzinapa es la lucha por la dignidad de todos.

Compartimos los audios del mitin

Vidulfo Rosales

Señora María Martínez

Señora Hilda Legideño

Señor Emiliano Navarrete

Señor Felipe de la Cruz

Estudiante de Ayotzinapa