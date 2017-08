Nebulosa: Festejamos 5 años con la emisión del 14 de agosto de 2017

Lunes 14 de agosto de 2017

El 13 de agosto de 2017 Nebulosa, el espacio de información denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social cumple 5 años de vida. Entre julio y agosto de 2012, un grupo de compas nos reunimos para dar vida a este proyecto de comunicación, retomando la experiencia comunicativa del anterior Espacio de Noticias de la Ké Huelga. Así, aquel grupo se propuso formar un espacio de comunicación informativa, impulsada por la necesidad de construir y comunicar lo que sucede cotidianamente, difundiendo nuestra historia que no es la oficial y contrarrestando la información que los poderosos y el monopolio comercial nos ofrecen.

Comenzamos escribiendo notas sin querer influir sino para comunicar, de modo que pudiéramos construir un vínculo entre la gente, los colectivos, las organizaciones y todos y todas quienes luchan y resisten con la idea de que la comunicación es crucial para tejer fuertemente la resistencia tanto para nuestras comunidades como para la hechura de otra historia.

A lo largo de estos cinco años la constancia nos acercó a muchos colectivos, organizaciones, compas solidarixs, radioescuchas, quienes participaron enviando notas, grabando, sugiriendo, formando parte de esa otra comunicación.

En este primer lustro de vida, no hemos caminado solxs. Siempre hemos tenido el acompañamiento de compas solidarios y más recientemente hemos tejido lazos que superan las distancias, a través de el esfuerzo de colaboración con las compas de Nebulosa Griega, quienes se han dado a la tarea de traducir las emisiones en español de este noticiario.

En estos 5 años de vida queremos celebrar saludando a quienes luchan y hace posible este noticiario.

Reciban un abrazo y saludo combativo de parte del equipo de Nebulosa.

Estas son las noticias de la semana:

Guerrero: Secretaría de Economía va contra territorio libre de mineras

Chiapas: 14 años de autonomía zapatista

Por que Vivas nos queremos!

Guerrero: 23 aniversario de Tlachinollan

Oaxaca: marcha contra la violencia policial

Estados Unidos: braceros contra la muerte

Estados Unidos: supremacismo blanco se reaviva en Virginia

Colombia: Noticias del encuentro de liberadores y liberadoras de la Madre Tierra

Argentina: presentación con vida De Santiago Maldonado





Guerrero: Secretaría de Economía va contra territorio libre de mineras

El pasado 28 de junio, la comunidad me´phaa de San Miguel el Progreso en el estado sureño de Guerrero obtuvo una sentencia por la juez federal Estela Platero Salado, en la que vía judicial se le ordenaba a la Secretaría de Economía cancelar toda concesión de las tierras de la comunidad a las empresas mineras. De inmediato, ese decreto impidió la realización del proyecto minero denominado Corazón de Tinieblas, ideado por la compañía minera de origen peruano y capital británico Hochschild Mining, y de pasó dio un duro golpe a la Secretaría de Energía al declarar a las comunidades de los núcleos agrarios indígenas de Totomixtlahuaca, Tenamazapa, San Miguel el Progreso, Tierra Colorada, Tilapa, Pascala del Oro y Acatepec, en el municipio de Malinaltepec como áreas libres de Minería.

La decisión de la juez federal al parecer molestó demasiado a la Secretaria de Economía (ministerio de economía), pues el 3 de agosto interpuso un recurso de revisión en contra del amparo otorgado por la justicia federal a los pueblos del municipio de Malinaltepec en la Montaña de Guerrero, para impedir que sus tierras sean concesionadas a empresas mineras.

La moneda está en el aire, por los tiempos que vive México y considerando que la Secretaría de Economía ya había otorgado 44 concesiones a la empresa británica Hochschild y la mexicana Zalamera para explotar durante 50 años el oro es difícil que se queden de brazos cruzados. Por el momento sigamos atentos…

Chiapas: 14 años de autonomía zapatista

En esta emisión recordamos con alegría que los días 8, 9 y 10 de agosto del año 2003 nacieron los Caracoles Zapatistas y con ellos el fortalecimiento de la autonomía de los pueblos, al margen del Estado Mexicano y sus instituciones.

