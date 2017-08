“A 3 meses del asesinato de Lesvy seguimos apostando a la vida”

Miércoles 9 de agosto de 2017

El día 3 de agosto de 2017 se realizó un mitin frente a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A tres meses del asesinato de Lesvy, ocurrido en Ciudad Universitaria, la madre de la compañera Araceli Osorio mencionó que la PGJ tiene los elementos necesarios para considerar el crimen cometido contra Lesvy como feminicidio. Sin embargo, esta institución ha declarado públicamente que la compañera murió provocándose su propia muerte con un teléfono público.

Denunció que las autoridades de la UNAM han guardado silencio frente al feminicidio de Lesvy a pesar que fueron las primeras en tener acceso a los videos en los que se muestran las agresiones que sufrió la compañera por parte de su pareja

Araceli Osorio mencionó que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio presentó un video, sustentado por un perito, en el que se muestra que una persona con la complexión de Lesvy no pudo haberse quitado la vida con un teléfono público, desmintiendo con esto las declaraciones de la PGJ. Llamó a no permitir un feminicidio más, a decir basta frente al mensaje de muerte que dan las autoridades dejando libres a los feminicidas.

Compartimos los audios del mitin en la rectoría de la UNAM, el video del Observatorio Nacional del Feminicidio, así como una declaración de los Familiares de Lesvy Berlín y del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Mitin en la rectoría de la UNAM

Pronunciamiento de organizaciones

Araceli Osorio, madre de Lesvy

Señora Irinea, madre de Mariana Lima

Celeste Lujan de Fray Francisco de Vitoria

Estudiantes organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras

Lourdes Mejía, madre de Carlos Sinuhe

Video del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

PERITO INDEPENDIENTE CONCLUYE QUE LESVY NO SE SUICIDÓ

Ciudad de México, 04 de agosto de 2017

• -Perito criminalista presentó mecánica de hechos que desmienten versión de Procuraduría: lesiones de Lesvy no corresponden a mecánicas de suicidio.

• -Muerte de Lesvy no fue suicidio sino feminicidio, por lo que exigen que el caso sea reclasificado por el Poder Judicial.

• -Familia de Lesvy y Centro Vitoria como organización defensora del caso expresamos nuestro respaldo a peritaje realizado.

En conferencia de prensa, el maestro en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Víctor Chávez, acompañado de integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), mostraron información que demuestra que Lesvy Berlín Rivera Osorio no se suicidó como pretende concluir la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

La opinión técnica, que incluye una reconstrucción de los hechos en condiciones similares a las que determinan las autoridades que habrían ocurrido en la caseta de teléfono, concluye que no pudo ocurrir asfixia al no ser posible la suspensión del cuerpo. Las lesiones de Lesvy no corresponden a mecánicas suicidas.

Por ello, tanto la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio como el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P. A.C., expresamos nuestro respaldo al trabajo del Maestro Víctor Chávez y del OCNF, quienes se han mantenido cercanos al trabajo de defensa que realizamos, luego que la PGJCDMX se negó a conceder la coadyuvancia institucional del OCNF en las investigaciones.

Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria, luego de que este Centro de Derechos Humanos interpuso un recurso de apelación para que el delito se reclasifique como feminicidio. Existen pruebas suficientes para que el acusado sea inculpado por dicho delito y no por “homicidio simple doloso”, como lo pretende el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Autoridades encargadas de garantizar el acceso a la justicia han violentado de manera reiterada los derechos humanos de las víctimas, revictimizando y actuado sin perspectiva de género. Entre los actos violatorios de derechos humanos, resaltamos la actuación del titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña, y de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera. Ambas autoridades deben ser destituidas de su cargo de manera inmediata por obstaculizar el acceso a la justicia para Lesvy.

Finalmente, señalamos la urgencia de corregir la deficiente actuación de las autoridades, para realizar la investigación complementaria con perspectiva de género y determinar la vinculación a proceso del acusado por el delito de feminicidio.

El caso de Lesvy debe ser un punto de inflexión que permita que todas las mujeres tengan acceso a la justicia y a una vida libre de violencia. ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres!

Atentamente

Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.

