Nebulosa - 05 de julio del 2017

Miércoles 5 de julio de 2017

Estas son las noticias de la semana:

Tepoztlán: caravana contra el ecocidio

Ayotzinapa: noticias d ela Caravana Sur

Ciudad Nezahualcoyotl: movilización contra los feminicidios

Jalisco: gobierno imponen la presa El Zapotillo

Capital inmobiliaria: cinismo oficial

Científicos y tecnólogos desempleados

Colombia: fin de semana trágico en la costa del pácifico

Chile: triunfa huelga de trabajadores de H&M

Brasil: Huelga general contra Temer





Tepoztlán: caravana contra el ecocidio

Un mes después de que el gobierno del estado de Morelos y la delegación de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes se negaran a dialogar con los habitantes del pueblo de Tepoztlán sobre las afectaciones ambientales de la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, el el pasado jueves 29 de junio los habitantes realizaron una Caravana hacia la ciudad de Cuernavaca, para exigir diálogo público con las autoridades.

La Caravana de habitantes de Tepoztlán, instalaron una mesa de diálogo a las afueras del Palacio de Gobierno para esperar a que las autoridades estatales y federales les mostraran los permisos, el estudio técnico justificativo y la manifestación de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la autopista.

En la mesa de diálogo, como es común los únicos presentes fueron los compas de Tepoztlán. Aquí los dejamos con las palabras de la abogada ambientalista Larissa de Orbe y de Pietro Ameglio mientras la Caravana espera el arribo de las autoridades emplazadas al diálogo.

Ayotzinapa: noticias sobre la Caravana Sur

Las madres y padres de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa continúan recorriendo el sur del país (de México) para exigir la presentación con vida de sus hijos y familiares, así como para hermanar otras luchas y denunciar la grave crisis de derechos humanos que vive México, a raíz del recrudecimiento de la guerra.

Luego de su recorrido por los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, el 28 de junio viajaron a la ciudad de Villahermosa en Tabasco, donde marcharon junto con organizaciones sociales desde la secretaría de Gobernación del Estado hasta la Cámara de Diputados, donde realizaron un mitin. El jueves 29 de junio, las madres y padres de familia y organizaciones sociales emprendieron otra marcha en Las Cárdenas, Tabasco.

El viernes 30, se llevo a cabo una marcha en Chilpancingo, Guerrero para mostrar solidaridad, luego de conocerse la noticias del asesinato de Metzli Sarabia, en la ciudadanía de Puebla. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero en compañía con una comisión de Padres de familia de los 43 exigieron una averiguación para que se castigue a los culpables y se haga justicia. Durante el mitin, El señor Melitón Ortega comentó que seguirán apoyando a las organizaciones que luchan por la transformación del país, la defensa del territorio, por la educación y los derechos humanos.

Paralelamente, el viernes 30 de junio, al llegar la Caravana Sur a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, las madres y padres de los normalistas llevaron a cabo una conferencia de prensa, en la cual el señor Felipe de la Cruz la Caravana de Padres y Madres tuvo una importante respuesta de la sociedad en la mayoría de los estados donde hicieron escalas. También dijo que la exigencia actual de las madres y padres se basa en el cumplimiento de cuatro línea de investigación que permitan dar con el paradero de los normalistas desaparecidos.

El señor Clemente Rodríguez, dijo que la lucha por la presentación de los 43 normalistas compete a todos los mexicanos porque en estos momentos la desaparición le puede ocurrir a cualquiera.

La mañana del sábado 1 de julio, llegó la caravana de padres de #Ayotzinapa a San Cristóbal de las Casas, donde fueron recibidos por organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantes y personas solidarias cerca de las ocho de la mañana en el campamento de la conciencia que fuera instalado por el movimiento popular-magisterial en contra de la reforma educativa en junio del 2016, el cual se ubicaba en la entrada a San Cristóbal de las Casas. Ahí dieron una conferencia de prensa, en la que los padres de familia hablaron de las cuatro líneas de investigación y la falta de respuesta del Estado Mexicano. Los padres y madres rechazaron totalmente la versión oficial del basurero, y dijeron que la investigación realizada por el Grupo de Experto Independientes de la Comisión Interamericana han dado suficientes elementos para desechar la versión oficial que no tiene ningún sustento más que la necedad del gobierno.







