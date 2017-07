Nebulosa - 26 de junio del 2017

Jueves 29 de junio de 2017

Oaxaca: Declaratoria en contra de las Zonas Económicas Especiales

Como resultado del foro “Zonas económicas especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente”, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca el pasado 22 de junio, se dio a conocer la siguiente declaración en la cual diversas organizaciones manifestaron su rechazo a los megaproyectos:

Los pueblos originarios, organizaciones sociales y la ciudadanía, estamos convocados a defender nuestros modos de vida digna y nuestro entorno natural, a exigir la vigencia de nuestros derechos, a legitimar el derecho a la rebeldía y el respeto a nuestra palabra y a ser sujetos de nuestro destino y no objetos de las políticas depredadoras de un gobierno colonialista y corrupto que cada vez renuncia más a sus responsabilidades y solo presta oídos a las empresas transnacionales y a los gobiernos extranjeros imperialistas.”

También comentaron, que frente al anuncio de la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) hecho por las autoridades hace unos meses, rechazaron la implementación de las ZEE dentro el Istmo de Tehuantepec y en cualquier otro lugar del Estado; se comprometieron a implementar una campaña masiva de contrainformación sobre las ZEE y los megaproyectos; y convocaron a una articulación de todas las comunidades y organizaciones en resistencia, y que asuman como estrategia incorporar a más organizaciones, ciudadanos y autoridades a este proceso.

Michoacán: policías agreden a normalistas de Tiripetío

La tarde del miércoles 21 de junio, los policías de Silvano Aureoles reprimieron brutalmente a los normalistas de la Normal “Vasco de Quiroga”, quienes se encontraban realizando una “manifestación debido al retraso de becas para los estudiantes y también para exigir recursos para el mantenimiento de la escuela”. Las fuerzas policiales reprimieron brutalmente a los normalistas utilizando armas de fuego y gases lacrimógenos. El saldo de la brutal represión fue, un estudiante detenido, varios más fueron heridos, dos de ellos de gravedad: uno de ellos con una herida de bala en la cara y otro en el pecho a causa de los disparos realizados por los policías, mientras intentaban ingresar a las instalaciones de la Normal.

Por la noche, el gobierno del estado salió a justificar la represión diciendo que los normalistas había provocado la agresión. Los compas normalistas, por su parte dijeron, que “jamás bloquearon vialidad alguna, y que las unidades retenidas no fueron incendiadas por los normalistas, de igual manera informaron que el estudiante de la academia de tercero Gael Solorio Cruz fue herido por una bala de arma de fuego y no por una de goma como lo precisó el gobierno de Michoacán, señalaron que dichas acciones fueron consecuencia del adeudo del presupuesto que le corresponde a las y los estudiantes y que desde Marzo de este año no han sido entregados, revelaron que hubo una segunda víctima, se trata de un joven de secundaria el cual se desconoce su identidad y que fue herido por una bala de goma en el pecho el cual ya se encuentra en su hogar reponiéndose del golpe.”

Hasta el día de hoy, Gael Solorio Cruz, quien recibió un impacto de arma de fuego en el rostro, durante el operativo desplegado por la Secretaría de Seguridad Pública en la Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, se encuentra en coma inducido debido a la gravedad de las lesiones que presenta.

Los otros heridos durante las agresiones se encuentran estables, pero en observación, entre ellos: Ramón Eduardo, quien fuese arroyado por una patrulla de la fuerza publica; esta inmovilizado de su pierna derecha. Armando Reyes Dominguez, habitante de la comunidad de Tiripetío, quien fue herido por la policía con una bala de goma en el pecho, se le realizo una limpieza de la herida y permanecerá en observación durante varios días.

Xochicuautla: caravana europea contra el ecocidio en México

La comunidad otomi de San Francisco Xochicuatla, en el Estado de México lleva 10 años luchando contra la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca para evitar que los bosques así como los lugares sagrados de la comunidad sean destruidos . Para conseguir la construcción de esta autopista que conecta Toluca-Naucalpan, el antes gobernador del Estado de México y ahora presidente Enrique Peña Nieto ha tratado de imponer su voluntad a costa de los derechos y de la expropiación de las tierras de la población otomí. La represión y la violencia estatal lleva cuantificados 22 encarcelados, la destrucción de algunos hogares y varias incursiones policiacos a la comunidad.

En abril del presente año, los compas, en una mesa de dialogo con el gobierno de Estado de México, acordaron suspender el proyecto, mientras se realizaban las mesas técnicas para buscar alternativas para su construcción, y reparar los daños ocasionados a la comunidad. Pero el gobierno, incumplió el acuerdo judicial y las obras continúan, tanto así que la comunidad vecina de Santa Cruz Ayotuxco emprendió acciones para detener las obras.

