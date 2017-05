Nebulosa - 08 de mayo del 2017

Martes 9 de mayo de 2017

por

popularidad : 25%

Estas son las noticias de la semana:

Ayotzinapa: acciones por la verdad y la justicia

Estado Mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército mexicano

El Otro Primero de Mayo

Lesvy somos todas

Marcha por la memoria: 11 años del mayo rojo en Atenco

Estado de México: primer aniversario de la Radio comunitaria de Tlanixco

Prohíbido olvidar: Comunicado de Regeneración Radio

Argentina: ningún genocida suelto

Estados Unidos: acciones contra la bestia Trump





Ayotzinapa: acciones por la verdad y la justicia

Las madres, padres y familiares de nuestros 43 compañeros normalistas desaparecidos de Ayotzinapa continúan en el plantón indefinido frente a la Procuraduría General de la República en la avenida Reforma de la Ciudad Monstruo. Entre los días 1 al 7 de mayo emprendieron diversas acciones para exigir que las autoridades judiciales mexicanas emprendan la investigación sobre los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, a partir de cuatro líneas de investigación: las cuales son las siguientes: 1.-Investigación al ejército Mexicano. 2.-Detención de los policías Federales, Municipales y estatales, quienes participaron en el secuestro de los 43 estudiantes. 3.-Entrega de los resultados del análisis de geolocalización y contenido de las conversaciones de los teléfonos celulares bajo investigación. 4.-Avance en la línea de investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago, como principal móvil de la agresión a los estudiantes Normalistas .

Además de participar en la movilización del primero de mayo, las madres y padres realizaron el día 3 de mayo un mitin a las afueras del Senado de La República, en la Ciudad Monstruo, para exigir que se emprendan las invetsigaciones a partir de las cuatro rutas por la verdad y la justicia. El Abogado Vidulfo Rosales comentó que es importante que la Procuraduría General de la República presente avances contundentes que ayuden a saber la verdad sobre la desaparición de los normalistas y además que el procurador sea presentado a comparecer sobre la investigación.

El sábado 6 de mayo, las madres, padres y familiares de los normalistas desaparecidos, realizaron una marcha de antorchas que partió el plantón en la Procuraduría General de la República hacia el antimonumento a los 43.

El domingo 7, también se llevaron a cabo actividades político culturales en el Hemiciclo Juárez, donde participaron diversos colectivos de artistas y músicos solidarios y donde las madres y padres de los normalistas reafirmaron la exigencia de que la procuraduría general de la república emprenda las investigaciones correspondientes.

Para el 8 de mayo, desde muy temprano los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa bloquearon las 3 entradas de PGR y realizaron un mitin.

Ese día por la mañana se llevó a cabo una rueda de prensa para denunciar la soberbia con la que la PGR manifestó que el procurador se reunirá con las madres y padres una vez que haya llegado la CIDH. Las madres y padres de los normalistas desaparecidos comentaron que seguirán plantón para exigir el esclarecimiento de la investigación sobre la desaparición de los 43 compañeros. Además comentaron que el esfuerzo que han realizado las madres y padres, así como la sociedad y el GIEI para esclarecer las investigaciones, de nada ha servido pues el gobierno federal sigue empeñado en sostener la verdad histórica.

Desde este espacio también exigimos la presentación con vida de nuestros compañeros y la de los desaparecidos en todo el país.

Estado Mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército mexicano

El miércoles 03 de mayo, en la oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C., se llevó a cabo la conferencia de prensa: Estado mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército mexicano; en la cual se habló de la Ejecución Extrajudicial del señor Gilberto Jiménez Hernández, quien fuera asesinado por un militar mientras huía con su familia a la montaña.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante su informe anual 2016,1 publicado el 27 de abril de 2017, determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la violación al derecho a la vida y al principio de igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial, en el marco de la implementación de la estrategia contrainsurgente diseñada dentro del Plan de Campaña Chiapas 94.

Hasta el día de hoy el fuero militar ha servido para asegurar la impunidad. Las investigaciones del presente caso se han enmarcado en la falta de debida diligencia para encubrir al Ejército mexicano, el expediente se encuentra extraviado por las autoridades de procuración de justicia desde 1997. El derecho de acceso a la justicia para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los responsables no existe en México.

El Otro Primero de Mayo

El primero de mayo miles de personas, entre sindicalistas, estudiantes y organizaciones sociales, participaron en las marchas desarrolladas en la Ciudad Monstruo para exigir al gobierno que deje de atentar contra sus trabajos y proyectos.