Una vez terminada la rueda de prensa, marcharon hacia la explanada central de la ciudad, donde las organizaciones solidarias montaron un templete frente a la catedral para que los padres y madres hablaran sobre su lucha y sus exigencias al gobierno. El señor Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso, inició el mitin agradeciendo a los asistentes. Margarito Ramírez, padre del normalista Carlos Iván Ramírez Villareal insistió en los cuatro elementos que se deben incorporar como parte de las líneas de investigación.

Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos

Ciudad Nezahualcoyotl: movilización contra los feminicidios

Y para no olvidar que seguimos exigiendo justicia por los miles de feminicidios, el sábado primero de junio, cientos de personas salieron a las calles del centro de Ciudad Nezahualcoyotl (en el oriente del Estado de México, colindante con la Ciudad de México), para decirle al gobierno del estado y al municipal que son tan feminicidas, como los agresores en la medida que sus acciones y omisiones permiten que en el Estado de México mueran al menos 7 mujeres al día en actos feminicidas.

La movilización fue convocada por Doña Iriniea, madre de Mariana Lima, joven asesinada por su esposo hace 7 años. En aquella ocasión, las autoridades le dijeron que Mariana se había suicidado, cuando a todas luces se trataba de los contrario, la investigación mostraba cientos de errores e irregularidades.

En el cumplimiento de los 7 años del feminicidio de Mariana Lima, Doña Irinea, madres de víctimas y diversas organizaciones marcharon en el Estado de México para exigir justicia.

En el mitin que se llevó a cabo en la explanada del Ayuntamiento, tomó el micrófono Araceli Ororio, madre de Lesvy Berlín, joven asesinada en Ciudad Universitaria, comentó que la lucha contra los feminicidios debe ser un compromiso y que el estado es responsable en la violencia hacia las mujeres y el aumento de los feminicidios. También llamó a discutir y a hablar de la violencia contra las mujeres.

Para recordarle a las autoridades que también son cómplices de la violencia y de los feminicidios, las compañeras colocaron tres cruces rosas en los jardines de la explanada del Ayuntamiento y como memorial de las víctimas para quienes no ha habido justicia.

Doña Irinea comentó lo siguiente:

Jalisco: gobierno imponen la presa El Zapotillo

Los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo ubicadas en los altos de Jalisco, tienen más de 11 años luchando contra la construcción de la presa El Zapotillo, que inundará los hogares, las tierras y el espacio de más de 45 mil personas. Durante esos 11 años de lucha, los habitantes lograron obtener un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para detener la construcción de la presa, pero como buen reflejo de nuestros tiempos, en los cuales a los gobiernitos les importa poco la división de poderes y la inconformidad popular, el gobernador del estado de Jalisco Aristóteles Sandoval, en contubernio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, confirmó que las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo serán inundadas para la construcción de la presa El Zapotillo.

El 29 de junio, durante la presentación del Proyecto Jalisco Sostenible en la ciudad de Guadalajara, los habitantes de las comunidades afectadas entraron al recinto para manifestar su repudio al informe de la ONU y a la decisión del gobernador. Gabriel Espinoza, integrante del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, denunció que el evento fue un fraude para Jalisco y para México al igual que los estudios de la UNOPS, pues "No aportan ninguna novedad para el estudio y la Gestión Integral del agua, solo se basan en la oferta y la demanda del agua y la privatización."

Desde este espacio nos solidarizamos con los compas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y decimos: la tierra, la cultura y el terruño no se inundan, se aman y se defienden!