El nacimiento de los Caracoles fue una decisión tomada por miles de mujeres y hombres de las montañas zapatistas, luego que el gobierno Mexicano incumpliera los acuerdos de San Andrés. Los Caracoles y las Juntas del Buen Gobierno lograron redefinir el proyecto autonómico zapatista en los hechos y también en los conceptos, manteniendo al mismo tiempo sus objetivos fundamentales de un mundo con democracia, libertad y justicia para todos.

El entonces subcomandante Marcos escribía que los Caracoles “serán como puertas para entrarse a las comunidades y para que las comunidades salgan; como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera; como bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que lejos está. Pero, sobre todo, para recordarnos que debemos velar y estar pendientes de la cabalidad de los mundos que pueblan el mundo".

Hoy, a 14 años después del inicio formal de la autonomía zapatista vemos que los Caracoles se integraron perfectamente a las necesidades de los pueblos. Que el mandar obedeciendo se agilizo y las autoridades como las Juntas de Buen Gobierno son reconocidas y solicitadas, tanto por los asuntos internos entre zapatistas y partidistas, como para resolver asuntos con la sociedad civil.

En marzo de 2016, en un comunicado titulado "Y en las comunidades Zapatistas?”, la comandancia del EZLN compartía un resumen de los informes de los y las compañer@s responsables en los pueblos responsables de comisiones (de salud, educación, jóven@s, etc), autoridades autónomas y responsables organizativos, donde hablaban del crecimiento zapatista en la salud, la educación, el aumento de los trabajos colectivos, el mejoramiento de la alimentación de jóvenes y niños, la obtención de equipo médico para las clínicas autónomas y sobre todo el fortalecimiento de los proyectos productivos y organizativos de las compañeras zapatistas.

Desde este espacio celebramos la autonomía zapatista y recordamos que, a pesar de los tiempos turbios que vive el país y el mundo, esa experiencia nos ha enseñado la importancia de construir abajo con las que luchas, resisten y se organizan.

Por que Vivas nos queremos!

Si se preguntan cuál es el lugar más inseguro para las mujeres en México, sin duda alguna que el Estado de México será la respuesta indicada. No solamente porque ya se cuentan 150 feminicidios en lo que va del año 2017, sino porque las autoridades han sido participes del incremento de la impunidad, tipificando de suicidios o muertes accidentales los decesos de mujeres en cada uno de los casos de feminicidio ocurridos recientemente.

Desde el año 2015 se declaró la Alerta de Género en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán en el Estado de México con el objetivo de atender la violencia hacia las mujeres, pero lejos de reducirla, las autoridades del estado y los gobiernos municipales se han vuelto cómplices de los perpetradores de la violencia de género y los feminicidios, pues a través de sus acciones y omisiones permiten que en el Estado de México mueran al menos 7 mujeres al día en actos feminicidas.



Por ejemplo, en el Municipio de Huixquilucan, los familiares de la joven Diana Velázquez Florencio denunciaron el día 2 de julio ante las autoridades judiciales que Diana llevaba un día desaparecida, pero los policías no quisieron levantar el acta de desaparición excusándose de que había pasado poco tiempo de desaparecida. El cuerpo sin vida de Diana fue encontrado días después por su familiares en la morgue municipal. La respuesta de las autoridades fue la siguiente: “Nadie se va querer hacer cargo del caso de Diana”. Y pesar de que existen cámaras de video vigilancia, tanto del estado como privadas en el lugar en donde desapareció Diana Velázquez, las autoridades no han querido girar una orden para obtener las imágenes y así poder saber qué fue lo que sucedió”. Un mes después y en el mismo municipio, fue asesinada el 4 de agosto la doctora Jessica Sevilla Pedraza. Juana Pedraza Domínguez, madre de Jessica, comentó en una manifestación en el Ángel de la Independencia en Ciudad Monstruo que las autoridades, lejos de seguir líneas de investigación científicas han optado por explicaciones fantásticas. A pesar de que hay pruebas de que Jessica fue desaparecida, torturada asesinada y su rostro mutilado, las autoridades judiciales prefirieron decir una semana después que “no era posible que Jessica hubiera sido torturada y asesinada por su feminicida, sino que que habría sido la fauna del lugar lo que la dejó en tales condiciones.” Pero esa historia ya es conocida, fue la misma explicación que dieron las autoridades cuando encontraron el cuerpo de Julio César Mondragón con el rostro desollado. Así no hay culpables que perseguir ni crímenes por reparar.

