A 8 aÃ±os de impunidad

las madres y padres de familia exigen justicia

Miércoles 7 de junio de 2017

A 8 años de la tragedia en la guarderia ABC, las madres y padres de los 49 infantes que murieron en el incendio de la guarderia continúan exigiendo justicia y castigo a los responsables.

Palabras de los familiares:



Los familiares marcharon por las calles de Hermosillo y por la CiuDadMonXtruo para impedir que el gobierno siga postergando el castigo a los responsables de dicha tragedia.

Para no permitir que el olvido oficial gubernamental acalle las demandas de los familiares, un grupo solidario colocó un antimonumento en las afueras de las oficinas del IMSS en el Paseo de de la Reforma.

Comunicado de las Familias de niños y niñas víctimas de la Guardería ABC

Hermosillo, Sonora a 5 de junio de 2017

Se cumplen 8 años de un día que no debió existir jamás. Ocho años del día infame en que la negligencia y la corrupción de las autoridades mexicanas causaron la muerte a 49 niños y lesiones de diferentes grados a otros 80, quienes aún luchan heroicamente con la esperanza de tener un mañana mejor, más sanos y felices.

Ellas y ellos, nuestros niños, deberían estar aquí, entre nosotros, rodeados de sus seres queridos y con la oportunidad de tener una vida plena. Aunque pase el tiempo, nos duele cada vez más el imaginar cómo habrán vivido esos largos minutos de infierno que se llevaron vidas y salud.

La tarde del 5 de junio del año 2009, nuestros hijos perdieron la sonrisa y también la perdimos nosotros: somos familias devastadas por la tragedia y por la indolencia de autoridades que no han hecho más que encubrir a criminales.

Hoy, a ocho años de esa tarde, seguimos viviendo con dolor y tristeza, no existe absolutamente nada que pueda revertir en nuestros corazones lo que ocurrió en la guardería ABC. Lo que sí podemos, y creemos que debemos hacer, es exigir justicia. Recordarle al Estado mexicano, a los diferentes poderes que lo componen, a los tres niveles de gobierno y a todos aquellos que con sus actos u omisiones propiciaron la peor tragedia infantil en la historia de nuestro país, la enorme deuda que tienen con nuestras hijas e hijos.

Pero no peleamos solamente por ellos, también nos mantenemos de pie pensando en todos los niños y niñas de nuestro país. Es urgente la justicia en el caso ABC porque solo así podría detenerse el horror que ha continuado: al menos 60 niños y niñas han muerto en Centros de Atención Infantil, cualquiera que sea su denominación: guarderías, estancias infantiles, CENDI O EBDI después de junio de 2009. El Estado mexicano sigue fallando a sus niños con su ineficiente y tardada aplicación de la Ley 5 de junio; los Centros de Atención Infantil no son un lugar seguro para nuestra niñez.

Desde aquel 5 de junio que destruyó las vidas de nuestros hijos, han desfilado 2 presidentes de la República, 2 gobernadores y 1 gobernadora de Sonora, 3 presidentes de la SCJN, 4 directores generales del IMSS, 5 procuradores generales de la República (3 hombres 2 mujeres), 256 senador@s de la República y 1500 diputado@s federales…¿qué tenemos como saldo? ¡Nada! ¡Esbozos de una justicia incompleta y tardada!

Por eso, hoy gritamos: ¡¡JUSTICIA ABC!!

A 8 años del incendio

… exigimos de nuevo a Enrique Peña Nieto, presidente de México, que cumpla su palabra empeñada en junio de 2012 y que hasta este día ha sido vana;

… exigimos a Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República, que active eficazmente los mecanismos de procuración de justicia que hasta hoy han sido ineficientes en la averiguación previa que tiene a su cargo AÚN la PGR.

… exigimos al Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Hermosillo, Edmundo Páez Alcalá, que actúe con celeridad y justicia. Le recordamos que se ha cumplido un año desde que está a cargo del expediente y obligado a resolver en segunda instancia las sentencias dictadas por el Juez Primero de Distrito. Esperamos que no dilate su resolución, que dé el ejemplo y siente un precedente en impartición de justicia en un país donde la impunidad es la salida constante cuando hay una clara responsabilidad del mismo Estado mexicano;

… exigimos también a todas las áreas y dependencias de los tres niveles de gobierno, que conforme a las obligaciones establecidas por los diferentes ordenamientos jurídicos que los regulan, establezcan condiciones plenas de seguridad y mejor atención en los Centros de Atención Infantil de todo el país para que no existan más tragedias, para que prevalezcan los derechos de nuestros niños y niñas.

A 8 años, agradecemos a la sociedad que ha mantenido la exigencia de Justicia ABC y ha caminado junto a nosotros. Este es un tema que trasciende a las familias víctimas, necesitamos alzar voces juntos para evitar que sigan ocurriendo tragedias totalmente evitables. ¡No más bebés y niños muertos en las guarderías del país!

Seguimos caminando. Seguimos levantando la voz. Y hoy también marcamos nuestras calles con un símbolo de memoria porque no queremos ciudades silenciosas que tapen la infamia con olvido. En sus grandes edificios, en sus avenidas turísticas, la aparente normalidad por fin se rompe: todos deben saber que el Estado mexicano debe las vidas y la felicidad de nuestros hijos e hijas.

Aunque pretendan ignorar o desviar sus miradas para otro lado, cuando lleguen a sus juntas, a sus oficinas o simplemente pasen por la calle, tendrán que ver esas letras que nos marcaron la vida; tendrán que ver el ABC en colores que años atrás fueron símbolo de alegría infantil y hoy nos recuerdan la deuda del Estado mexicano. Nos deben justicia, se la deben a los niños y niñas de México.

Por 49 razones en nuestro corazón y millones de hoy y mañana… ¡JUSTICIA ABC!

Atentamente,

Familias de niños y niñas víctimas de la Guardería ABC