Nebulosa - 16 de mayo del 2017

Jueves 18 de mayo de 2017

Estas son las noticias de la semana:

No encontramos palabras para nombrar lo que sucede

Ayotzinapa: acciones para exigir la presentación de nuestros desaparecidos

Mataulipas: Una breve crónica del terror

10 de mayo: nada que celebrar

Coahuila: Inicia la Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en Vida

En resistencia los maestros de México





No encontramos palabras para nombrar lo que sucede. Comencemos por contarlo:

La vida no vale nada

1. El 30 de abril se reportó la desaparición de Belén Montserrat Cortés Santiago, estudiante de Comunicación y Cultura en el plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; lo último que se sabe de ella es que salió a trabajar la mañana del 29 de abril.

2. El 3 de mayo fue asesinada Lesvy Berlín Osorio, joven de 22 años, en el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM. Su cuerpo fue hallado con huellas de tortura y colgado del cable de un teléfono público en las inmediaciones del Instituto de Ingeniería.

3. El 3 de mayo tuvo lugar un enfrentamiento entre elementos del ejército federal y supuestos huachicoleros (ladrones de combustible, en Palmarito, Puebla). Videos difundidos el 10 de mayo muestran el asesinato por la espalda de un soldado y la ejecución sumaria de una persona que estaba sometida, con la cara al suelo y totalmente inerme; el disparo fue hecho por un soldado.

4. El 10 de mayo es asesinada Miriam Elizabeth Rodríguez, fundadora del Colectivo de desaparecidos de San Fernando. La compañera se incorporó a la lucha contra la muerte en Tamaulipas tras haber hallado a su hija Karen Alejandra en una fosa clandestina y lograr el encarcelamiento de los autores de ese crimen. Estos sujetos lograron fugarse y son señalados como posibles autores materiales del asesinato. Miriam Rodríguez pidió protección del estado y ahora está muerta.

5. El 15 de mayo se conocieron noticias sobre el asesinato de dos periodistas. Al puro estilo culichi, Javier Valdez fue asesinado a plena luz del día en las calles de Culiacán, Sinaloa. Valdez enfocaba su labor periodística a analizar las actividades y las secuelas del narcotráfico, resultando incómodo tanto para los poderes fácticos como para los gobiernos del país. Ese mismo día en Autlán, Jalisco, un comando armado atacó el vehículo en que viajaban Sonia Córdova y Héctor Rodríguez Córdova, ligados al Semanario Costeño de esa población jalisciense. El joven de 26 años murió en el lugar del ataque y la señora Córdova está internada en estado grave.

6. Esta no es una guerra sólo contra defensores y defensoras de derechos humanos, contra periodistas, o contra jóvenes, sino contra todos y todas; perdidos en los medios de información, el mismo 15 de mayo se reporta el asesinato de dos personas, sin siquiera consignar sus nombres: el chef y el gerente del restaurante El Camarón Revolución fueron ultimados por “al menos dos asaltantes armados”.

El gobierno no gobierna

El recuento de los asesinatos corre el riesgo de quedarse en los lamentos y las exigencias de verdad y justicia. Para entender el rostro de la guerra que vivimos, es preciso mostrar el descontrol que vive el país:

1. Como ejemplo típico de lo que viven muchas regiones, enseñando el futuro próximo de México, Tamaulipas es escenario de enfrentamientos armados, asesinatos y toda clase de agresiones de manera cotidiana. De acuerdo con la vocería de seguridad, en una semana se reportaron 20 personas muertas y 6 heridas como saldo de enfrentamientos armados sólo en la ciudad de Reynosa, uno de los epicentros de la violencia en el país.

