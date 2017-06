AltoAlEcocidioEnAztecas215: #Dia7 #Dia8 y #Día9

Viernes 23 de junio de 2017

#Dia7

#AltoAlEcocidioEnAztecas215

El día de hoy la PAOT (19 de junio)- Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX @paot.mx informó a los vecinos que realizará un reconocimiento de hechos en Av. Aztecas para emitir un Acuerdo de Admisión de la #DenunciaPopular que presentó la Asamblea General el lunes 12 de junio de 2017. Hacemos esta grabación para constatar que la inmobiliaria Quiero Casa continúa con los trabajos para derramar al drenaje el agua del acuífero somero de #Aztecas215. No aceptamos un rechazo a la legitima denuncia y grabamos las evidencias que la PAOT tendría que ver también .

#Dia8

#DenunciaPopular

#ClausuraYaAztecas215

Por la presión vecinal la PAOT - Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX emite Acuerdo de Admisión para investigar el tiradero de agua al drenaje en Av. #Aztecas215

Después de 7 días de que la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán ingresará una Denuncia Ciudadana en la PAOT y 9 días que el Subprocurador Ambiental Emigdio Roa se comprometió a darle prioridad a la Denuncia, el día de hoy la PAOT notificó por correo electrónico el Acuerdo de Admisión con fecha de 19 de junio de 2017 para “realizar las diligencias y gestiones necesarias para la debida atención de la denuncia”. Dicho correo fue enviado por la C. Aura Itzel Mecalco Cruz Técnico Especializado de la Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial.

Esto a pesar de que el mismo día lunes 19 de Junio alrededor de las 3 de la tarde uno de los vecinos denunciantes recibió una llamada telefónica por parte del Subdirector de Atención e Investigación de Denuncias de Ordenamiento Territorial "A2", Isauro García Pérez, para comunicarle que mandaría a un Investigador(a) para realizar el reconocimiento de hechos en el transcurso de ese día, para lo cual requería corroborar algunos datos que se presentaron en la denuncia como:

1.- La ubicación del sitio preciso en el que está ocurriendo el tiradero del agua del acuífero somero.

2.- Longitud del zanjeo sobre Av. Aztecas.

3.- Corroboración del correo electrónico.

El vecino explicó el sitio del desfogue del agua al drenaje, que el zanjeo viene desde la altura de la calle del Rosal y que hasta el día de hoy termina a la altura del salón Brescia que se encuentra a un costado del predio de Aztecas 215. También explicó que los trabajos los realiza la inmobiliaria Quiero Casa entre la 1:30am y 5am cerrando completamente el sentido sur de la Avenida, que conforme van avanzando cambia la tubería de drenaje de 8 pulgadas por una de alrededor de 17 pulgadas y que finalmente van rellenando con tierra y en la parte donde se quedan la cubren con láminas de metal.

El C. Isauro García Pérez, comento que para cualquier duda se volvería a comunicar vía telefónica, y que pedía estar al pendiente del Acuerdo de Admisión de la Denuncia presentada para poder verificarla en el transcurso del día. Cabe señalar, que ningún funcionario público de la PAOT se presentó para realizar el reconocimiento de hechos en Avenida Aztecas pues los vecinos estuvimos esperando y no vimos a ningún funcionario.

Los vecinos consideramos importante que se haya admitido la denuncia pero vemos con recelo algunas de las acciones de la PAOT debido a que desde el 6 de diciembre pasado se ha negado a corroborar de manera presencial el destino del agua que no deja de aflorar en Aztecas 215. Sabemos que sólo con la presión vecinal es como han actuado y hoy vemos que el reforzamiento de las actividades vecinales a través de asambleas, volanteos, campaña en redes sociales ha logrado que la PAOT actúe. Sin embargo queremos señalar varios aspectos:

Las “corroboración de información” que pidió Isauro García contradice las palabras del Subprocurador Emigdio Roa, quien el 9 de junio nos dijo a los vecinos que constantemente hacían verificaciones en Aztecas 215.

