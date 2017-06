La PAOT no actúa ante evidentes pruebas de despercidio de agua en Aztecas 215

Sábado 17 de junio de 2017

Con rabia los vecinos que habitamos los pueblos, barrios, colonias y pedregales de Coyoacán observamos como las autoridades desoyen la exigencia de Alto al Ecocidio de Aztecas 215.

La inmobiliaria Quiero Casa continúa tirando el agua del acuífero somero al drenaje. Esto a pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial se comprometiero a no permitir que se derramara una sola gota de agua del acuífero somero al drenaje. Desde el pasado 26 de mayo los vecinos nos percatamos de una zanja en la Av. Aztecas que dejaba al descubierto la construccion ilegal de un desagüe especial para la Inmobiliaria. Desde el desalojo del planton vecinal el pasado 5 de diciembre por parte de mas de 500 granaderos los vecinos hemos solicitado al gobierno de la Ciudad de Mexico, al Delegado de Coyoacan y a la PAOT información del destino del agua de Aztecas215. En todo momento las autoridades han negado que se tire al drenaje, sin embargo con la abertura de esta zanja sobre Avenida Aztecas es se nota claramente el desperdicio de millones de litros al drenaje por la inmobiliaria Quiero Casa.

Ante esta situacion el viernes 9 de junio una comisión de la Asamblea General nos reunimos en las oficinas de la PAOT con el Subprocurador de Ordenamiento Territorial, Emigdio Roa Marquez; la Directora de Atención e Investigación de Denuncias de Ordenamiento Territorial, Rosa Maria Elena Granados; y el Director de Gestión Social de la Secretaria de Gobierno, Pedro Bello Aguilar. Entre otros puntos, que se trataron en relación al Drenaje, Tratamiento y Reuso del agua, se hizo mención de que el colector que la Inmobiliaria esta construyendo sobre la Av. Aztecas tiene como objetivo desalojar al drenaje el agua del acuífero somero mediante su conexión al colector del drenaje existente en la esquina de Av. Aztecas y la Calle de Rosales. Dicha obra es realizada por la madrugada cerrando la Avenida y en el día la zanja es ocultada con unas laminas de metal y una maquina excavadora. El Subprocurador dijo que no tienen conocimiento de dichos trabajos, nos pidió evidencias y la presentación de una Denuncia Ciudadana ante la PAOT, para que pueda proceder a realizar una visita de inspección lo más pronto posible. Han pasado cinco días desde que los vecinos presentamos la denuncia con varias pruebas fotografias y videos y la autoridad correspondiente no ha actuado. Ante esto los vecinos nos vemos obligados a organizarnos y movilizarnos para denunciar públicamente la inaccion de la autoridad y que el ecocidio de la Inmobiliaria Quiero Casa en Aztecas215 como desde febrero del 2015. ¿Qué tenemos que hacer los vecinos para que los servidores públicos responsables de aplicar la ley no lo hacen e incluso desoyen ordenes judiciales como en la linea 7 del metrobus? Si el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, la PAOT y demás organismos de gobierno solo actúan en beneficio del capital inmobiliario y comercial, entonces los pueblos debemos tomar acciones para defender nuestro territorio, el agua y la vida.

¡Agua sí, inmobiliarias no!

ASAMBLEA GENERAL DE LOS PUEBLOS, BARRIOS, COLONIAS Y PEDREGALES DE COYOACÁN.

16 de Junio de 2017.