2. Los hechos de Palmarito, Puebla, volvieron a colocar el tema del robo de energéticos en la atención nacional. De tiempo atrás se conocen las acciones de cárteles robando gasolina y vendiéndola, particularmente en el noroeste del país, territorio zeta. Ahora esta actividad se ha expandido a diversas regiones, siendo Puebla una de las más importantes, en parte porque los ductos de Pemex pasan por zonas residenciales donde se han instalado los equipos de “ordeña”. Se estima que el número de tomas clandestinas pasó de 1635 a 6159 entre 2012 y 2016, lo que muestra el crecimiento sin freno de este lucrativo negocio. El 11 de mayo, el secretario de hacienda, José Antonio Meade declaró que el robo de combustible en México genera pérdidas de entre 780 y 1 000 millones de dólares anuales. Las distintas instancias de gobierno del país no atinan a diseñar una estrategia de combate al robo de combustible y sólo se echan la responsabilidad unas a otras, mientras los incendios, los muertos y el saqueo de la riqueza natural siguen viento en popa.

3. Guerrero es otra muestra de descontrol. En ese estado el poder se ha fraccionado entre varios grupos criminales de dentro y fuera de las instituciones. De la crónica del horror extraemos una noticia que une la descomposición social con la violencia contra periodistas: el sábado 13 de mayo 100 hombres armados detuvieron a 7 periodistas que recorrían Tierra Caliente para informar sobre bloqueos carreteros y quema de vehículos. En un retén levantado en Acapetlahuaya, el grupo que supuestamente pertenece al cártel de La familia michoacana, despojó de sus cámaras y de un vehículo a los periodistas, uno de los cuales fue amenazado con un arma de fuego contra su cabeza. Del testimonio de los hechos aportado por el fotoperiodista de Hispano Post, Pablo Pérez, destacamos dos rasgos que pintan de cuerpo entero la guerra en México: por una parte, uno de los agresores dijo a los periodistas agredidos “¡Nosotros estamos en guerra y ustedes no son bienvenidos, nadie los invitó!; por otra parte, Pérez refiere que la mayor parte del grupo agresor eran menores de edad, intoxicados y a los cuales se les paga con cocaína: ¡ejércitos de niños en México!: bienvenidos a la modernidad neoliberal. Por increíble que parezca, a un kilómetro de ese retén había otro del ejército federal, que por supuesto no molesta a los criminales.

Impunidad la única política

Y ante tanta tragedia ¿qué dicen las autoridades implicadas?

Peña Nieto, presidente de la república y comandante en jefe de las fuerzas armadas, y por ello, principal responsable de los actos que las instituciones federales realizan, a propósito de la ejecución extrajudicial de un civil en Palmarito, el 11 de mayo declararó de pasadita: “Yo creo que habrá que hacerse la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades y eso es lo que ya ha señalado abiertamente la Procuraduría General de la República y la propia Secretaría de la Defensa Nacional”. ¡YO CREO! Es decir, el presidente ni se entera.

Que hablemos de la crisis económica, de la humanitaria o la política, los gobernantes de este país miran hacia otro lado y afirman, muy serios, ¡que aquí no pasa nada!

¿Qué hacer ante tanta muerte, despojo e impunidad? Quizá comenzar por dejar de pensar que vivimos en una democracia en la cual hay instituciones encargadas de la seguridad, la justicia y la convivencia pacífica. Quizá asumir que estamos en guerra y actuar en consecuencia: organizarnos colectivamente y de manera autónoma de las instituciones criminales que hoy nos matan…

Ayotzinapa: acciones para exigir la presentación de nuestros desaparecidos

El martes 16 de mayo, luego de mantener un plantón durante 26 días a las afueras de la Procuraduría General de la República, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron levantar el plantón después de acordar con el gobierno federal una reunión con representantes de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el 31 de mayo y otra reunión próxima a definirse en la primera quincena de junio con el secretario de Gobernación.

Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, leyó el pronunciamiento con el cual se dio por levantado el plantón y comentó que a los 26 días de cumplido el plantón siguen reafirmando la exigencia de presentación con vida de sus hijos. Además de mencionar las actividades que se realizaron durante el tiempo que duró el plantón, las madres y padres de los normalistas a través del comunicado, también dijeron que que seguirán exigiendo justicia, despertar conciencias y ampliar la solidaridad y anunciaron que seguirán recorriendo el país para mantener viva la indignación y para exigir verdad y justicia.