En Nezahualcóyotl, otro de los municipios asolado por la violencia de género, han comenzado a realizar acciones contra los feminicidios. En el mes de julio los habitantes, junto con madres y familiares de víctimas de violencia de género conformaron la Asamblea Vecinal #NosQueremosVivasNeza con la idea de generar vínculos de solidaridad y redes de acción para visibilidad los feminicidios y accionar de urgencia frente a la desaparición de mujeres.

En este contexto, el sábado 12 de agosto realizaron una movilización bajo la consigna “Por una vida digna y libre de violencia hacia las mujeres”, que partió de la estatua de “el Coyote” con rumbo al palacio municipal de Nezahualcóyotl para repudiar el incremento de feminicidios y violencia hacia las mujeres en el Estado de México.

Guerrero: 23 aniversario de Tlachinollan

Entre los días 8 y 13 de agosto, en el marco del 23 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se llevaron a cabo una serie de actividades, entre las que se encuentran foros, presentación de informes, marchas y mítines.

La primera jornada de actividades se llevó a cabo los días 8 y 9 de agosto, con la realización del Foro titulado "Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza” en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Dicho foro se dividió en dos paneles para discutir en un primer momento la desaparición forzada y posteriormente una mesa de de análisis sobre la Ley General de Desaparición Forzada en México donde participaron integrantes de organismos y centros de derechos humanos y familiares víctimas como Tita Radilla, hija del Rosendo Radilla, quien fuera la primer víctima de desaparición forzada, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como los padres y madres de los 43 normalistas de #Ayotzinapa y colectivos a nivel nacional de búsqueda de personas desaparecidas, entre ellos Voces Unidas por Nuestros Desaparecidos y Rastradeoras del Fuerte de Sinaloa, Fundem Coahuila, Cofadem Morelia, Desaparecidos Justicia Querétaro, Buscadores Huixuaco y Familiares en Búsqueda María Herrera.

Algunas de las participaciones que rescatamos del foro son las siguientes: Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, expresó que el paradigma militar impuesto en Guerrero no es para erradicar las desapariciones, lamentablemente el patrón crónico de la impunidad ha contribuido a que las desapariciones forzadas y los desplazamientos forzosos se incrementen en los municipios más violentos. Por su parte, Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano Fray Juan de Larios comentó que “Frente a la estrategia de muerte de nuestros gobernantes, prevalece nuestra esperanza por la vida”.

Por su parte, los familiares de personas desaparecidas que participaron en el Foro establecieron una serie de acuerdos para llevar una agenda común que las búsquedas deben priorizar la presentación con vida de los desaparecidos, así como presionar a las autoridades para que realicen investigaciones reales y den resultados inmediatos. Además hablaron del trato diferenciado que han recibido por parte de las autoridades dependiendo del estado de la república Mexicana en la que realizan las búsquedas, pues mientras que en norte hay más apoyo y asesoría de las autoridades, en el sur y centro del país las familias permanecen marginados y las autoridades actuan de forma negligente e indolente. Finalmente acordaron seguir organizándose para intercambiar información y crear redes de apoyo.

Por su parte, Las organizaciones que asistieron a este fueron el Centro Morelos de Chilapa, Agustín Pro Juárez, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y el Centro contra la Tortura y la Impunidad, quienes manifestaron apoyo y solidaridad a las familias para la búsqueda con vida de sus seres desaparecidos.

