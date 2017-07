Nebulosa - 11 de julio del 2017

Miércoles 12 de julio de 2017

por

popularidad : 34%

Estas son las noticias de la semana:

Tlaxcala: represión gubernamental contra normalistas de Panotla

Ciudad Monstruo: Mitin por la libertad de Luis Fernando Sotelo

Xochicuautla propone

Estado Mexicano en el banquillo de los acusados

Jalisco: movilización en solidaridad con Temacapilin

En libertad presos loxichas

Ciudad Monstruo: justicias para Lesvy

Sonora: nuevas agresiones a Mario Luna

Colombia: manifestación contra Ecopetrol

Alemania: Acciones de protesta durante la reunión del G20 en Hamburgo

Grecia: en defensa de Rosa Nera

Grecia: solidaridad con Radio Psalidi





Tlaxcala: represión gubernamental contra normalistas de Panotla

La represión contra las normales rurales continua. El 4 de julio la policía estatal de Tlaxcala reprimió brutalmente a las estudiantes de la Normal Rural “Benito Juárez”, de Panotla luego de que las compañeras decidieron cerrar las instalaciones de la Unidad de Servicios Educativos del estado, esto en demanda de que fuera atendido su pliego petitorio, en el cual se exige: respeto a la matrícula de 342 lugares para nuevo ingreso, aumento de raciones alimenticias, seguimiento de proyectos y atención pronto a procesos administrativos.

El momento de la represión ocurrió durante la madrugada del 4 de julio, mientras las normalistas se encontraban tomando las instalaciones de la Unidad de Servicios Educativos, cuando los policías las retiraron del lugar con golpes y empujones. A pesar de los golpes, las compañeras regresaron a poner una acampada a las afueras de las instalaciones para seguir presionando a las autoridades educativas y sea resuelto el pliego petitorio.

Desde hace meses las compañeras han demandado a las autoridades educativas atención de ciertas problemáticas en la normal, las cuales no han sido atendidas y forman parte de la deplorable administración de Olivia Guevara Jiménez. Las normalistas habían logrado establecer una mesa de dialogo con las autoridades, quienes la suspendieron sin previo aviso.

Con la represión a las normalistas de Panotla, Tlaxcala suman al menos tres agresiones a estudiantes normalistas en distintas escuelas y estados del país. Entre esas agresiones recordamos la fuerte represión a los normalistas de Tiripetío en Michoacán donde fue herido gravemente un estudiante por un disparo hecho por los agentes policiales el pasado 23 de junio y la represión contra las estudiantes de Cañada Honda en Aguascalientes a principios de junio.

En este panorama represivo, el sábado 8 de julio miles de estudiantes normalistas marcharon en la Ciudad de México desde el Ángel de la Independencia hacia la Dirección General de Estudios Superiores para Profesionales de la Educación, institución encargada de la gestión de las normales a nivel nacional. Ahí realizaron mitin político para exigir que se atiendan sus demandas de respeto e incremento a la matrícula de estas casas de estudios, así como mayores recursos para su infraestructura y equipamiento.

Ciudad Monstruo: Mitin por la libertad de Luis Fernando Sotelo

La mañana del lunes 3 de julio se llevó a cabo la Jornada de Solidaridad por la libertad de Luis Fernando Sotelo, a las afueras de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, para exigir la libertad del compañero. Cabe recordar que el 10 de abril del presente año las abogadas que acompañan el proceso ingresaron un amparo para la revisión de la sentencia acusatoria sobre Luis Fernando, sin embargo en la reunión mantenida el 3 de julio con el Magistrado encargado de hacer la revisión comentó que lleva dos meses revisando el expediente y espera tardar al menos otro mes en dar una resolución sobre el caso de nuestro compañero Luis Fernando.

Durante el mitin, la compañera abogada comentó que durante los 30 días en los que sea dada a conocer la resolución, la campaña de libertad seguirá planteado acciones y exigiendo, a través de la movilización, la libertad de Luis Fernando.

