Mesa de trabajo con autoridades para exigir la clausura de la obra "Conjunto Habitacional Aztecas" y visita de reconocimiento de la PAOT del tiradero de agua del acuífero somero al drenaje

Viernes 4 de agosto de 2017

Desde el 25 de febrero del 2016 la Asamblea General de los Pueblos, barrios; colonias y pedregales de Coyoacán ha denunciado el tiradero de agua al drenaje en Av. Aztecas 215, Pueblo de Los Reyes, Coyoacán por parte de la Inmobiliaria Quiero Casa, cuyos propietarios son los hermanos José y Salomón Shabot Cherem. A pesar de que el Instituto de Geología de la UNAM hizo un estudio del origen del agua que aflora dentro del predio y cuya conclusión principal fue que ES INACEPTABLE QUE SE TIRE EL AGUA DEL ACUÍFERO SOMERO AL DRENAJE (30 de agosto de 2016) y que la Resolución administrativa de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial PAOT (23 de septiembre del 2016) estableció que la obra podía continuar con la elaboración de un Proyecto que ayudará a infiltrar el agua al acuífero y que por lo tanto no se debía tirar el agua al drenaje y se debía captar para beneficio colectivo, la inmobiliaria Quiero Casa continúa tirando al drenaje millones de litros. Ante esta situación las protestas y la recolección de evidencias por parte de la Asamblea General han sido permanentes y en esta semana se llevaron a cabo las siguientes actividades:

I.- MESA DE TRABAJO CASO AZTECAS 215

JUEVES 3 DE AGOSTO DE 2017

OFICINAS CENTRALES DE SACMEX (IZAZAGA 89)

Estuvieron presentes los siguientes funcionarios:

Pedro Bello - Dirección General de Concertación Política y Ciudadana.

Chidtopher Sánchez García Secretaria del Medio Ambiente.

Ana Itzel Lopez Santacruz – Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Adelfo Gonzalez Mota – Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Isauro García Pérez de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

Anaid Martínez Robles – Delegación Coyoacán y

una comisión de vecinos y equipo de acompañamiento jurídico de la Asamblea General.

La reunión tuvo como finalidad que todas las instancias de gobierno presentes informarán vía documental el seguimiento y verificaciones que han hecho a la obra de Av. Aztecas 215, principalmente al Proyecto Cantera. El resultado es que ninguna instancia tiene documentación del seguimiento al Proyectó Cantera y por lo tanto no saben que esta haciendo con el agua la Inmobiliaria Quiero Casa. De igual manera ninguna instancia ha hecho verificaciones del avance del cinturón de concreto que esta haciendo la inmobiliaria y el destino del agua que brota en Azteca 215. e manera puntual esto “informo” cada dependencia:

SACMEX. A pesar de que es la instancia que aprobó el Proyecto Cantera no ha verificado el destino del agua que aflora en Aztecas 215, no tiene bitácoras, cronogramas, ni contratos de las pipas que la inmobiliaria debió reportar del agua que capta en Aztecas 215 y que “envía a la comunidad”. En un oficio que respondió a la PAOT el pasado 31 de Julio, la inmobiliaria informa que SACMEX el 19 de diciembre de 2016 preguntó a la Dirección General de Servicios y mejoramiento Urbano de la Delegación Coyoacán si podía recibir el agua en el Parque Huayamilpas y esta respondió que no contaba con la infraestructura necesaria para recibir el agua y le propuse a SACMEX el 24 de enero de 2017 elaborar un proyecto para iniciar la construcción de una línea de conducción con un sistema de bombeo, con un cárcamo al interior del parque y su conexión a las líneas de riego existentes. Sobre dicho proyecto los funcionarios de SACMEX y de la Delegación Coyoacán entregaron algún informe ni sabían nada al respecto (SE ANEXA EL OFICIO CORRESPONDIENTE). Cabe señalar que Gobierno Central, SACMEX, la PAOT y Delegación Coyoacán en todas las reuniones anteriores aseguraban que el agua era enviada a Huayamilpas. No ha verificado la obra de sustitución de 300 metros de la red de drenaje que hizo la inmobiliaria y que no se use para tirar el agua del acuífero somero o alguna sustancia o líquido prohibido.

