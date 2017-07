Comunicado de prensa de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán

Jueves 29 de junio de 2017

#Dia13

#DenunciaPopularAnteLaPAOT

#AltoAlEcocicioEnAztecas215

BOLETIN DE PRENSA

La presión popular obliga a dialogar al Procurador Ambiental

Han pasado 13 días que la Asamblea General presentó una Denuncia Ciudadana ante la PAOT, donde presentamos pruebas contundentes del ecocidio que sigue cometiendo la Inmobiliaria Quiero Casa en #Aztecas215 y hasta el el día de hoy no vemos que haya indicios de hacer una visita al predio y una clausura de la obra. Otra ves nos damos cuenta que hay omisión o complicidad de las autoridades. El día jueves 22 de junio fue publicada en el periódico Reforma parte de una entrevista que hizo la reportera Selene Velasco a Luis Olguin, Director de Desarrollo Urbano de la Inmobiliaria Quiero Casa, donde cínicamente declaro lo siguiente:

"La visita [de la PAOT] no tendra un fin relevante, pues el agua seguirá saliendo hasta que terminen los trabajos que realizan [obras de mitigación]".

"La solución que propusimos fue crear un cinturón de muros aislantes que permita que el agua deje de aparecer en nuestro predio y siga su camino natural de infiltración en las rocas".

"El propio ritmo de trabajo de las obras para reparar el daño ocasionado al manto freático permite el derrame del agua".

Ante tan cínicas declaraciones la Asamblea General hizo una una nueva revision de la Ley de Aguas de la Ciudad de Mexico y declaramos lo siguiente:

1.- No existe ninguna legislación ni artículo que permita a nadie tirar el agua al drenaje, ni mientras se realiza una obra ni en ningún momento. Las leyes no se pueden suspender ni hay permisos especiales para nadie. Para ello citamos el articulo 6 y 36 de la Ley de Aguas de la Ciudad de México:

Artículo 6º. Fraccion I. El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente; II. El agua es un bien social, cultural, ambiental y económico. Y el Artículo 36: Con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, al Sistema de Aguas le corresponde: V. Vigilar que no se desperdicie el agua en obras nuevas a cargo de empresas constructoras, ya se trate de vivienda en conjuntos habitacionales, o la construcción de espacios destinados a actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios.

2.- Es muy claro lo que dice la Ley de Aguas en lo que se refiere al cuidado del agua sino y a lo que tienen que hacer las autoridades encargadas de vigilar y cuidar el agua y el medio ambiente en general. Sin embargo, nosotros como vecinos que nuevamente hemos denunciado el tiradero de miles de litros de agua al drenaje no vemos que la PAOT - Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX actúe con firmeza. Por lo tanto, insistimos en recalcarle a la PAOT que no estamos dispuestos a que nuestra denuncia se quede en un escritorio. Ya hicimos nuestra parte amparados en la Ley de Aguas que establece el artículo 122: "Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría".

También queremos dejar claro que vamos a presionar y evidenciar la acción tan lenta de la PAOT, particularmente del Procurador Miguel Ángel Cancino y el Subprocurador Emigdio Roa. No es más importante ningún foro académico o reunión de oficina que la acción concreta y directa para detener el tiradero de agua que sigue haciendo la inmobiliaria Quiero Casa en Aztecas215. Por ello, hoy 26 de Junio asistiremos a la Mesa Redonda “Derecho y Naturaleza” que se realizara a las 7pm en el Colegio Nacional, ubicado en Donceles 104, Centro Histórico para exigir al moderador del evento, Miguel Ángel Cancino, Procurador Ambiental que haga su trabajo. Llevaremos fotos del ecocidio de Aztecas215 para que se grabe bien la obra que tiene que visitar y ordenar su clausura de forma inmediata.

Y que quede claro, esta protesta es un acto de legitimo reclamo a servidores públicos incompetentes. Nosotros si tenemos claro que el Derecho y la Ley deberian servir para que haya justicia y que la naturaleza es un bien común que debemos proteger todos. Para nosotros no vale más un departamento de lujo que el agua.

¿Cuándo vas a actuar PAOT?

¡Agua Si, Inmobiliarias No!

Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán.

26 de Junio de 2017.