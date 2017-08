Nebulosa - 31 de julio del 2017

Martes 1ro de agosto de 2017

Estas son las noticias de la semana:

El 26 de julio de 2017 se cumplieron 34 meses de la desaparición de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa y para no olvidar que sus madres, padres, familiares y nosotras seguimos exigiendo su presentación con vida, se realizó una marcha que partió del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez en el centro de la ciudad, donde se llevó a cabo el mitin central.

En esta ocasión participaron sólo dos padres de familia de los normalistas, debido a que el resto de las madres y los padres de los normalistas se encontraban en varios estados del país realizando jornadas por la presentación de sus hijos. Por ejemplo, la página de Facebook Prensa Ayotzi reportó que en Torreón, Coahuila, la señora Cristina Bautista realizó una conferencia de prensa. También, en Morelia, Michoacán, se realizó una manifestación junto con normalistas del estado. Asimismo se realizaron manifestaciones en las ciudades de Cuernavaca, Tlaxcala, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, entre otros lugares.

En la jornada de acción por Ayotzinapa que se llevó cabo la tarde del 26 de julio en la ciudad Monstruo, Don Emiliano Navarrete insistió sobre las cuatro líneas de investigación que las autoridades deben seguir, las cuales son: 1. La participación del Ejército Mexicano en la desaparición de los normalistas; 2. La investigación en Huitzuco; 3. El análisis de la telefonía celular de los normalistas; 4. La investigación sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago como posible móvil del crimen. También llamó a estar pendientes de su próxima reunión con la Procuraduría General de Justicia (PGR) los días 23 y 24 de Agosto y en la cual se conocerán los avances de las investigaciones. Además, Don Emiliano leyó un documento del Comité de Padre y Madres de los 43 donde se invita a participar en las jornadas de lucha “Escucha mi voz 43” que se llevarán a cabo del 15 al 26 de septiembre, en varios estados del país.

El comunicado "Escucha mi voz 43"

Nochixtlán: balancean a miembros del Comité de víctimas

La madrugada del 26 de julio, los compas del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 Junio de Nochixtlán denunciaron que al rededor de las “12:15 y 12:30, cuando una comision de Victimas y del magisterio se dirigían a la Ciudad de México para asistir a la marcha convocada por los familiares de los 43 normalistas, fueron balaceados en el autobús en el que viajaban entre el tramo Nochixtlán y la caseta de cobro de Coixtlahuaca”.

Santiago Ambrosio, integrante del Comité de Víctimas, comentó en una entrevista que en dos momentos fueron agredidos con armas de fuego al camión en el que viajaban, deteniendo completamente la marcha del autobús. Luego de la agresión, los compas regresaron a Nochixtlán para denunciar los hechos y hacer las denuncias en la Fiscalía. Cabe resaltar que este acto se suma a una serie de agresiones y amenazas que han recibido integrantes del Covic y que se han encrudecido a lo larlo de este año, sin que hasta la fecha tengan una respuesta, lo cual vulnera aún más la seguridad de los integrantes del Comité de Víctimas, pues aunque ellos han entregado a algunos de los responsables de dichas agresiones a a las autoridades, éstas no han dado una respuesta puntual ni tomado cartas en el asunto, pese a que son los hermanos Cuevas a quienes se responsabiliza de varios ataques

Aquí los dejamos con el audio de la entrevista en la cual Santiago Ambrosio narra las agresiones ocurridas:

Te invitamos a escuchar la entrevista completa

Ecatepec: acciones contra los feminicidios

Cuando la muerte y la violencia nos acechan a cada tanto, nada mejor que aplicar dosis de lucha, resistencia y rebeldía. Como las vecinas y vecinos del Fraccionamiento Las Américas en el municipio de Ecatepec, quienes el domingo 30 de julio realizaron varias acciones para exigir justicia por feminicidio de la joven María Joselín Baltierra, desaparecida el jueves 27 de julio alrededor de las 9:30 de la mañana y localizada hasta veinticuatro horas después, asesinada y con señales de violación y tortura en el interior de una carnicería, en la avenida Independencia.

Una de las primeras acciones fue la realización de una marcha que inició en la carnicería donde fue localizada Mariana Joselín y caminar hacia el Centro Cultural y Deportivo Las Américas, donde se encontraba el Alcalde Indalecio Ríos Velázquez en un acto público. Aquí les dejamos con un audio de la marcha:

En el acto, las vecinas y vecinos exigieron dar respuesta a sus demandas, pero ante la falta de respuesta le exigieron su renuncia. Esto fue lo que le dijeron:

Con la cola entre las patas, el alcalde salió huyendo del lugar apoyado de elementos de seguridad del municipio. Frente a la negativa del presidente municipal de dialogar, los vecinos decidieron ejercer presión y cerraron la avenida Independencia. Minutos después y como si se tratara de los maleantes más buscados, arribaron más de 30 policías con cinco patrullas para detener a al menos a 15 vecinos quienes se encontraban cerrando la avenida.