Capital inmobiliaria: cinismo oficial

Ciudad Monstruo se hunde en el caos, castigada duramente por el cambio climático y sus lluvias inclementes. Sin embargo, no estamos frente a una “catástrofe natural” sino ante los resultados de decisiones que pueden ser calificadas de nefastas, irresponsables, y un largo etcétera, pero sobre todo, deben ser vistas como decisiones que benefician económica y políticamente a los políticos y funcionarios que las toman. Y para colmo, estos funcionarios se llenan la boca de menitra para decir que hay que parar al pulpo inomobiliario.

Así la Sra. Sheimbaum, delegada del Tlalpan, declaró el 29 de junio en el Foro “Una ciudad para el encuentro” que existen más de 120 construcciones ilegales en la delegación que ella ¿gobierna? y acusó a las constructoras de no respetar los sellos de clausura, y a la procuraduría local de no atender las denuncias de la delegación para hacer que las obras se detengan. En el periódico La Jornada, algún héroe o heroína anónim@ hizo acompañar esta información con una foto donde podemos leer: Al “No puedo hacer nada” de Claudia Sheimbaum: NO AL PATIO TLALPAN. ¿Así o más claro señora delegada? ¿Por qué será que los delegados son tan blanditos con sus amos capitalistas y tan brutales contra quienes protestan contra sus acciones y omisiones?

Y Mancerita el breve también se voló la barda al declarar que “Si hay ilegalidades e irregularidades habrá demoliciones. Eso va a continuar”. Esto tras la firma del código de ética del sector inmobiliario y vivienda, documento que seguro tiene la forma de una coladera de hoyos muy grandes ¿Cómo puede decir algo así Mancerita tras haber hecho manita de puerco a la ley para que le autoricen seguir con su negocio del Metrobus en Reforma, en contra no sólo de la voluntad de los vecinos sino de los diagnósticos que muestran la ineficiencia de esa obra?

Por acá al Sur, lanzamos un reto a ambos funcionarios: cancelen ya la obra de la inmobiliaria Quiero casa en Aztecas 215, que no sólo es ilegal, sino ecocida…

Científicos y tecnólogos desempleados

Y para seguir documentando aquello de que la era del trabajo asalariado y con “derechos” ya acabó, compartimos algunas cifras del estudio de Conacyt titulado Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación 2015, según el cual en el país al menos 41.6 por ciento de la población formada en los campos de la ciencia y la tecnología está desempleada, y de las personas ocupadas en esa áreas, 86.8 por ciento cuenta sólo con estudios de licenciatura, 12.1 con maestría y 1.1 con doctorado. Las autoridades educativas han cultivado el mito de que las mal llamadas ciencias duras garantizan empleo y movilidad social, pero los datos del muy conservador Conacyt contradicen totalmente ese lugar común pues no sólo más de la mitad de quienes se formaron en ciencia y tecnología están desempleados sino que es mínima la cantidad de empleados con un posgrado, especialmente un doctorado. Estos autogoles del sistema deben ayudarnos a pensar que el empleo está al lado de las comunidades y colectivos que, ellos sí, tanto necesitan esas personas altamente capacitadas…

Colombia: fin de semana trágico en la costa del pácifico

A través de un comunicado del día 30 de junio, el Comité Cívico por la Salvación del Chocó, dio a conocer la muerte del joven Eugenio Rentería Martínez, miembro activo de la organización y promotor de los paros en el departamento de Chocó, Colombia en agosto de 2016 y mayo del presente año.

El asesinato de Eugenio Rentería, de 27 años de edad, ha prendido las alarmas del Comité Cívico quienes también exigieron una pronta investigación y esclarecimiento de los hechos, pues es posible que la agresión esté relacionada con el paro cívico promovido por Eugenio el pasado mes de mayo.



Por otra parte, dicha agresión se enmarca en una serie de asesinatos contra lideres sociales y defensores de derechos humanos, como fue el de Alberto Román Acosta, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, en el Departamento Del Valle del Cauca, el pasado 1 de julio.