SEDEMA. No tienen el expediente completo de Aztecas 215. La Dirección General de Vigilancia Ambiental no ha hecho ninguna verificación de que la inmobiliaria no tire el agua al drenaje. No ha informado a CONAGUA siendo que se trata de aguas subterráneas y son de competencia federal. No han revisado que el Manifiesto de Impacto Ambiental presentado en 2014 carece de validez, pues fue hecho sobre una realidad inexistente ya que no tomaron en cuenta la existencia del acuífero somero. Por lo tanto debió solicitar que no se podía continuar la obra hasta que la inmobiliaria presentará un Manifiesto de Impacto Ambiental específico acorde a la realidad que determinó el Estudio Técnico de la UNAM que determinó la existencia del acuífero somero el 30 de agosto de 2016.

SEDUVI. No ha hecho ninguna verificación de que la inmobiliaria cumpla con lo establecido en el Dictamen de Impacto Urbano como son que no puede colocar propaganda en el tapial, no puede obstruir la vía pública ya que es una vía primaria ni colocar mesas sobre la banqueta.

PAOT. Informó del seguimiento que ha dado a las denuncias que presento la asamblea general en junio y julio pasados. Entrego una copia de las solicitudes de información del seguimiento que han hecho al Proyecto Cantera SACMEX, SEDUVI, SEDEMA y Delegación Coyoacán ya que ninguna ha respondido y las solicitudes fueron enviadas desde la última semana de Julio pasado. También informó que entregará a todas las instancias una copia del Dictamen Técnico de la UNAM, una copia d ella Resolución Administrativa del 23 de Septiembre y una copia de los videos y fotografías del tiradero de agua a través de la red de drenaje en Av. Aztecas 215 que entregó como pruebas la Asamblea General.

Delegación Coyoacán. No ha verificado que la inmobiliaria no tire el agua al drenaje, que el agua que capta sea enviada a la comunidad, que no obstruya la vialidad, que la red de drenaje no sea utilizado con un fin distinto por la inmobiliaria.

Dirección General de Concertación Política y Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Se declaran preocupados por la situación y dijeron que gestionaran una reunión con la inmobiliaria para que informe detalladamente de lo que esta haciendo con el agua. No desaprovecharon la oportunidad para pedir a la Asamblea General que no haga manifestaciones pues se afecta a terceros, pero nunca mencionaron algo de comprometerse a que la inmobiliaria deje de afectar a terceros tirando el agua de todos al drenaje.

II.- VISITA DE RECONOCIMIENTO DE HECHOS DE LA PAOT

VIERNES 4 DE AGOSTO DE 2017

AV. AZTECAS 215, PUEBLO DE LOS REYES, COYOACÁN.

El día de hoy viernes 4 de agosto investigadores de la PAOT realizó una visita de Reconocimiento de hechos en el drenaje de Av. Aztecas 215. Esta visita fue un acuerdo que se estableció con el Subprocurador Emigdio Roa el martes 1 de agosto pasado, cuando una comisión de la Asamblea se reunió con él y le entregó un DVD con las grabaciones del tiradero de agua del 28 de julio al 31 de julio. Dicha visita inicio a las 10:29am y fue transmitida en vivo en la página de Facebook: Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Fueron dos los funcionarios de PAOT, quienes tomaron foto y video de una coladera que esta frente a aztecas 215 y otra coladera también frente al predio que si esta conectada a la obra. Pudieron constatar que cambia radicalmente el flujo de agua ente una y otra y que el flujo más grande proviene de Aztecas 215, los trabajadores de la obra de inmediato se escondieron y no apagaron las bombas como es su costumbre cuando los vecinos grabamos el flujo de agua. En ese momento se encontraba una pipa de agua tratada dentro del predio y casualmente salio el agua muy obscura pero al ser tan grande el flujo en poco tiempo salio el agua más clara. Tomaron medidas entre coladera y coladera y la separación de la banqueta, notaron el ruido de las bombas en el interior del predio y la actitud de alarma de los trabajadores de la inmobiliaria. Por cerca de 25 minutos grabaron el flujo de agua y tomaron fotos y video desde distintos puntos fuera de la avenida Aztecas. Al mismo tiempo iban redactando un acta con todo lo que observaban. Los vecinos que estuvieron presentes le comentaron a los funcionarios de la PAOT que se intuye que las pipas de agua tratada depositan el agua sucia en el cárcamo que esta dentro del predio para que se revuelva con el agua del acuífero somero, ya que después de un tiempo deja de verse el agua con sedimentos de tierra y empieza a salir transparente, además de que es notorio de que a raíz de las grabaciones que se han hecho la inmobiliaria comenzó a introducir pipas de agua tratada al predio y antes las dejaban afuera y desde dentro las llenaban, es decir, que ahora no la llenan, la vacían para contaminar ella gua y simular que es sucia. Después de terminar su labor los investigadores de la PAOT se retiraron alrededor de las 10: 55am.