La compañera Celia, madre de Luis Fernando agradeció la solidaridad de colectivos y organizaciones que han exigido la libertad de nuestro compañero y comentó que el proceso ha estado plagado de irregularidades y las acusaciones imputadas a Luis Fernando son completamente falsas y carecen de sustento.

Los y las compas abogadas y familiares pidieron estar atentos a la resolución y seguir apoyando las actividades convocadas desde la campaña por la libertad de Luis Fernando.

Desde este espacio de noticias también nos sumamos a la exigencia de libertad de Luis Fernando. Presos Políticos Libertad!!!



Xochicuautla propone

Desde hace más de 10 años, el gobierno del Estado de México y la empresa Autopistas de Vanguardia, filial de la Constructora Teya del Grupo Higa, han intentado construir la autopista Toluca-Naucalpan que pretende dividir a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en Lerma Estado de México, así como a otras comunidades. El proyecto de la Autopista Toluca-Naucalpan adjudicado a la empresa, implica la separación de la comunidad, de sus bienes naturales y culturales y que afecta bosques y fauna.

Desde hace más de 10 años, la comunidad ha resistido a la imposición y la represión de los gobiernos estatal y federal. En mayo de 2017, los compas propusieron una “alternativa técnica” basada en túneles y puentes, propone permitir el cruce humano y de fauna, así como de las fuentes de agua de la comunidad.

El pasado 6 de julio, los compas de Xochicuautla llevaron a cabo, junto con abogados, ingenieros y sociedad solidaria un Foro Académico en El Centro de la Ciudad de México, donde hablaron de la propuesta alterna de autopista que han planteado al gobierno del Estado de México, así como una muestra cultural y gastronómica donde compartieron con los asistentes el significado que tiene el bosque para los habitantes de la comunidad Otomí.

Desde este espacio saludamos a los compañeros y con ellos decimos “el bosque no se vende, se ama y se defiende”!

Estado Mexicano en el banquillo de los acusados

Otra vez las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos asestan fuertemente al gobierno mexicano donde más le duele: es decir en los organismos de derechos humanos internacionales de donde han salido fuertes denuncias por la inactividad y omisión del gobierno mexicano ante graves violaciones a los derechos humanos.

En esta ocasión, las madres y padres de los 43 junto con centros de Derechos Humanos acorralaron en el cuadrilátero a los comisionados del gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para darles dos ganchos al hígado. Esta pequeña batalla se llevó a cabo en el marco del periodo 163 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llevó a cabo la mañana del 6 de junio de 2017 en Lima, Perú.

El primero gancho que dejó sin aliento a la representación del estado mexicano fue la audiencia llamada “Justicia e impunidad en México”, en la cual una serie de Centros de Derechos humanos presentaron una serie de situaciones emblemáticas de impunidad en México, como desapariciones, masacres, corrupción y la relación del crimen organizado con los gobiernos en México. Y qué decir de la justicia, la comisión de organismos de Derechos Humanos hablaron de las deficiencias en el momento que se realizan las investigaciones: diligencias tardías, sin tomar en cuenta violencia de género y dijeron que en ningún momento la procuración de justicia en México presenta planes de investigación y mucho menos pruebas científicas, pues como sabrán las acusaciones se basan en gran medida en la tortura. Por si fuera poco, también hablaron de la criminalización del periodismo por parte del gobierno mexicano y el aumento de las agresiones por parte de funcionarios públicos, sumado a esto el espionaje realizado por el gobierno de la bestia del copete a periodistas, activistas y sus familias.