La marcha del Otro primero de mayo, convocada por lxs trabajadorxs sexuales de Brigada Callejera, la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, el Comité por la libertad de Luis Fernando Sotelo (preso político de Mancera), las Cooperativas Eskina Victoria, Semillero Copil, Enchulame la Bici, Kafeina entre otras cooperativas, salió de calles de la Merced entre consignas y demandas al gobierno represor de Mancerita el breve por la constante represión a sus integrantes.

La segunda marcha la conformaron los llamados sindicatos independientes y en ella marcharon contingentes de un gran número de oranizaciones, entre ellas estuvo presente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lxs trabajadores del INBA, CONALEP, Telefonistas, SME, Cooperativa Pascual, STUNAM, el recien conformado sindicato de jornaleros de San Quintin SINDJA, secciones de trabajadores mineros, Trabajadoras del Hogar, sindicatos agrupados en la UNT y a la Nueva Central Obrera. Además participaron organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y el Comité de madres y padres de los 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa.

Más información la encontrarás pinchando aquí.

Lesvy somos todas

El 3 de mayo, fue encontrado el cuerpo sin vida de Lesvy Berlín en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Sin dudarlo, se convocó a una marcha el 5 de mayo, con el objetivo de manifestarse en contra de los feminicidios y la torpe actuación de las autoridades universitarias y judiciales en este y otros casos de violencia machista.

La marcha fue convocada por varios colectivos feminstas y salió de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales pocos minutos después de las 2 de la tarde, para dirigirse a las inmediaciones del Instituto de Ingeniería en donde fue encontrado el cuerpo de Lesvy Berlin y posteriormente a la explanada de la rectoría de la UNAM.

En la caseta telefónica, en la que se encontró el cuerpo de Lesvy Berlin Osorio Martínez, la mañana del 3 de mayo, ahorcada con el cable del auricular. Ahí, se realizó una ofrenda en su memoria y se colocarón flores. Además se prendieron velas, se colocaron barcos de papel y carteles de “ni una más”. Diversas compañeras leyerón poemas y reflexiones

En la explanada de Rectoría se llevó a cabo el acto principal, donde diversos colectivos realizaron performances y dieron sus testimonios sobre la violencia de género y dirigieron mensajes de solidaridad hacia las compas agredidas. Durante el mitin, la señora Araceli Osorio, madre de Lesvy, agradeció la solidaridad y manifestó que el hecho de que Lesvy hubiera pausado sus estudios o que viviera con sus pareja “no la estigmatiza ni la convierte en un ser despreciable”. Además, comentó que no es posible que para las autoridades las mujeres son culpables de la violencia”.

Aquí les compartimos el audio con las palabras de la señora Araceli Osorio, madre de Lesvy en la explanada de rectoría:

Desde este espacio de noticias exigimos Justicia para Lesvy! Alto a los feminicidios! Si nos tocan a una, nos tocan a todas!

Lxs invitamos a visitar la fotogalería y escuchar las entrevistas de la jornada del lucha contra los feminicidos en CU el 5 de mayo.

Marcha por la memoria: 11 años del mayo rojo en Atenco

Los días 3 y 4 de mayo del año 2006 aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y 1,815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México y ejercieron una brutal represión contra activistas y personas solidarias con el Frente de Pueblos en defensa de la Tierra (FPDT).

Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza murieron dos jóvenes: Francisco Javier Cortés Santiago (de 14 años de edad) y el compañero Ollin Alexis Benhumea. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del (FPDT), colectivos solidarios e incluso personas sin militancia alguna atrapadas en medio del operativo. Entre los detenidos hubo 47 mujeres, quienes en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a los centros de reclusión, en su mayoría, sufrieron tortura sexual a manos de los policías. Éstos aprovecharon la situación de incomunicación y vulnerabilidad de las detenidas bajo su custodia para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico; así como amenazas de muerte. 26 de las mujeres reportaron estas agresiones al ingresar al CERESO de “Santiaguito” sin que fueran atendidas debidamente. Los hechos fueron denunciados y la tortura fue documentada por expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Colectivo contra la tortura y la impunidad.

El pasado 4 de mayo de 2017 se cumplieron 11 años de la brutal represión orquestada por la bestia del copete (Enrique Peña Nieto) en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006. Para no olvidar aquella brutal represión y la exigencia de justicia y castigo a los perpetradores, se llevó a cabo una marcha de la memoria que partió del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad Monstruo.