El subprocurador se comprometió en subir al micrositio de Aztecas 215 que está en la página de la PAOT las bitácoras de dichos recorridos, pero hasta el día de hoy no hay ninguna información sobre ello.

Para emitir el Acuerdo de Admisión debió ir personal de la PAOT a Aztecas 215, lo cual no estamos seguros que haya ocurrido. Para corroborarlo el día lunes 19 de junio a las 6pm llamamos a la PAOT y el C. Isauro García nos dijo que no sabían cuando iban a realizar una vista de Reconocimiento de hechos.

Los vecinos adjuntamos a la denuncia ciudadana que presentamos a la PAOT pruebas fotográficas y videos del tiradero de miles de litros de agua del acuífero somero al drenaje en Av. Aztecas por parte de la Inmobiliaria Quiero Casa que deben ser corroboradas con carácter de urgente pues el Estudio Técnico que emitió el Instituto de Geología de la UNAM dejó claro que es inaceptable que se tire el agua del acuífero somero al drenaje.

Siete meses después de reiniciada la obra de Aztecas 215 debido al desalojo del plantón vecinal la madrugada del 5 de diciembre vemos que el Proyecto cantera que aprobaron el Gobierno de la Ciudad de México, la PAOT y el SACMEX ha sido un fraude o una tomadura de pelo, pues el agua se sigue tirando sin ninguna consideración al drenaje.

Desde febrero de 2016 que inicio del conflicto en Aztecas 215 la actuación de la PAOT sólo ha sido bajo la presión vecinal. Para los vecinos es evidente que el Procurador Ambiental Miguel Ángel Cancino ha hecho caso omiso de la LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL que en sus fracción XII le obliga a “Llevar a cabo conforme a lo dispuesto en esta Ley; Investigaciones de oficio, respecto del cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, así como de hechos que generen o puedan producir desequilibrios ecológicos, daños o deterioro grave a los ecosistemas del Distrito Federal o sus elementos”; y en la fracción XX le obliga a “Ejercer ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y otros órganos jurisdiccionales, las acciones necesarias para representar el interés legítimo de las personas que resulten o puedan resultar afectadas por actos, hechos u omisiones que impliquen o puedan implicar violaciones, incumplimientos o falta de aplicación de las disposiciones en materia ambiental y del ordenamiento territorial, de conformidad con las normas que en cada caso resulten aplicables”.

Las pruebas que hemos presentado son contundentes y no vamos a aceptar que no se investigue. Seguiremos tomando evidencias de la actuación ilegal de la inmobiliaria Quiero Casa y de la omisión de las autoridades involucradas. Exigimos que la PAOT se presente a constatar los hechos denunciados para que detengan el tiradero de miles de litros de agua al drenaje y se proceda a la cancelación de la obra de #Aztecas215.

¡Agua sí, inmobiliarias no!

Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán.

20 de Junio de 2017

#Dia9

#DenunciaPopularAntePAOT

#AltoAlEcocidioEnAztecas215

A principios de 2016, cuando se logró parar la obra de la Inmobiliaria Quiero Casa, los trabajadores fueron enviados a otras construcciones de la misma empresa, otros dejaron de laborar, entre ellos había gente de los pedregales. Estos trabajadores que dejaron de laborar pasaban por el #PlantónAztecas215. Uno de ellos dio su testimonio donde narra brevemente el brote de agua del manto freático, donde la Inmobiliaria escavó dañando el caudal de aguas someras e hizo daño irreparable al Ecosistema de los pedregales. Esto no es cualquier cosa, a esto se le llama un Ecocidio.

¿Quiénes hacen oídos sordos a este problema? El Jefe de Gobierno de la CDMX Miguel Ángel Mancera quien debería resolver este problema, pero está más preocupado por su candidatura para las siguientes elecciones 2018. Otros actores son: Mauricio Toledo, El Delegado Valentín Maldonado quienes no resuelven nada, al contrario están protegiendo y permitiéndoles todo a la Inmobiliaria, otros actores son también La PAOT - Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX y Sacmex quienes también son actores que trabajan en complicidad para despojar a los vecinos de sus recursos naturales.

“Ya basta” “Ni una lucha aislada más”