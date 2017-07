Miércoles 12 de julio de 2017

8 de Julio del 2017

Indígenas Otomís de la comunidad de Santa cruz Ayotuxco en el estado de México realizaron un recorrido con medios de comunicación para mostrar las afectaciones de la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan en su territorio.

Durante el recorrido encontramos a trabajadores de las empresas constructoras de la Autopista Toluca-Naucalpan, trabajando normalmente y resguardados por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México (CES), lo cual implica violaciones jurídicas.

La primera es que se está violando es la “Suspensión definitiva de la obra” otorgada en la resolución del recurso de revisión de amparo 27/2017, otorgada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

La segunda es que el personal de la CES debería de estar velando por el cumplimiento de la ley, y no resguardando a las empresas que la están infringiendo.

Cuando los pobladores se acercaron al personal que estaba laborando fueron remitidos con el funcionario público Carlos Alberto Valderrama González, jefe del departamento de vinculación de la Subsecretaria de Gobierno Valle de México Zona Nororiente de la Subsecretaria General De Gobierno del Estado de México.

El funcionario quien además de profesión es Contador Público manejó la situación como un defensor de las empresas constructoras que en ese momento estaban violando una resolución judicial federal. Argumentando que No se podía parar la obra y que conocía el amparo pero que los abogados de la empresa también tienen sus razones, textualmente dijo: “Es que si viene el abogado te va a decir lo contrario tal vez, de lo que yo te esté diciendo ahorita, pero eso no lo vamos a determinar aquí.”

Como si se tratara de un rumor en una escuela de nivel básico y no de un orden jurídico que él como funcionario público conoce perfectamente, le dijo a los pobladores: “Te digo, yo te podría decir una cosa y tu otra y no.”

Dejamos a la opinión pública y a las instancias de procuración de justicia este video, donde el funcionario antes mencionado defiende los intereses de las empresas constructoras de la Autopista Toluca-Naucalpan y minimiza la resolución judicial de “Suspensión definitiva” que papel en mano, llevaban los indígenas Otomís de Santa cruz Ayotuxco el pasado sábado 8 de Julio del 2017.

Fuente: Centro Integral de Comunicación Comunitaria (CICC).

