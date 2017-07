Alvaro Sebastián: La libertad no existe aun estando afuera de la cárcel

Martes 11 de julio de 2017

popularidad : 30%

A l@s comapñer@s del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A l@s compañer@s del Congreso Nacional Indígena

A l@s compañer@s de la Red Contra la Represión y por la Solidaridad

A l@s compañer@s de la Sexta en México y el Mundo

La libertad no existe aun estando afuera de la cárcel…

Yo, Álvaro Sebastián Ramírez, quiero informar a tod@s l@s compañer@s que el día 7 de Julio del 2017, alrededor de las 11 de la noche, salí de la cárcel, concluyendo así 19 años con 7 meses de estar prisionero.

Fui detenido, procesado, juzgado y sentenciado por conductas que no constituyen ningún delito en el contexto específico de la acusación, sin embargo, el Estado Mexicano me responsabilizó del delito de homicidio condenándome a

27 años de prisión.

He logrado salir de la cárcel mediante un trámite con el que se solicitó la “Libertad Anticipada”, contemplada en el Código Penal Federal como uno de los “beneficios” a los que se puede acceder al haber cumplido con dos terceras partes de la sentencia.

Una cosa es salir de la cárcel y otra muy distinta es la libertad, la libertad no existe aun estando afuera de la cárcel, no es difícil darse cuenta que los amos del poder y del dinero han convertido al mundo en un gran campo de guerra, encontramos la muerte deambulando por todos lados.

Aun en la cárcel nunca renuncié a la condición política de mis ideas, nunca pensé en rendirme, sino todo lo contrario, me abracé más fuerte a mis principios de lucha, porque es la lucha política la que nos da mayores posibilidades de abrir las puertas de las cárceles y que caigan de verdad los muros de las prisiones.

Quiero agradecer a todas las compañeras y a todos los compañeros de diferentes pueblos, organizaciones, colectivos, familias, individuos, que desde algunos rincones de Oaxaca, México y el Mundo que me brindaron su solidaridad y apoyo en las diferentes etapas de los casi 20 años de encierro, el acompañamiento, las cartas, los libros, la solidaridad económica, las llamadas telefónicas, las actividades de difusión, protesta y denuncia; sus saludos, sus abrazos, sus palabras, sus publicaciones, sus entrevistas, sus visitas, todo esto y mucho más es lo que me dio más fuerza para resistir y luchar no sólo por salir de la cárcel, sino para sentir que se puede luchar desde la cárcel para acabar con este sistema de muerte llamado capitalismo.

¡Libertad a tod@s l@s pres@s polític@s de México y el mundo!

¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional!

¡Viva el Congreso Nacional Indígena!

¡Viva la Red Contra la Represión y por la Solidaridad!

¡Viva la Sexta en México y el Mundo!

Por La voz de los Zapotecos Xiches en Prisión:

Alvaro Sebastián Ramírez

Oaxaca, México, Julio del 2017