El golpe fuerte vino una hora más tarde, cuando se realizó la sesión del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa. El abogado Mario Patrón, comentó que en su momento el Estado mexicano ha encubierto información tanto al “Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes como al Mecanismo Especial de Seguimiento se les han escondido pruebas y se ha encubierto a funcionarios que han actuado ilegalmente en la investigación”. Comentó que la denuncia presentada en la audiencia tenía que ver con el “espionaje de los abogados que acompañan a las madres y padres de los normalistas”. Don Mario comentó que “a pesar de los esfuerzos hechos por los abogados y los expertos el gobierno no ha dado resultados ni investigaciones claras y científicas”. La señora Cristina Bautista comentó que estaban en la audiencia para hablar de dos temas, uno de ellos para denunciar que el gobierno mexicano ha utilizado tecnología de punta, no para encontrar a nos normalistas desaparecidos, sino para espiar a periodistas, familiares y abogados. Sobre todo porque no quiere que se sepa lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014. También llamó a la Comisión Interamericana que tenga cuidado con el Gobierno Mexicano porque espía a los periodistas y sociedad civil y dejó bien claro que las madres y padres no se van a callar hasta ver con vida a sus hijos de regreso a casa.

Ante el señalamiento de las madres, padres y los abogados, la representación del Estado Mexicano tuvo que reconocer que al menos 3 chips de teléfonos móviles pertenecientes a los normalistas fueron utilizados con posteridad a los hechos y que nueve teléfonos siguieron en uso. Ese paso en falso dio pauta para que Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, diera otro fuerte golpe al decir que si hubo al menos 9 teléfonos usados después del 26 de septiembre, eso quiere decir que la versión de que los estudiantes y sus pertenencias fueron calcinados en el basurero de Cocula es una gran mentira.

Jalisco: movilización en solidaridad con Temacapilin

Luego del anuncio que diera el gobierno del estado de Jalisco de inundar las comunidades de Temacapulín, Acacijo y Palmarejo, cientos de personas llevaron a cabo una manifestación el día 6 de julio a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado en la Ciudad de Guadalajara para enviarle un mensaje claro al gobernador: “Temaca no está solo” y sobre todo que los habitantes de las tres comunidades no se van a salir de sus terruños.



En el mitin que se llevó a cabo del Palacio de Gobierno, Margarita Juárez, integrante de la comunidad de Temacapulín comentó que la la comunidad no acepta las decisión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), ya que el estudio realizado por esta oficina de Naciones Unidas no aporta nueva información, ha criminalizado a las organizaciones que acompañan a Temacapulín y a la lucha que el pueblo ha emprendido contra la construcción de la presa.

También los habitantes de estas tres comunidades comentaron que el beneficio real de la presa no sera para las mayorías, sino para las minorías, “es decir, los ricos, los políticos, los empresarios, no para las mayorías como lo es la sociedad en general quienes todos los días trabajan para el cuidado y el control social del agua.”

Antes de que el mitin concluyera, los asistentes pintaron en el piso frente al Palacio de Gobierno un mensaje dirigido a el gobernador de Jalisco. “Temaca no está solo”.



En libertad presos loxichas

La noche del 7 de julio nos enteramos con alegría saber que después de 19 años secuestrados por el Estado en prisión, obtuvieron su libertad los compañeros Alvaro Sebastián Ramírez y Abraham García Ramírez, indígenas zapotecos loxichas.

Los compañeros fueron detenidos y encarcelados hace 19 años acusados por el Estado mexicano de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR). Álvaro Sebastián Ramírez fue condenado a 27 años de cárcel, 26 por homicidio y uno más por tentativa de homicidio, mientras que Abraham García Ramírez fue sentenciado a 30 años de prisión por los mismos delitos y otros como conspiración, terrorismo, privación ilegal de la libertad, robo, robo de uso y lesiones calificadas.

Cabe recordar también que los compañeros no solamente fueron encarcelados con falsas acusaciones, sino que fueron víctimas de tortura por parte de los agentes policiales para declararse culpables. Hoy, luego de 19 años de encierro, saludamos a los compas Álvaro y Abraham y junto con ellos decimos y exigimos: Presos Políticos Libertad!