Mataulipas: Una breve crónica del terror

En 2012, Miriam Rodríguez Martínez sufre el secuestro de su hija Karen quien finalmente fue asesinada por un grupo delictivo en San Fernando, Tamaulipas. Meses después el esposo de Miriam también sufre un intento de secuestro, pero ella lo evitó al perseguir a los delincuentes que fueron detenidos por el Ejército. Poco después, Miriam inició la búsqueda de los restos de su hija y los encuentró en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. Uno de los inculpados en el asesinato de su hija, de nombre Enrique Yoel Rubio Flores fue internado en el penal de Ciudad Victoria. El 23 de marzo de 2017, Rubio Flores se fugó del penal junto a otros 29 reclusos, evidenciando la porosidad de la seguridad penitenciaria en Tamaulipas. Al conocer la noticia de que el asesino de su hija estaba libre, Miriam Rodríguez Martínez solicitó protección de las autoridades federales y estatales… pero se la negaron. La activista Miriam Rodríguez Martínez fue asesinada el 10 de mayo, en el Día de las Madres, de varios impactos de arma de fuego en su casa.

y acá nos preguntamos ¿qué vamos a hacer con la situación de muerte en el país?

10 de mayo: nada que celebrar

En el marco del día de las madres, miles de madres en todo el país salieron a las calles para exigir a las autoridades la presentación con vida de sus hijas e hijos desaparecidos.

En la Ciudad de México, las madres de desaparecidos marcharon del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia mostrando pancartas de sus hijos y gritando la consigna: No tenemos nada que festejar. Durante el mitin en el ángel de la Independencia, las madres exigieron al Gobierno de México la presentación con vida de sus hijos y pidieron acabar con la impunidad y falta de voluntad política para atender los casos de desaparición.

En Nuevo León, las madres que buscan a sus hijos desaparecidos salieron a las calles a regalar rosas rojas y una oración. Durante la movilización, la señora Valentina Peralta Puga comentó lo siguiente: “Para quienes tenemos un hijo desaparecido es la consanguinidad que nos une a ellos. Los amaremos hasta el fin de nuestras vidas, seremos fieles a la búsqueda, luchando con la esperanza de encontrarlos, leales hasta tenerlos de regreso en casa como quiera que sea”.

En Coahuila, colectivos como Vida y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUUNDEC), prepararon una serie de actividades, para visibilizar las desapariciones y solicitar el apoyo para encontrar a sus familiares que aún no han regresado a casa. María Elena Salazar, representante del colectivo FUNDEC comentó lo siguiente: “Queremos que sepan que nosotras somos un grupo de madres, que nuestra marcha es un grito de dolor, un grito de una solicitud de apoyo, que nos entiendan, que sepan que estamos luchando en todos los ámbitos. No hay nada que festejar, para nosotros, mientras nos falte ser queridos, no hay nada qué festejar”.

En Morelia, Michoacán, organizaciones civiles y madres de personas desaparecidas se movilizaron de la Unidad Deportiva Revolución hasta el primer cuadro de la capital.

En Veracruz, madres de desaparecidos en la región Xalapa marcharon en las principales calles de la capital del estado para exigir que se agilicen las investigaciones de por lo menos 40 casos registrados de 2010 a la fecha.

Las madres de víctimas de la violencia en Morelos marcharon en Cuernavaca para exigir a los gobiernos del estado y federal que presenten a sus hijos con vida, que hagan justicia y castiguen a los responsables.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, madres de desaparecidas protestaron fuera de la Fiscalía General del Estado porque desde 1997, cuando comenzaron los feminicidios en esa frontera, sus hijas no han sido localizadas.

Los integrantes de la organización Desaparecidos Justicia se manifestaron en la capital de Querétaro para recordar a las autoridades que de 2010 a la fecha han desaparecido 240 personas en la entidad y las investigaciones no han dado resultado alguno.