III.- EXIGENCIAS:

Han pasado 9 meses del desalojo policiaco del plantón vecinal en defensa del agua y ninguna autoridad ha vigilado lo qué ha hecho la inmobiliaria Quiero Casa con el agua. Es preocupante que a pesar de tantas evidencias y protestas ninguna instancia de gobierno tome desde sus mas altos funcionarios la solución a a este problema que no deja de causar la Inmobiliaria. La Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán exige:

1.- Ante todas las pruebas en video y fotografías que comprueban el terrible daño ecológico provocado por la Inmobiliaria Quiero Casa por el derrame al drenaje sanitario de millones de litros de agua del acuífero somero y el incumplimiento de la Resolución Administrativa del 23 de Septiembre del 2016 las autoridades competentes clausuren la obra de Aztecas 215 de inmediato y se expropie el predio por causa de utilidad pública.

2.- Que la SEDEMA, SACMEX, INVEA Gobierno Central y Delegación Coyoacán hagan una visita de verificación con carácter de urgente al predio de Aztecas 215 y que asuman su responsabilidad desde el más alto nivel.

3.- Que se cancele de inmediato la conexión al drenaje a la inmobiliaria Quiero Casa ya que viola la Ley de Aguas de la Ciudad de México al hacer un uso distinto de la red al desalojar agua del acuífero somero y sustancias desconocidas.

4.- Que todas las instancias encargadas del medio ambiente, especialistas de universidades y vecinos trabajemos en conjunto para preservar el acuífero somero y evitar su extinción por proyectos ecocidas como el de Aztecas 215.

5.- Que las autoridades encargadas de cuidar el medio ambiente hagan su trabajo, que resuelvan este problema y no lo empantanen más con mesas y mesas de trabajo donde no se comprometen a resolver nada.

IV.- NOTA RELEVANTE:

El día de hoy iniciaron los trabajos de demolición de los niveles excedentes de la obra que se edificaba en el predio ubicado en Josefa Ortiz de Domínguez 30 (antes 11), colonia Del Carmen, delegación Coyoacán. La acción fue encabezada por la Secretaría de Gobierno y estuvieron presentes los titulares de la PAOT, Miguel Ángel Cancino; de la SEDUVI, Felipe de Jesús Gutiérrez, y del INVEA, Meyer Klip. Del caso Aztecas 215 hay una resolución emitida por la PAOT el 23 de septiembre del 2017 donde se establece que para poder continuar la obra la Inmobiliaria Quiero Casa no debe tirar el agua al drenaje y debe captarla para beneficio de la comunidad y no vemos que ningún funcionario de alto nivel como los que estuvieron en la Colonia del Carmen (a 10 minutos de Av. Aztecas 215) tome cartas en el asunto. ¿HAY CIUDADANOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA CLASE? ¿EL TIRAR MILLONES DE LITROS DEL AGUA DE TODOS AL DRENAJE NO AMERITA LA INTERVENCIÓN DE LAS MAS ALTAS AUTORIDADES?

Solo el pueblo organizado puede defender el agua, el territorio y la vida.

ASAMBLEA GENERAL DE LOS PUEBLOS, BARRIOS, COLONIAS Y PEDREGALES DE COYOACÁN

4 de Agosto de 2017.

#EcocidioAztecas215

#Difusión

VIDEO 1

Visita de Reconocimiento de hechos de la PAOT en Av. Aztecas 215 para la toma de evidencias del tiradero al drenaje del agua del acuífero somero por parte de la Inmobiliaria Quiero Casa.

Viernes 4 de agosto de 2017

VIDEO 2

Visita de Reconocimiento de hechos de la PAOT en Av. Aztecas 215 para la toma de evidencias del tiradero al drenaje del agua del acuífero somero por parte de la Inmobiliaria Quiero Casa.