Ciudad Monstruo: justicias para Lesvy

Dos meses después de que las autoridades judiciales de la Ciudad Monstruo iniciaran las diligencias sobre el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Orosio, en Ciudad Universitaria y que tanto el gobierno capitalino como la UNAM se llenaran la boca de mentira anunciando un proceso de investigación con perspectiva de género y hasta la creación de un grupo de académicas que seguirían el caso de cerca, el pasado 6 de julio las autoridades nos quisieron dar gato por liebre.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México trató de cerrar el caso afirmando que Lesvy se quitó la vida en presencia de un acompañante que no impidió el hecho y por ello “se acreditó la existencia del delito de homicidio simple doloso”.

Pero hay que recordar que la Procuraduría inició la investigación estigmatizando, criminalizando y revictimizando a Lesvy; dos meses después, difunde un comunicado formulando una hipótesis que presenta como concluyente, aun cuando la investigación continúa abierta y ha presentado inconsistencias graves.

La familia de Lesvy Berlín y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C., como organización acompañante, rechazaron a través de un comunicado el día 6 de julio, las declaraciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y convocaron a una movilización para el día 10 de julio a las afueras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para manifestar su repudio a la resolución de las autoridades judiciales y para exigir una investigación con transparencia y apego a protocolo de feminicidio.

La mañana del 10 de julio, se llevó a cabo la concentración a las afueras del Tribunal superior de Justicia, donde llegaron diversas organizaciones, colectivos, compas solidarias y solidarios para apoyar a la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio y la defensoría del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, así como para repudiar la versión de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Después de más de una hora de presión, la defensora y la familia de Lesvy, ingresaron a las oficinas del Tribunal Superior donde sostuvieron una audiencia con el juez para exigir que bajo ninguna circunstancia el proceso judicial debía basarse en la acusación de la PGJCDMX, que imputa a una persona el delito de homicidio simple doloso por omisión, toda vez que en la carpeta de investigación se hallan datos de prueba con el estándar suficiente para señalar la probable responsabilidad de su pareja por el delito de feminicidio.

Al salir de la audiencia, la defensora integrada por Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria y del Observatorio Ciudadano del Feminicido y la señora Araceli Osorio comentaron lo siguiente:

Desde este espacio decimos: #JusticiaParaLesvy ¡Justicia Para Todas las Mujeres!



Sonora: nuevas agresiones a Mario Luna

Mario Luna, uno de los líderes indígenas de la Tribu Yaqui, en el Estado de Sonora, en el noroeste de México, denunció que el pasado 27 de junio fue víctima de una agresión junto con su familia. Los hecho ocurrieron la mañana del 27 de junio cuando Victoria Anahí Ochoa Domínguez, pareja de Mario Luna Romero, vio cómo su auto comenzaba a incendiarse en el patio de su casa en el pueblo de Vicam, estado de Sonora. Con la ayuda de un familiar logró apagar el incendio momentos después. Mario Luna reportó el incidente de manera inmediata al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del cual es beneficiario. Representantes del Mecanismo le aseguraron que llegarían policías estatales en su auxilio, pero la ayuda nunca llegó.

Esta agresión forma parte de una serie de acciones de hostigamiento en represalia por la oposición de comunidades yaquis al funcionamiento del acueducto que pone en riesgo su acceso al agua y su supervivencia como pueblo originario.

Estemos alertas!

Colombia: manifestación contra Ecopetrol

El pasado 1 de julio, las comunidades campesinas de La Mata y Ayacucho se movilizaron para presionar a la empresa petrolera Ecopetrol para que incluye laboralmente a los pobladores del municipio, así como para señalar la falta de responsabilidad social de la empresa y los daños ambientales que ha provocado en las comunidades.