Desde este espacio también queremos a nuestras desaparecidas y desaparecidos de regreso!

Coahuila: Inicia la Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en Vida

Familiares de desaparecidos procedentes de 12 estados de la república mexicana, dieron inicio el pasado 13 de mayo a la Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en Vida en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila.

La Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en Vida, es una iniciativa que trata de generar conciencia social respecto a la desaparición forzada en México, pero el objetivo principal es encontrar a las desaparecidas y desaparecidos.

Para eso, el día 13 de mayo, las madres, padres y familiares de desaparecidas y desaparecidos visitaron el Centro de Regulación Sanitaria de Torreón para buscar a sus familiares, también acudieron a dos penales, uno varonil y uno femenil con el mismo objetivo. Además, con estas visitas, la Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en Vida, se ha planteado observar si hay personas que no deberían estar ahí, nacionales o migrantes que no tuvieran contacto con sus familias y que quizá los están buscando. Personas que quizá se encontraran en estos espacios con otro nombre.

En resistencia los maestros de México

El 15 de mayo se celebra el día del maestro en México, por tal motivo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a una movilización en los estados en donde tiene presencia para expresar su rechazo a la mal llamada Reforma Educativa, alto a la violencia contra el gremio y justicia para los casos de Ayotzinapa y Nochixtlan.

En la ciudad monstruo, tuvo lugar la movilización central de la CNTE que partió de los Pinos hacia la Secretaría de Gobernación en donde una comisión de profesores acudió con Lorenzo Gómez Hernández, director general adjunto de la unidad especial de Atención ciudadana de la Secretaria de Gobernación, para recibir las respuestas a sus demandas. Al respecto escuchamos las palabras de un maestro.

En Oaxaca, 30 mil profesores marcharon hacia el palacio de gobierno para exigir respuesta al pliego petitorio de demandas, la libertad de los presos políticos, la entrega de plazas a normalistas, la cancelación de ordenes de aprehensión, castigo a los funcionarios corruptos del IEEPO y justicia para el caso de Nochixtlan, en este sentido preparan una jornada de movilización del 14 al 19 de junio.

En Guerrero, se realizó una marcha sobre la autopista Cuernavaca- Acapulco, en donde los maestros mostraron su rechazo al irrisorio aumento salarial del 3.8% y exigieron la incorporación de 7 mil 500 maestros al Fondo de Aportaciones para la Nómica y Gasto Operativo, solución a la demanda de jubilados y nivelación salarial de las claves de educación indígena.

En Guasave Sinaloa, los maestros protestaron por los asesinatos de cinco maestros en Concordia, Guasave y Novolovato. Exigieron seguridad para la zona serrana, donde el 4 de mayo en Petaca, concordia, fueron emboscados cuatro maestros de una primaria rural por un comando armado que los asesinó, y el esclarecimiento del asesinato de otro profesor en Ruiz Cortines.

En Monterrey, Nuevo León, se realizó una acto de protesta en el parque fundidora en donde los maestros hicieron una jornada informativa.

En Chiapas, docentes, estudiantes normalistas, enfermeras, trabajadores de la salud y organizaciones sociales marcharon en Tuxtla Gutierrez, en exigencia de el reinicio de la mesa de diálogo con el gobierno federal, la reinstalación de mas de 3 mil 500 maestros cesados por la mal llamada reforma educativa.

En Morelos, los maestros del movimiento magisterial de bases, denunciaron robos a escuelas, secuestros y extorsiones principalmente en la región sur y oriente de la ciudad.

El rechazo de la Secretaría de Gobernación a la petición de instalar una mesa de diálogo, las respuestas vagas e insuficientes al pliego petitorio presentado, fue el resultado de la reunión sostenida en la SEGOB al finalizar la movilización de la CNTE, por lo que la Dirección política de la Coordinadora, convocará para los próximos días a una Asamblea de Representantes para determinar, en dos semanas, las acciones por venir y en donde se contempla un paro de labores para el mes de junio en los 32 estados.