Habría que ir preparando más escraches mientras la violencia y los feminicidios no se detengan, porque el otro paso el de organizarnos para hacer, entre todas y todos nuestra propia seguridad lleva más tiempo. Desde este espacio también nos sumamos a la exigencia de Ni Una Menos!

Chihuahua: iniciativa contra la violencia y la inseguridad

Para muestra de lo que les decimos, el 26 de julio un grupo de vecinos de la capital del estado de Chihuahua se reunieron en la Plaza de Armas de la capital para conformar la Asamblea Popular Chihuahua en Resistencia, cuyo objetivo es buscar alternativas para erradicar la inseguridad y las agresiones.

Durante la presentación se denunció la proliferación de la violencia en sus diferentes vertientes, empezando por la estructural a cargo del poder, la que sufren diversos colectivos como los defensores derechos humanos y periodistas, el despojo de los territorios ancestrales indígenas, los feminicidios y la violencia del crimen organizado, así como por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa..

Una vez terminada la presentación, las y los asistentes realizaron el primer rondín contra la violencia en el estado, con el objetivo de llamar a la gente a construir espacios de denuncia y participación y así reconstruir el tejido social y la seguridad entre los propios vecinos de los barrios.

En la presentación comentaron lo siguiente: “Vamos a caminar por las barriadas, intentando la incorporación de la población en esta lucha porque es esta la única garantía para resolver los problemas emanados de este cáncer social, pues gobiernos van y gobiernos vienen y la oleada de abuso y horror no se detiene”.

De entrada, las vecina y vecinos se propusieron realizar otro rondín para el 15 de agosto, ya veremos cómo va dándose las cosas para esta iniciativa, porque en este mes que parece ser uno de los más violentos desde 2011 no nos queda más que acercarnos, juntarnos y caminar juntos cubriéndonos unos a otros y generando vínculos de solidaridad.

Oaxaca: pescadores dicen no al embarcadero en Playa Copalito



Y en San Dionisio del Mar, en la costa oaxaqueña del pacífico, los y las integrantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar dieron un rotundo no a la construcción de un embarcadero en Playa Copalito, pues no se ha llevado a cabo un proceso informado y transparente.

Por ejemplo, a principios del mes de julio durante una reunión entre los integrantes de la Asamblea y los ingenieros a cargo de la obra salieron a relucir algunas irregularidades, por ejemplo: el proyecto carece de información, no existe un estudio de impacto ambiental y no hay datos totales sobre la construcción de la obra. Pero el objetivo d ella reunión no era informar, sino convencer a la asamblea de aprobar el proyecto.

El 12 de julio la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar realizó una manifestación para exigir claridad y transparencia por parte de las autoridades, pero ese mismo día un grupo desconocidos quemaron la maquinaria de la empresa e intentaron atribuir el hecho a la Asamblea.

Como ya es común en este país, el 21 de julio los trabajadores emprendieron la obra en Playa Copalito, Huamuchil y San Francisco del Mar, a pesar de que aún no hay información sobre la obra ni se ha consultado a las comunidades. La Asamblea comentó que las obras puedan ser la reanudación de un viejo proyecto impulsado en 2012 por las empresas eólicas que pretendían imponer un parque eólico en la Barra de Santa Teresa.

Estemos atentos.

Ciudad Monstruo: Justicia para las 5

El pasado fin de semana se llevó a cabo el “Festival arte para no olvidarte” en diversos espacios culturales y públicos de la Ciudad Monstruo, con el objetivo de exigir justicia y derecho a la verdad por el multihomicidio de la Narvarte, donde fueron brutalmente torturadas, violentadas sexualmente y ejecutadas la modelo colombiana Mile Virginia Martín, la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz, la activista Nadia Vera y el foto reportero Rubén Espinosa, el día domingo 31 de julio de 2015.

Algunas de las actividades planeadas para la conmemoración del segundo aniversario del multihomicidio fueron exposiciones, proyecciones y la toma simbólica de la Calle Luz Aviñón, frente al número 1909, donde el domingo 30 de julio se llevó a cabo un acto político con la participación de los familiares, amigos de las víctimas y personas solidarias.

En las afueras del número 1909 fue instalado un templete en el que hablaron los familiares para recordar a las víctimas y exigir justicia. Indira Alfaro, madre de Yesenia comentó que su hija era “una niña soñadora, buena hija, buena hermana, buena tía y buena amiga” y exigió la aclaración del crimen de su hija y de las otras cuatro víctimas y aseguró que seguirán en lucha para denunciar las irregularidades de la investigación.

Fredy Morales, hermano de Mile, viajó por primera vez a la capital mexicana desde Bogotá para unirse físicamente al reclamo de justicia. De pocas palabras, describió a la joven como “muy buena hermana, hija, excelente tía, con muchos sueños y con muchas ilusiones”.