Desde hace 6 años se habían dado reuniones entre Ecopetrol y las comunidades, en las cuales se logró aestablecer unos acuerdos en materia ambiental, social y laboral, los cuales fueron poco a poco incumplidos por la empresa. Rommel Durán, abogado integrante del Equipo Jurídico Pueblos, aseguró que pese a que los campesinos han tenido la intensión de establecer una mesa de diálogos con un Ecopetrol, este ha señalado que participará “cuando quiera” cerrando la puerta a las conversaciones.

La movilización de las comunidades campesinas del 1 de julio fue brutalmente reprimida por la policías colombiana, con un saldo de varios heridos y las detenciones arbitrarias de el líder social Jorge Eliecer Alonzo, la periodista María Montiel y el abogado integrante del Equipo Jurídico Pueblos Rommel Durán.

Aquí les dejamos con un audio

Alemania: Acciones de protesta durante la reunión del G20 en Hamburgo

La cumbre de los veinte Estados política y económicamente más poderosos del mundo tuvo lugar en Hamburgo durante los días 7 y 8 de Julio de este año. El lugar de encuentro se llevó a cabo en la sala de muestras de Hamburgo que se encuentra en el céntrico barrio de St. Pauli. En las calles, miles de personas, colectivos, organizaciones, sindicatos e inviduos salieron a mostrar su repudio a los jefes de estado y contra el capitalismo.

Antes y durante el encuentro del G20, en Hamburgo, Alemania, hubo varias acciones. La variedad de protestas se debió, por una parte a la diversidad de quienes organizaron o participaron en estas protestas, como ONGs, partidos, sindicatos, estudiantes, etc. Pero también hubo una variedad enorme en la forma de mostrar y formular críticas contra la política del G20.

Por problemas organizativos entre algunos grupos, por ejemplo los sindicatos y los activistas de la izquierda antifascista, cada grupo de afinidad planeó su propia manifestación. Así los sindicatos, con otros grupos, realizaron una marcha el 2 de julio en el centro de la ciudad – a pie en las calles comerciales y con barcos en el lago Alster. Los de la izquierda antifascista planearon la marcha “Welcome to hell” (bienvenido al infierno) el 6 de julio, la cual fue reprimida brutalmente por la policía ya antes de empezar la marcha. A partir de esta noche, por unos días salieron solamente las fotos de los coches quemados al mundo.

Otra acción importante fue el “Global Solidarity Summit” donde se encontraron activistas, interesados, críticos para discutir alternativas a la política del G20. Tuvo lugar del 5 a 6 de julio en el centro cultural Kampnagel y las activistas participaron en 75 talleres y diferentes charlas para conocer otras luchas, nuevas formas de protesta y organización contra discriminación hasta el capitalismo en si.

También en el marco de las acciones “Welcome to Hell” planeadas por la izquierda antifascista, se llevaron a cabo una serie de conferencias de prensa en las que participaron compas de diversas partes del mundo con el objetivo de denunciar la agresividad del modelo económico actual, así como para demostrar que otro mundo es posible. Algunos de los ejes temáticos fueron resistencia y represión en México, donde participó nuestra compañera Trini de Atenco, también se habló de la violencia sistémica contra la comunidad LGTBI en Rusia, las experiencias de resistencia en Estados Unidos y las acciones contra la la explotación capitalista y el orden patriarcal mundial.

Aquí las palabras de nuestra compa Trinidad Ramírez del Frente de Pueblos en Defensa de la tierra de Atenco:

El recuento de las acciones y la represión es la siguiente: El jueves 6 de junio la movilización empezó en el emblemático mercado del pescado de Hamburgo, en el centro de la ciudad junto al río Elba. La marcha, encabezada con una gran pancarta que pedía “aplastar el G20” (“Smash G20”) fue convocada por la “Alianza Autónoma y Anticapitalista”. El objetivo de los organizadores era rodear al Centro de Congresos, donde están las delegaciones de la cumbre.