En mayo de este año la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla presentó una propuesta alternativa que respeta el entorno: “El proyecto de modificación que se presenta hoy consiste en un sistema de túneles y puentes…esta propuesta busca mitigar en la medida de lo posible el impacto ambiental que tendrá la construcción de la autopista. En una obra civil, el daño al entorno natural es casi inevitable, pero hay que buscar que este se reduzca al máximo”. Pese a esta alternativa, la comunidad sigue manteniéndose firme en la paralización de la construcción del macroproyecto de Peña Nieto.

Durante el mes de junio, José Luis Fernández, realizó un viaje por Europa que se centró en la denuncia del ecocidio que comete el gobierno mexicano en la comunidad. Una de las presentaciones de la lucha de Xochicuatla fue en Ginebra, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La representación de la comunidad otomí también realizó reuniones con colectivos, estudiantes, organizaciones y activistas en Europa interesados en la lucha de los compas y la realidad mexicana.

En Ginebra, José Luis Fernández comentó que en México los derechos humanos se pueden violar con total impunidad y dijo que durante los 10 años de lucha que ha mantenido la comunidad han sido víctimas de intimidación por parte de la empresa Grupo Higa y que muchas de esas agresiones quedan impunes, porque actúan en contubernio con el gobierno Mexicano.

Atenco: Asamblea de afectados por el aeropuerto de la Ciudad de México



Los comuneros de San Salvador Atenco no se rinden ni se venden. Para muestra de eso, el domingo 25 de junio realizaron la Segunda Asamblea General de Pueblos y Comunidades afectadas por el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad Monstruo.

El objetivo de la asamblea fue establecer acciones de defensa legal, como amparos, colecta de firmas de vecinos que se oponen al aeropuerto y se propuso establecer un dialogo directo con el gobierno para que brinden los informes sobre las implicaciones ambientales y sociales que tendrá la construcción del aeropuerto, también se propuso poner alto a las agresiones de los grupos de choque.

Ciudad Monstruo: vecinos contra el tren ínterurbano



Y en las pocas zonas boscosas que quedan en la ciudad, los vecinos se organizan para defender los árboles, la cultura y el agua que emana de esos bosques, porque al menos dos mega proyectos amenaza con destruirlos. Uno de ellos es la autopista Naucalpan Toluca, que ha devastado buena parte del bosque Otomí - Mexica en San Francisco Xochicuautla y Santa Cruz Ayotuxco; el otro, del que poco se ha hablado es la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, a cargo de la empresa ICA y en contubernio con el gobierno federal.

Lo que no esperaba la empresa y el gobierno federal, es que un grupo de vecinos de Cuajimalpa saliera al bosque para advertirles que no permitirán la construcción del Tren Interurbano México-Toluca en el bosque El Ocotal, porque significará la tala de 3 mil árboles.

Durante una manifestación, realizada el domingo 25 de junio, en las inmediaciones del Ocotal los vecinos se reunieron portando pancartas que decían “No nos roben el oxigeno a los niños” y “Los árboles talados será un ecocidio”, para exigir que el bosque sea declarado patrimonio natural de la humanidad, y evitar que “quede a merced de las autoridades federales o de un grupo empresarial, que no ha presentado ninguna escritura pública, pero se dice dueño”.

Desde este espacio también decimos “el bosque no se vende, se ama y se defiende”!

Estado de México: la resistencia a los megaproyectos

Seguro recuerdan que en la emisión anterior les comentamos que los compas otomíes de Santa Cruz Ayotuxco habían logrado detener temporalmente las obras de la autopista Naucalpan Toluca, a través de la movilización de los vecinos que pararon la maquinaria y por la vía legal interponiendo un amparo para obligar a las autoridades a realizar una consulta en la comunidad a fin que se decida si se apoya o no la construcción de esta autopista.

Bueno, pues resulta que la mañana del domingo 25 de junio, dos agentes ministeriales detuvieron a Juan Villegas Mejía, representante indígena otomí por usos y costumbres de San Francisco y Santa Cruz Ayotuxco, quien interpuso el amparo ante el juzgado federal para obligar a las autoridades a realizar la consulta. La acusación, hasta risa provoca: los ministeriales le dijeron que se lo llevaban por estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación y por el delito de extorsión.

El Centro de Derechos Zeferino Ladrillero, comentó que el encarcelamiento de Juan Villegas tiene como objetivo anular el amparo y así imponer la construcción d ella obra, pues “Al someter a un proceso penal a Juan Villegas Mejía se presume buscan suspenderle sus derechos civiles y políticos, lo que repercutiría en el recurso de queja 82/2016 ganado el año pasado en el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en Materia Administrativa y con lo cual se anula la posibilidad de una consulta indígena para cancelar el paso de la autopista Toluca-Naucalpan en territorios indígenas otomíes”.

La construcción de la obra lleva un avance de más de 60%, pero los compas de Xochicuautla y de Ayotuxco, a pesar de la represión continúan, resistiendo a la imposición de estos megaproyectos.

