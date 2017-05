Nebulosa - 01 de mayo del 2017

Jueves 4 de mayo de 2017

Estas son las noticias de la semana:

Ayotzinapa: 31 meses de lucha

En la emisión anterior comentamos que las madres, padres y familiares de los normalistas desaparecidos se encuentran en plantón indefinido a las afueras de la Procuraduría General de la República en la avenida Reforma, en Ciudad Monstruo, desde el pasado 20 abril en exigencia de que el gobierno mexicano investigue cuatro líneas fundamentales que dejaron los investigadores del GIEI antes de que abandonaron el país para dar con el paradero de los 43 normalistas. Esas líneas de investigación son las siguientes: 1) Una investigación seria, pronta y legitima contra elementos del Ejército Mexicano del 27 Batallón de Infantería; 2) Detención de 25 elementos de la policía federal y municipal de Huitzuco que participaron en la desaparición de los normalistas; 3) Investigación contra autoridades locales del estado de Guerrero; 4) Análisis de la telefonía celular de alrededor de 500 teléfonos que no han sido analizados.

El día 26 de abril, con el cumplimento de 31 meses de la desaparición de los 43 normalistas, se llevó a cabo la Acción Global número 31 por Ayotzinapa y por México, con la realización de una marcha que partió de la PGR al Hemiciclo a Juárez en Ciudad Monstruo. La movilización partió con un contingente pequeño al que se fueron sumando varias organizaciones, entre ellas el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, compas de la Sexta, normalistas de Ayotzinapa, vecinos de los Pedregales y organizaciones estudiantiles.

En el mitin en el Hemiciclo a Juárez las madres y los padres denunciaron la represión policial que sufrieron a las afueras de la Secretaría de Gobernación un día antes, el 25 de abril. Mencionaron que una madre de familia, la señora Metodia Camilo Carrillo, se encuentra hospitalizada como resultado de la inhalación de los gases que disparó la policía federal ese día contra las madres y los padres de familia. El señor Epifanio agradeció el apoyo a toda la gente que ha dado acompañamiento a las madres y padres durante los 31 meses que han pasado desde la desaparición de los normalistas. También comentó que la sociedad mexicana no debe dejar en el olvido a los miles de desaparecidos y a sus familias.

La señora Hilda Hernández, comentó que durante dos años y medios las madres y padres han notado que las autoridades no tienen menor interés en saber el paradero d los normalistas desaparecidos. También pidió que los ñatos funcionarios sean procesados como responsables de la desaparición y por la omisión en las investigaciones.

Por su parte, la señora Cristina Bautista, dijo que las madres y los padres van a seguir luchando para exigir la presentación con vida de los normalistas.

Finalmente, el señor Emiliano, dijo que el gobierno mexicano lo único que ha ofrecido son mentiras respecto a las investigación sobre el paradero de los normalistas.

Para el día 27 de abril, las madres y padres de los 43, realizaron un mitin a las afueras de la Cámara de Diputados en San Lázaro para exigir que a Comisión Legislativa de Ayotzinapa cite a comparecer al Procurador General de la República para que explique la falta de avances en las investigaciones, particularmente las mencionadas por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la #CIDH en su recientemente visita a México.

El 28 de abril, una comisión de madres y padres junto con el abogado Vidulfo Rosales realizaron una manifestación a las afueras del periódico Milenio para solicitar derecho de réplica y explicar los motivos del movimiento y porque decidieron instalarse en plantón indefinido en la PGR.

A 31 meses de la desaparición de nuestros compañeros normalistas seguimos exigiendo su presentación con vida.

Oaxaca: acciones contra los megaproyectos



La emisión anterior comentamos que el 24 de abril, los pobladores de las comunidades zapotecas de Loma Bonita, Rancho Llano y Puente madera del municipio de San Blas Atempa en Oaxaca, instalaron un bloqueo en la carretera transistmica para exigir la cancelación de la construcción de la subestación eléctrica y el parque eólico Granja de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sumado al bloqueo, los pobladores instalaron también un campamento para exigir que el gobierno respete el acuerdo firmado el pasado 12 de abril, donde se estableció que se cancelarían los proyectos debido a que las obras no tienen el aval de la asamblea comunitaria.

