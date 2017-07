Miércoles 12 de julio de 2017

A la opinión pública,

Desde abril del año en curso, de modo ilegal e ilegítimo el Jefe del Departamento de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, J. Dolores Govea Paz, retuvo el presupuesto y el derecho a condonaciones a la Casa del Estudiante V. I. “Lenin”. Tomando como pretexto el supuesto reclamo de tres habitantes que fueron expulsados de dicha Casa del Estudiante -por faltas graves y recurrentes al Reglamento de la misma-, el referido funcionario universitario ha pretendido obligar, condicionando la entrega de ese presupuesto y demás derechos, a que los/as estudiantes de la Casa Lenin acepten una de las partes sustanciales -individualización de las becas- del repudiado y no aceptado “Reglamento General de Beneficios y Casas del Estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”, aprobado -sin consulta- por el Consejo Universitario el 10 de octubre de 2012.

La Casa del Estudiante V. I. “Lenin”, de la Universidad Michoacana, reconocida legalmente por las estructuras de gobierno universitario desde 1994, año en que fue fundada, es de los pocos espacios educativos que hacen honor a la historia y a la tradición nicolaita. Sus habitantes, siguiendo lo establecido en la propia Ley Orgánica de esa Universidad, hacen frente a problemas sociales sentidos de la gente, de los pueblos y de las comunidades y se vinculan con ellos/as para encontrarles solución. Es lo que esa Ley, que rige a la Casa de Hidalgo, llama “extensión universitaria”, una de las tres funciones vitales de dicha Casa de Estudios. Los / as moradores / as de la Casa Lenin, por ejemplo, han venido participando desde 2011 con la Comunidad Ecológica “Jardines de la Mintsïta”, de esta ciudad de Morelia, en las faenas sabatinas de limpieza que realizamos en el manantial-laguna-humedal La Mintzita. La fuente de agua más importante de Morelia, ya que viene abasteciéndola entre un 33 a un 43% de ese elemento vital para la vida. Dicho manantial está severamente amenazado, pero gracias a personas como esos / as estudiantes / as de la Casa Lenin, hemos podido conservar y defender tan sagrado lugar para los / as morelianos / as. A ellos/as es a quienes el gobierno universitario está violentando en sus derechos, ¿Lo permitiremos?...

Por lo antes expuesto:

Exigimos la inmediata entrega del presupuesto a la Casa del Estudiante V. I. “Lenin” , lo mismo que la reposición de sus derechos.

Exigimos del gobierno universitario, y en particular del funcionario citado, una disculpa pública y que evite intervenir en asuntos internos de la Casa Lenin.

Exigimos de ese Departamento de la Universidad Michoacana un informe público y periódico del manejo de los recursos públicos que “administra” y una auditoría pública ciudadana al mismo.

Rechazamos el reglamento que pretende imponer el gobierno universitario a las Casas del Estudiante de la Universidad Michoacana, ya que no es producto del consenso y de la consulta pública e informada.

La Tierra no nos pertenece, nosotros/as pertenecemos a ella

COMUNIDAD ECOLÓGICA “JARDINES DE LA MINTSÏTA”

integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI)

Morelia, Michoacán, México. Junio de 2017.