Ayotzinapa: mil días de lucha por la presentación de 43 normalistas

Durante el mes de junio, en el marco de los 1000 días de lucha por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, las compas del Comité de madres, padres y familiares de los 43 normalistas llevaron a cabo diversas acciones por la presentación con vida de sus hijos, entre ellas una caravana, movilizaciones, mitines, reuniones y una marcha el día 26 de junio en la Ciudad Monstruo. Aquí les presentamos un breve resumen de esas actividades.

Entre el lunes 19 y miércoles 21 de junio, en el contexto de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se realizó en Playa del Carmen, Cancún una comisión de madres y padres de los 43 normalistas realizaron diversas manifestaciones a las afueras del hotel donde se realizaba la reunión de cancilleres americanos, para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas y denunciar la grave crisis de derechos humanos en México.

Para el miércoles 21, las madres y padres de familia y estudiantes de la normal de Ayotzinapa, llevaron a cabo una conferencia de prensa en la normal rural “Justo Sierra Méndez” de Hecelchakán en Campeche. En la conferencia, el señor Felipe de la Cruz habló de la importancia de la búsqueda de los normalistas desaparecidos, para que en el país no se repitan esos hechos y se pueda frenar la impunidad que impera en el país. Posteriormente realizaron una marcha en la Ciudad de Campeche.

El jueves 22, viajaron hacia Mérida, Yucatán. En su camino, llevaron a cabo un mitin en la localidad de Texáan, donde los habitantes y las madres y padres hablaron sobre sus luchas y resistencias. Más tarde, realizaron un recorrido por el pueblo y un mitin al finalizar el recorrido.

Por la tarde del jueves 22 arribaron a la ciudad de Mérida, Yucatán donde realizaron una conferencia de prensa También llevaron a cabo una marcha y un mitin político frente al palacio de gobierno. El viernes 23, junto con los habitantes de Ticul, Yucatán realizaron una marcha que llegó al ayuntamiento del pueblo, donde llevaron a cabo un mitin. Posteriormente se trasladaron a la ciudad de Valladolid donde realizaron una marcha y un mitin en las afueras del ayuntamiento.

Por otra parte, el día 26 de junio en ciudad monstruo las madres y padres de nuestros 43 compañeros desaparecidos, marcharon, junto con organizaciones, colectivos y personas solidarias desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez, donde se llevó a cabo el mitin principal. Ahí, las madres, padres y familiares de los normalistas desaparecidos comentaron que siguen exigiendo a las autoridades se avance en las investigaciones del caso, principalmente en la probable participación del Ejército y la policía federal, así como en el análisis de datos de la telefonía tanto de los jóvenes desaparecidos como de sus atacantes.

También dijeron que ante la falta de resultados en las investigaciones sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero sigue siendo la demanda principal, hasta la lograr la presentación con vida de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa.

Aquí les compartimos la participación del abogado Vidulfo Rosales:

En el cumplimiento de los mil días de la desaparición de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, es importante recordar los cuatro puntos que los familiares de los normalistas de Ayotzinapa han planteado al gobierno para el esclarecimiento de la desaparición de los 43: 1.- Investigación al 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano 2.- Investigación a las policías Estatal, Ministerial y Municipal de Guerrero 3.- Revisión del contenido de las conversaciones y geolocalización de los teléfonos celulares de los normalistas. 4.- Investigación del posible trasiego de drogas desde Iguala, Guerrero, hasta Chicago, Estados Unidos.

Desde este espacio de noticias también decimos y exigimos: ¡Porque vivos los llevaron, vivos los queremos!

Chile: movilización estudiantil por la educación gratuita

Los estudiantes chilenos no cesan ni un minuto de exigir educación gratuita. El pasado 21 de junio, los estudiantes universitarios y secundarios llevaron a cabo una movilización nacional contra la reforma a las universidades estatales.

La movilización fue convocada bajo una serie de exigencias muy claras: desmunicipalización, educación gratuita y sobre todo rechazo al proyecto de reforma de la educación superior estatal, que representa un retroceso histórico al cuestionar la “autonomía universitaria” de las instituciones públicas.

Sin embargo, apenas iniciada la marcha en Santiago, a una cuadra, la policía intentó detener la manifestación y empezó a reprimir a los estudiantes, con carros lanzaaguas y gases lacrimógenos, así como bombas para dispersar.

Bárbara Brito, Vicepresidenta Federación de Estudiantes de Chile, denunció lo siguiente: “la represión abierta de este gobierno, que mientras habla de educación manteniendo el mercado y el negocio, nos reprime de forma brutal cuando nos manifestamos por nuestros derechos históricos. Es la misma represión contra el pueblo mapuche, mujeres, trabajadores y estudiantes. Rechazamos estos métodos, denunciamos al gobierno y llamamos activamente a organizarnos en nuestras universidades, liceos y colegios”.