El viernes 7 de junio se sabía que las protestas habían durado toda la noche y que al menos había 100 activistas heridos, 2.000 identificados y al menos 45 detenidos hasta la mañana del viernes. Durante todo el día hubo bloqueos alrededor de la ciudad. Por ejemplo, la gente bloqueó con éxito el puerto, ralentizó las delegaciones que intentaban llegar a las reuniones del G20, obligó a Donald Trump a cambiar de ruta e impidió que la primera dama del régimen de EEUU, Melania Trump, saliera de su hotel. Sobre las 20:30 los represores decretaron unilateralmente la finalización de la marcha (?). Ante la decisión de la gente de seguir manifestándose se desató la represión más fuerte del día. Los activistas respondieron lanzando botellas y otros objetos a las diversas policías.

Ya el viernes 7 de junio, la policías perdió completamente el control de la ciudad. La multitud de Hamburgo logró una vez más derrotar a la policía. Esta vez lo hicieron extendiendo la acción sobre una vasta área de la ciudad, moviéndose rápidamente y concentrándose en acciones descentralizadas. Cada vez que la policía establecía una línea de control, la gente se reunía en otro lado, no sólo los manifestantes, sino también los espectadores de apoyo. Grupos pequeños de manifestantes, altamente organizados y móviles, fueron capaces de identificar rutas de salida y realizar ataques rápidos, mientras que una multitud más grande llevó a la policía en una dirección, luego otra. Cuanto más territorio tenía que controlar la policía, más antagonizaban a la población y contra más manifestantes tenían que lidiar con sus líneas cada vez más estiradas.

Finalmente, perdieron el control de las zonas más rebeldes y se vieron obligados a retirarse por completo.

Desde este espacio también les decimos Welcome to Hell!



Grecia: solidaridad con Radio Psalidi

Desde este espacio de noticias de la Ké Huelga Radio nos solidarizamos con nuestros compas de la Radio Psalidi, en Rethymno en Creta, a quienes les fue despojado el espacio ubicado en el centro de los grupos culturales de la Universidad de Creta, donde se encontraba la cabina. Esta agresión estuvo a cargo de las autoridades universitarias y el dueño del lugar, quienes han preferido dar prioridad a la gentrificación y los negocios turísticos.

Nuestros compas de la radio hermana Psalidi, comentaron a través de un comunicado publicado en la página psalidi.espivblogs.net que desde el 9 de julio interrumpieron las emisiones cotidianas, mientras restablecen la cabina y El Centro social en un nuevo espacio, desde donde puedan continuar “dando voz a los que no tienen”.

Desde este espacio les abrazamos y decimos: solidaridad con Radio Psalidi, Larga vida a las radios libres.

Grecia: en defensa de Rosa Nera

La okupación Rosa Nera en Creta acaba de celebrar 13 años de vida intensa y creativa. Haciendo honor a las tradiciones del diálogo, el banquete y el trabajo colectivo, en Rosa Nera se ha organizado multitud de eventos políticos y culturales. Debido a su carácter contestatario, hoy día la okupa está amenazada. Como parte de la fiebre turística, las autoridades de la Universidad Politécnica de Creta pretenden entregar este edificio a una empresa que pretende construir un hotel y centro comercial de superlujo. Desde mayo se han realizado diferentes acciones de resistencia en defensa de la okupación. La más reciente de ellas tuvo lugar el pasado viernes 7 de julio cuando decenas de personas acudieron al puerto de Pireo en Grecia continental, donde salen los viajeros a Creta, para repartir volantes denunciando tales ataques y exigiendo que Rosa Nera sea respetada. De acuerdo con la información publicada en Indymedia Atenas, la acción duró dos horas en las que además del volanteo, se mostraron pancartas a los viajeros y se gritaron consignas. El comunicado de l@s compas finaliza: Rosa nera no está sola. Estamos en solidaridad con l@s camaradas y contra los patrones y el estado. Estamos luchando por que un día, muchas rosas neras crecerán y florecerán en el verano, en los bancos y en los barrios del mundo.

https://athens.indymedia.org/post/1575950/