Los hechos se presentaron mientras Román veía a su hijo jugar fútbol, en una cancha múltiple en el Barrio Santa Bárbara del municipio de Cerrito en el Valle del Cauca, momento en el que dos hombres le dispararon. El líder fue llevado a un hospital donde falleció debido a las heridas con arma de fuego.

A través de un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria rechazó el asesinato de Acosta y comentaron que la violencia desplegada contra los líderes sindicales no coartará el ejercicio de sus derechos sindicales. De igual modo solicitaron a las autoridades investigar y esclarecer este crimen “para que no quede en la impunidad, como tantos otros en nuestro país”.

Estemos alertas!

Chile: triunfa huelga de trabajadores de H&M

Algunas emisiones atrás, les contamos que en Santiago de Chile, los trabajadores y trabajadoras de la tienda H&M, del centro comercial Costanera Center, decidieron emprender un paro laboral el día 30 de mayo para exigir un reajuste salarial digno y mejores condiciones laborales.

Bueno, pues después de más de 32 días en paro laboral, los trabajadores y trabajadoras lograron vencer a la empresa. El 30 de junio, dieron por finalizada la paralización de actividades, para dar inicio a la negociación colectiva entre el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores H&M Chile-Latinoamérica y la empresa multinacional Sueca H&M.

A través de un comunicado, el sindicato de trabajadoras y trabajadores H&M Chile-Latinoamérica comentaron que fueron testigos de una enorme lista de prácticas antisindicales, como sobornos, persecuciones, amenazas, engaños y un desmedido uso de la fuerza policial para evitar a toda costa el paro de actividades en las tiendas, sin embargo luego de 32 días de lucha y solidaridad lograron que el sueldo base se reajustara conforme sus exigencias y también lograron beneficios que antes no tenían como el “Bono por hijo/a, Bono por escolaridad, Caja de mercadería en diciembre, permiso pagado por la empresa en el día de cumpleaños del Trabajador/a, descuento del bono de asistencia a las y los trabajadores que hagan el uso de su feriado anual (vacaciones) solo en proporción a los días de descanso como también el bono de asistencia en cuanto a licencias médicas que no superen los 30 días”.

Pero sobre todo, para los trabajadores de H&M la lucha de 32 días permitió “construir, reconstruir y fortalecer los lazos como compañeras y compañeros” con lo cual fue posible resistir las prácticas antisindicales de la empresa.

Desde este espacio de noticias saludamos la victoria de los y las compas del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores H&M Chile-Latinoamérica y con ellos decimos: ¡Arriba Las y Los que Luchan!

Brasil: Huelga general contra Temer

Por segunda vez en el año, miles de personas en Brasil declararon la huelga general y salieron a las calles para repudiar las políticas neoliberales del presidente golpista, Michel Temer.

El viernes 30 de junio iniciaron las manifestaciones, a raíz que en el Senado Federal estaba por aprobarse una nueva reforma laboral. En este sentido, la huelga fue convocada por las centrales sindicales que se oponen a la nueva reforma laboral y contra el sistema de pensiones propuesta por el gobierno golpista, con el objetivo de utilizar esos dineros públicos para reequilibrar las maltrechas cuentas públicas del país.

En Río de Janeiro, grupos de personas cercaron varios puntos estratégicos de entrada y salida de la ciudad, como la Línea Vermelha o la Avenida Brasil. En Brasilia, los gremios del transporte paralizaron el metro y casi la totalidad de las líneas de autobuses.

En San Pablo, las manifestaciones fueron organizadas por el comité de la Zona Ostes de la ciudad, integrado por varios sindicatos y organizaciones estudiantiles que se sumaron al paro. Diana Assunção, delegada de base de los trabajadores de la Universidad de San Pablo comentó lo siguiente: “Se está realizando un paro fuerte donde los trabajadores del metro de Porto Alegre, de Brasilia de Salvador, los bancarios de varias capitales, los docentes, los portuarios y otros sectores del país están llevando adelante una importante jornada de huelga” contra las reformas antipopulares del gobierno golpista de Temer.