La marcha inició cerca de las 5 de la tarde en el Ángel de la Independencia en la Avenida Reforma. Antes de comenzar la marcha, el compañero Ignacio del Valle habló sobre la lucha de los comuneros del oriente del Lago de Texoco desde el año 2000, cuando inició la lucha contra la construcción del aeropuerto en aquella parte de la Ciudad Monstruo.

Durante el recorrido, la compañera Edith, una de las compas agredidas sexualmente durante el operativo en San Salvador Atenco, nos habló de la denuncia contra el Estado Mexicano por los casos de tortura sexual ocurridos durante la represión en San Salvador Atenco y Texcoco, del 3 y 4 de mayo de 2006.

En el mitin que se llevó a cabo en el zócalo de la ciudad Monstruo, participaron las madres y padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los compas de Xochicuautla y una comisión de enfermeras de Chiapas que se encuentran en huelga de hambre; así mismo, los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, leyeron un pronunciamiento en el cual comentaron lo siguiente: “Hace 11 años, siendo gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ordenó la barbarie contra Atenco con el beneplácito de Vicente Fox y Nazario Gutiérrez. Los tres niveles de gobierno con sus filiaciones partidistas PRI-PAN-PRD haciendo honores al horror, desatando a más de 3 mil 500 bestias uniformadas bajo el mando de Wilfrido Robledo Madrid y Ardelio Vargas Fosado”, quienes “Diseñaron con saña hasta el último detalle: disparar a quema ropa, tomar a las mujeres como botín de guerra, violarlas y torturarlas; saquear, allanar las casas y las almas, dejar el rastro del terror y la pesadilla”.

Luego de 11 años de aquella brutal represión, en este espacio de noticias nos sumamos a la exigencia de justicia, castigo a los actores materiales e intelectuales del operativo policiaco, no solo a los más de 3 mil elementos policiacos, sino también a la bestia del copete (Enrique Peña Nieto) quien entonces era gobernador del Estado de México y a Wilfrido Robledo Madrid y Ardelio Vargas Fosado, quienes dirigieron la brutal represión.

Más información aquí.

Estado de México: primer aniversario de la Radio comunitaria de Tlanixco

El pasado 30 de abril, en la comunidad nahua de San Pedro Tlanixco del municipio de Tenango del Valle, Estado de México, se celebró el Primer aniversario de Radio Tlanixco, “Manantial de Libertad”. Las festividades iniciaron con un recorrido, al interior de varias calles del pueblo, con tambores y consignas por la libertad a los presos políticos indígenas de San Pedro Tlanixco y la lucha por la vida y por el agua.

Luego del recorrido, la compañera Marlene dio las bienvenida a los asistentes y habló del despojo de agua que la comunidad ha sufrido por parte de los empresarios floricultores del municipio vecino de Villaguerrero, desde el año de 1986. También mencionó que en abril de 2003, el estado reprimió a la comunidad culminado con las detenciones y encarcelamiento de Pedro Sánchez Berriozábal y Teófilo Pérez González, luego en el año 2006, el encarcelamiento de Rómulo Arias Mireles, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González.

La compañera Marlene, comentó que en octubre de 2014, no sin cesar la represión por parte de la policía estatal que debilitó la resistencia, se formó el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de Tlanixco y con ello vino la reflexión sobre la forma de compartir las palabras del movimiento y retomar la organización de la comunidad. Luego de mucho buscar se llegaron al acuerdo de hacer una radio comunitaria y con el apoyo de varios otros compañeros solidarios se armaron talleres para formar la radio. Así, el 1o de mayo de 2016 nació la frecuencia 96. 2 f. m., Radio Tlanixco, “Manantial de Libertad”.

Enseguida el micrófono y la palabra, estuvieron a cargo de Maximino Hernández Cruz padre de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecido el 26 de septiembre de 2014. Don Maximino, luego de agradecer la invitación al aniversario de la radio y de externar su solidaridad al Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de Tlanixco. Denunció, también, que a 31 meses de la desaparición el gobierno sólo les ha dicho puras mentiras respecto a las investigaciones sobre lo ocurrido la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 y que no descansarán hasta saber la verdad y obtener el castigo de los culpables, a pesar de las amenazas recibidas por parte del estado. Para terminar con su participación agradeció a quienes los escuchan y a quienes los apoyan, no sin antes exigir la presentación con vida de sus hijos, así como de los otros miles de desaparecidos.