En el acto también participó Araceli Osorio madre de Lesvy Berlín, quien nos recordó que la forma cómo actuó la PGR al criminalizar a las víctimas del multihomicidio de la Narvarte es una constante y que sino que forma parte del actuar de las autoridades judiciales, hizo un recuento de las irregulares cometidas por la PGJ y la UNAM desde el descubrimiento del cadáver de la joven el pasado 3 de mayo. Entre ellas, acusó a la Fiscalía de Coyoacán de filtrar información de la carpeta de investigación del caso y de respaldar únicamente la versión del novio de la joven, principal sospechoso de su feminicidio.

Chiapas: noticias del CompArte

Del 23 al 29 de julio se llevó a cabo el Festival CompArte por la Humanidad en las instalaciones del Cideci Unitierra, en San Cristóbal de la Casas y durante los días 28 y 29 en el Caracol de Oventik en el estado de Chiapas.

En su segundo año de vida, el CompArte 2017 reunió durante varios días a creadoras y creadores de artes plásticas, música, danza, teatro, performance, producción audiovisual, poesía y literatura de muchas partes de México y el mundo. Durante cuatro días se presentaron cientos de actividades en Cideci Unitierra y el día 28 el CompArte se trasladó al Caracol de Oventik, donde los y las zapatistas compartieron poesía, danza, teatro, música, canto y mucha rebeldía.

Ese día 28 de julio por la mañana, la compañera Jimena, integrante de la Junta de Buen Gobierno (JBG), del Caracol Zapatista de Oventic dio la bienvenida a los asistentes. Posteriormente, el Comandante David a nombre de los tod@s l@s zapatistas comentó que “El arte y la cultura, es una parte fundamental de nuestra resistencia, rebeldía y lucha, contra el capitalismo” y que ese arte ha “permitido sobrevivir a las Comunidades Autónomas por más de 20 al hostigamiento del mal gobierno”.

Ese día, artistas del Caracol de Morelia, recitaron este poema titulado “Ya no importa nada”.

El sábado 29 fue el último días del CompArte. Durante todo el día, vari@s compañer@s de los 5 caracoles se sucedieron para presentar a sus artes : poesías, de los mas jóvenes hasta los mas grandes, varios grupos de Hip Hop y Rap, con acompañamiento musical o solo con su beat, y bailables, teatros, canciones etc… En la clausura la comandante Hortencia agradeció la participación a los artistas y a los asistentes por viajar hasta Chiapas para compartir su arte y su esperanza de un mundo mejor. La Junta del Buen Gobierno, también dirigió unas palabras, comentando que el verdadero arte surge de la realidad sin necesidad de ser profesional y llamó a todas a luchar contra la hidra capitalista.

Guerrero: triunfo sobre el Corazón de las Tinieblas

Aunque el título de esta nota suena a novela de Joseph Conrad, lo que les vamos a contar ahora no tiene nada que ver con aquella novela. Lo que si les contaremos es que la comunidad me’phaa de San Miguel el Progreso, en el municipio de Malinaltepec, logró un triunfo legal sobre el proyecto minero denominado Corazón de Tinieblas, ideado por la compañía minera de origen peruano y capital británico Hochschild Mining, que pretendía extraer oro y plata de la región.

El proyecto minero “Corazón de Tinieblas” estaba ideado para ser la concesión minera más grande en la Montaña, con un total de 43 mil 759 hectáreas, afectando los núcleos agrarios indígenas de Totomixtlahuaca, Tenamazapa, San Miguel el Progreso, Tierra Colorada, Tilapa, Pascala del Oro y Acatepec.

Sin embargo, luego de un importante proceso legal emprendido por El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que acompaño a las comunidades, la jueza primera de distrito Estela Platero Salgado dio por esencialmente fundados los conceptos de violación de los derechos de la comunidad, y demostró el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena-agraria, con lo cual se logró vencer a la Secretaría de Energía y la minera Hochschild Mining y su Corazón de las Tieneblas.

Honduras: embestida gubernamental contra la radio Waruguma

A través de un comunicado publicado el 28 de julio, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), denunció la persecución jurídica emprendida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras contra la Radio Comunitaria Waruguma, localizada en la ciudad de Trujillo.

La resolución emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en marzo del presente año y dada a conocer recientemente, declara a la Radio Comunitaria Waruguma como “rebelde” y establece una serie de problemas legales con el objetivo de clausurarla.

Esta es la segunda ocasión que la Radio Waruguma es objeto de resoluciones con el propósito de clausurarlas. Ademas de la Radio Waruguma, la Radio Comunitaria Sugua en Sambo Creek, también fue objeto de amenazas de cierre por parte de CONATEL en el 2014.

Sin lugar a dudas que el objetivo de la CONATEL es desarticular todo una re de resistencia contra los megaproyectos, que tiene como eje importante a las radios comunitarias por su carácter informativo y de comunicación en idioma garifuna. En este sentido, para el gobierno hondureño a través de la CONATEL, es fundamental cerrar la La Radio Warugum y así desarticular la defensa del territorio ancestral garífuna en estos tiempos cuando gobiernos y empresarios planean la instauración de una de las Ciudades Modelo, conocidas como Zonas de Empleo de Desarrollo Económico.

Desde este espacio nos solidarizamos con los y las compas de la Radio Warugum.