Del foro, dio como resultado un pronunciamiento firmado por centros de derechos humanos familiares de víctimas de desaparición, en el que exigieron la pronta “aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por particulares”, pues en dicha ley se hayan las contribuciones de los familiares de las víctimas. También refrendaron “la apuesta por la unidad y la articulación desde abajo, por la exigencia de la búsqueda en vida de sus seres amados y el fin de las complicidades, la negligencia y la insensibilidad de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, quienes además discriminan y revictimizan a las familias.”.

El sábado 12 se llevó a cabo una marcha por las calles de Tlapa, guerrero en la que participaron las madres y padres de los normalistas, así como organizaciones solidarias y los integrantes del Centro de Derechos humanos de la Montaña Tlachinollan.

Más tarde se llevó a cabo la presentación del informe del 23 aniversario del Centro de Derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, en el que participaron las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotinapa, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y Miguel Nieva, consultor forense internacional y parte del Equipo Argentino de Antropologías Forense.

Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, hizo un reconocimiento a la labor realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan durante los 23 años de labor que hoy se conmemoraron en esta ciudad, el corazón de la Montaña Alta de Guerrero.

Por su parte, Miguel Nieva, integrante del Equipo Argentino de Antropologías Forense, comentó: “Sólo tengo palabras de agradecimiento para los compañeros de Tlachinollan y las organizaciones que trabajaron en esto, pero en especial para los papás (de los 43 desaparecidos), que sin la confianza de ellos no se hubiera podido sacar este trabajo. Su confianza fue fundamental para realizar nuestra labor”.

Don Bernabé Abraham Gaspar, en nombre de los padres de los 43 estudiantes, “a tres años de la desaparición de los normalistas, pidió a los asistentes que se unan a la lucha por la presentación de sus hijos, pues el gobierno no ha dado una solución satisfactoria.” Y convocó a la sociedad en general a que entre los días 15 al 26 de septiembre se sumen a la jornada nacional de lucha por los miles de desaparecidos en el país.”

Oaxaca: marcha contra la violencia policial

Y con la guerra, la violencia policiaca también se exacerba. Especialmente en las poblaciones donde las policías municipales hacen y deshacen al amparo de las autoridades locales, como ocurrió el pasado 6 de agosto en Santa Lucía del Camino en Oaxaca, donde varios policías detuvieron a Zeferino Soriano Morales de 36 años de edad, quien murió horas más tarde en la celda por la golpiza propinada por los policías. Lo terrible del asunto es que la muerte de Zeferino se suma a otros 54 casos de violencia policiaca ocurridos entre 2013 y 2016, y todos en impunidad.

El sábado 12 de agosto, la familia de Zeferino convocó a una marcha por las principales calles del municipio para exigir justicia por el asesinato y además de pedir un alto a la violencia policiaca y contra los actos delictivos de las autoridades.

Estados Unidos: braceros contra la muerte

(los “braceros” son trabajadores agrícolas mexicanos que trabajan en Estados Unidos recolectando frutas o verduras de temporada como fresa, tomate, manzana. Muchos de esos trabajadores viajan anualmente durante el verano para trabajar en los campos de California, Washington y también en Canadá. También se les conoce como jornaleros)

Y en los campos agrícolas del estado de Washington se movilizaron cientos de jornaleros los días 7 y 8 de agosto, luego de conocer que su compañero Honesto Silva Ibarra, un trabajador agrícola de 28 años, falleció tras ser obligado a seguir trabajando sin recibir atención médica a pesar de quejarse de fuertes dolores de cabeza.

Con ayuda de las organizaciones sociales Community to Community Development y Familias Unidas por la Justicia, los trabajadores establecieron un campamento al aire libre en un terreno fuera de la propiedad de la compañía Sarbanand Farms. Bárbaro Rosas Olivares, uno de los trabajadores comentó lo siguiente: “dejamos de trabajar durante un día para que la compañía prestara atención a nuestras demandas para este compañero de trabajo”.