Al termino de estas participaciones dio inició el programa artístico – cultural donde hubo hip hop, teatro, malabares, cuento, danza, reggae, talleres de cerámica y bomba de semillas, música de lucha y la pinta de un mural con la temática de la radio, de los presos y la lucha por el agua y la por la vida.

Prohíbido olvidar: Comunicado de Regeneración Radio

Nuestros hermanos del colectivo Regeneración Radio fueron agredidos nuevamente el día 5 de mayo, cuando personas desconocidas ingresaron la casa donde se encontraba la cabina, para llevarse las pocas cosas que habían sobrevivido al saqueo del pasado el 7 de marzo.

Los compas, a través de un comunicado publicado el 8 de mayo comentaron que “hoy se encuentran sin nada, sin micrófonos, ni consolas, sin computadoras y mezcladoras, hoy no tenemos espacio donde construir de nuevo una cabina de radio, un estudio de grabación de video.”

Comentaron lo siguiente: “Compañer@s, no sabemos cuando, ni donde, pero buscaremos un nuevo espacio, buscaremos formas de tener micrófonos, consolas, computadoras y mezcladoras, cámaras de video y fotografía, lo buscaremos por que no esta permitido olvidar, la historia no puede ser censurada.”

Puedes leer el comunicado completo en la página web de nuestros compas en regeneracionradio.org.

Argentina: ningún genocida suelto

El pasado cinco de mayo, diversas organizaciones sociales, entre ellas las Madres de Plaza de mayo llamaron a realizar una jornada de movilizaciones el próximo 10 de mayo para mostrar un mensaje de rechazo a la ley 24.390, conocida como la ley del 2×1 que reduce la pena a los condenados por delitos de lesa humanidad de la dictadura cívico militar que vivió se país entre 1976 y 1983.

Con la aprobación de dicha ley, los crímenes relacionados con la dictadura pueden reducirse considerablemente, como el caso Luis Muiña, quien en 2013 fue condenado a 13 años de cárcel por ser “coautor del delito de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos” en cinco causas criminales.

Las Madres de Plaza de Mayo, comentaron en el comunicado que, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura, pues los delitos cometidos durante ese periodo de tiempo no están resueltos hasta que no sea revelado el destino de los desaparecidos, nietos y nietas, por lo que no se pueden aplicar en estos casos leyes previas y no vigentes.

En sus declaraciones, las madres aseguran que el fallo también toca las condenas a los apropiadores de menores “porque cambia el criterio respecto a la ley aplicable que venía sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad, incluso refrendada por la propia Corte Suprema” quienes recibirían penas de tres años de prisión de ejecución condicional de manera que “un delito que se viene cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad del hecho”.

Estela de Carlotto comentó lo siguiente: “Para el pueblo, el mensaje claro es: esto no nos afecta a nosotras, que ya estamos afectadas hace 40 años; afecta a los hijos, nietos y bisnietos del pueblo. Lo que no se juzga y condena, se repite. Y los que no están de acuerdo en que la historia se repita se enfrentarán a lo que sufrieron nuestros hijos: los 30.000 desaparecidos”.

Estados Unidos: acciones contra la bestia Trump

El día 2 de mayo, un grupo de personas llevaron a cabo una sentada de ocho horas frente a la oficina del gobernador del estado de Texas, Greg Abbot, como protesta en contra del proyecto de ley antiinmigración conocido como SB 4. En muchas ciudades y zonas rurales, algunos inmigrantes organizaron una huelga laboral de un día, como por ejemplo en Homestead, Florida, donde los trabajadores rurales se negaron a trabajar y marcharon al ayuntamiento.

En Nueva York, miles de manifestantes marcharon el jueves 04 de mayo hacia el USS Intrepid, un portaaviones retirado del servicio que se encuentra anclado en el río Hudson, donde la bestia Trump se reunió con el primer ministro australiano Malcolm Turnbull. En el primer regreso de Trump a su ciudad natal desde que asumió como presidente, los manifestantes organizaron un cacerolazo y cantaron consignas contra Trump. Una manifestante comentó: “Estamos aquí para decir que nos oponemos a este régimen, nos oponemos a las políticas de odio y en su lugar queremos construir un país que esté basado en las oportunidades, la libertad y la igualdad para todos”.