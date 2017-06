Comunicado del Comité de víctimas por justicia y verdad 19 de junio

Miércoles 7 de junio de 2017

BOLETÍN DE PRENSA DEL COMITÉ DE VÍCTIMAS "POR JUSTICIA Y VERDAD 19 DE JUNIO".

A las organizaciones, sociales, sindicatos, movimientos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

A los pueblos de México y del Mundo:

A casi 1 año de la masacre cometida contra el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca y el magisterio oaxaqueño, es evidente que la indolencia, incapacidad e impunidad con que operan las autoridades de los tres niveles de gobierno, se sigue reflejando en la falta de respuestas a las víctimas y caídos por el crimen de lesa humanidad ocurrido el 19 de Junio del 2016; por el contrario hemos sido revictimizados con la falta de atención médica a nuestros heridos (120 de ellos fueron de armas de fuego), que en muchos de los casos están en riesgo de perder la movilidad de brazos, piernas etc.

De la masacre del 19 de junio, fueron cientos de heridos, 8 muertos, miles de víctimas y cuantiosos daños materiales, sin embargo, hasta el momento no ha habido ningún castigo para los responsables de esta cruel masacre tanto los que la operaron y ejecutaron como a los intelectuales de estos hechos; frente a esto el gobierno federal ha implementado una política de dilación para el acceso a la justicia y la exposición pública de la verdad.

Hasta el momento el estado mexicano, no ha creado las condiciones propicias, apegándose a lo establecido por las leyes, para que las víctimas presentemos nuestras declaraciones ante el ministerio público, por el contrario, se han integrado alrededor de 75 expedientes por parte de la PGR, pretendiendo criminalizar a las víctimas, como lo hicieron desde los primeros momentos del día 19 de junio, cuando quisieron negar que los policías no llevaban armas de fuego, negando las imágenes y videos que empezaron a circular sobre esta masacre, etc.

A lo largo del año, han sido recurrentes las agresiones y el hostigamiento en contra de las víctimas, han atentado contra la vida y la integridad física de los miembros del COVIC; prueba de ello, el pasado 6 de marzo del 2017 se atentó contra la vida del profesor Santiago Ambrocio, también se ha golpeado y se les hostiga permanentemente a los compañeros y compañeras del COVIC; en los días recientes se pretende impedir el levantamiento del monumento a los caídos y se agrede constantemente el campamento que mantenemos conjuntamente con los miembros de la Sección 22 del SNTE-CNTE para el resguardo de las evidencias. De estas agresiones, hacemos responsables a los caciques y autoridades municipales.

Después de vivir toda esta peregrinación, nos ha quedado claro que LA MASACRE DEL 19 DE JUNIO CONSTITUYE UN CRÍMEN DE LESA HUMANIDAD, COMETIDO POR EL ESTADO MEXICANO, y por ello; hemos emprendido una lucha para que este crimen sea tratado como tal, y que los responsables materiales e intelectuales sean juzgados como genocidas.

También exigimos:

1. Atención integral a la salud de las víctimas del 19 de Junio ¡Basta de simulación del CEAV, en este tema!

2. Alto a la persecución y hostigamiento al COVIC ¡Responsabilizamos al gobierno federal, de la vida y la integridad física de los miembros del COVIC!

3. Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la masacre del 19 de Junio.

Es así que en el marco del Primer Aniversario luctuoso de la masacre de Nochixtlán, hacemos un llamado fraterno a todos los sindicatos, organizaciones y al pueblo en general a participar en la Jornada de Acción Global por Nochixtlán, en el marco del cual, llevaremos a cabo una Jornada Político Cultural en nuestra comunidad, que iniciará desde el 17 de Junio, con actividades de Derechos Humanos, 18 de junio, la realización de un foro sobre los delitos de lesa humanidad, la III Reunión de la Coordinación del Encuentro por la Unidad del Pueblo Mexicano y la presentación del monumento a los caídos; cerraremos esta jornada con una gran movilización masiva y un concierto por la justicia y la paz el día 19 de Junio en Nochixtlán.

De la misma manera, hacemos el más amplio llamado a que en todo el país, según sus propias condiciones, realicen actividades de movilización en solidaridad con las víctimas de la masacre del 19 de Junio.

¡Ni Perdón, ni Olvido! ¡Por Justicia y Verdad!

¡Alto a las agresiones a las víctimas en Nochixtlán!

¡Presentación con Vida de los 43!

¡Libertad a todos los Presos Políticos del País!

ATENTAMENTE:

COMITÉ DE VÍCTIMAS "POR JUSTICIA Y VERDAD 19 DE JUNIO"

Ciudad de México, 5 de Junio, 2017.