Sin embargo, lejos de escuchar las demandas de los jornaleros, la compañía Sarbanand Farm decidió despedir por “insubordinación” 70 jornaleros después de protestar por la muerte de Silva y las peligrosas condiciones del trabajo en los campos agrícolas. Los trabajadores, que se encuentran en EE.UU. bajo el programa de trabajadores invitados H-2A, se han negado a abandonar el país y se han unido al sindicato de trabajadores agrícolas "Families United for Justice” y de esa forma exigir mejor condiciones de trabajo.

Estados Unidos: supremacismo blanco se reaviva en Virginia

El fin de semana pasado el supremacismo blanco salió de las alcantarillas de la ciudad de Charlottesville, en Virginia para demostrar que el racismo, el nazismo y todas las variantes corrientes del fascismo norteamericano viven bien arraigados en el sur de los Estados Unidos.

Luego de darse a conocer un proyecto municipal para remover de un espacio público la estatua del general confederado Robert E. Lee, uno de los militares zopencos que luchó por la esclavitud durante la Guerra Civil estadunidense, las ordas de la extrema derecha se opusieron en forma unitaria al proyecto. El viernes 11, los neonazis tomaron el campus de la Universidad de Virginia, donde diversos grupos antifascistas los confrontaron hasta que la policía dispersó a los contingentes.

No contentos, el sábado 12 volvieron a salir de las alcantarillas diversos grupos de extrema derecha, supremacistas blancos y miembros del Ku Klux Klan, pero nuevamente fueron confrontados por grupos antifascistas e integrantes de “black lives metter”. En esta ocasión los supremacistas usaron automóviles para embestir a los grupos antifascistas, asesinando a la compañera antifascista Heather Heyer e hiriendo a al menos 34 manifestantes antifascistas más.



Por la noche del sábado, unas horas después de conocerse los sucesos de Charlottesville, miles de compañeros antifascistas y anarquistas realizaron diversas movilizaciones en Oakland para mostrar su solidaridad a lo compas agredidos en Virginia. En un comunicado circulado en la movilización se leía: “Enviamos amor a las docenas de compañeros heridos por los ataques de los grupos nacionalistas y fascistas.”



Colombia: Noticias del encuentro de liberadores y liberadoras de la Madre Tierra

La mañana del 3 de agosto, en el marco de la apertura de Encuentro Internacional de Liberadoras y Liberadores de la Madre Tierra en Corinto, Cauca en Colombia, los policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios reprimieron brutalmente una de las instalaciones del encuentro. A pesar de los ataques violentos de la policía, la comunidad en asamblea decidió permanecer en el sitio de reunión y avanzar con la realización Encuentro como se había planeado durante los días 3 al 6 de agosto.

Como buen acto de resistencia, los asistentes rápidamente reconstruyeron los sitios de alojamiento, la cocina y los foros donde se realizaría el encuentro. Al día siguiente, el 4 de agosto el Encuentro internacional de liberadores y liberadoras de la Madre Tierra inició con la participación de compañeras y compañeros del Cauca quienes hablaron de su experiencia de lucha por la liberación de la madre tierra en el Norte del Cauca de. Poco después iniciaron las mesas de trabajo en las cuales participaron organizaciones, colectivos, pueblos y barrios de Bolivia, México, Francia y Colombia para compartir experiencias de lucha y resistencia.

Argentina: presentación con vida De Santiago Maldonado

El 1 de agosto de 2017 las fuerzas represivas del estado argentino allanaron con brutal violencia el Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen, provincia de Chubut, al sur del país y próximo a la frontera chilena. La Gendarmería entró en la comunidad disparando balas de plomo y pelotas de goma, agrediendo a la gente y quemando sus pertenencias. Alguna gente cruzó el río para escapar y varias personas declaran haber visto como pegaban y se llevaban a alguien en una camioneta.

A esa acción solidaria acudió el compañero Santiago Maldonado y desde entonces no se sabe nada de él. En ninguna de las comisarías de la región se registró su ingreso y la ministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich, demoró cinco días en decir que no se conocía su paradero y que Gendarmería no estaba implicada.

Durante los primeros 13 días del mes de agosto se llevaron acabo manifestaciones en Argentina para exigir la presentación con vida de Santiago y detener la desaparición forzada de manifestantes.