Dado que otras comunidades indígenas también han pasado por esos mismos conflictos con las autoridades estatales, muchas han decidido mostrar su apoyo y solidaridad con los pobladores de San Blas Atempa que mantienen el bloqueo y el campamento en la carretera transistmica. Por ejemplo, los habitantes de la comunidad de San Dionisio del Mar realizaron una marcha de la Penitenciaria al centro de Tehuantepec el pasado viernes 28 de abril, para mostrar su apoyo y solidaridad con San Blas Atempa.

Cabe recordar que la comunidad de San Dionisio del Mar emprendió en 2012 una lucha contra la empresa Mareña Renovables la cual pretendía establecer una estación eólica en el punto conocido como Barra de Santa Teresa. Sin embargo, luego de una fuerte resistencia los ikoojts lograron detener el proyecto eólico.

Con este ejemplo, no dudamos que con una buena dosis de lucha y resistencia, la comunidad de San Blas Atempa frenará la imposición de la subestación eléctrica y el parque eólico Granja de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estemos atentos!

Oaxaca: comienzan las amenzas a opositores a megaproyectos

La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño (APOYO) denunció, el pasado 27 de abril, las amenazas e intimidación hacia el defensor del territorio Rodrigo Flores Peñaloza, en el contexto de las movilizaciones realizadas contra los megaproyectos que que el gobierno y las empresas quieren imponer al Istmo de Tehuantepec. A través de un comunicado, los compas de la Articulación de Pueblos Originarios hicieron un recuento d ellas agresiones de los últimos días donde nos cuentan que:

El día 8 de abril de este año, secuestraron y asesinaron al compañero José Alberto Toledo Villalobos, quien coordinaba en las comunidades de Tapanatepec y Chahuites la resistencia civil contra las Altas Tarifas de Energía Electrica, era parte de la APIITDTT y de la Articulación “APOYO”.

El día 19 de abril, durante varias horas una radio de Juchitan se dedicó a agredir verbalmente al defensor del territorio Rodrigo Flores Peñaloza; también incluyeron agresiones para la compañera Bettina Cruz Velázquez.

El día 20 de abril, las compañeras de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio se percataron que afuera de sus oficinas se encontraban dos personas realizando tareas de vigilancia e intimidación. - Y que el día 26 de abril, al salir Rodrigo Flores Peñaloza de su domicilio se percató que en el parabrisas de su automóvil se encontraba una nota escrita a mano donde se le amenazaba de manera directa y se le mencionaba que lo tenían vigilado.

Finalmente llamaron a estar pendientes frente a cualquier agresión. Estemos Alertas!

Alerta Xochicuautla

La mañana del 24 de abril, la Policía Municipal, granaderos, Ejército y la Marina se concentraron en los alrededores de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla con el objetivo de evitar el ingreso de los comuneros opositores a la construcción de autopista Naucalpan-Toluca, y así permitir la realización de la elección del Comisariado de Bienes Comunales con únicamente los comuneros que son cercanos y han recibido sobornos de la empresa Grupo Higa, la misma que le regaló a Enrique Peña Nieto la “Casa Blanca” en la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad Monstruo.

Los compañeros que han permanecido en resistencia a la construcción de la autopista y que no pudieron ingresar a la elección del comisariato, comentaron que la reunión de cambio de comisariato de bienes comunales es ilegítimo, y se realizó a puerta cerrada sin la participación de todos los comuneros. Denunciaron que desde que dio inicio la obra la presencia de cuerpos policiacos ha sido constate en respaldado a el personal de la empresa del Grupo Higa, causando intimidación, hostigamiento y miedo a esta comunidad.

Desde este espacio nos solidarizamos con nuestros compas de Xochicuatla y también junto con ellos decimos “el bosque no se vende, se ama y se defiende!

Bety y Jyri: siete años de injusticia

El 27 de abril se cumplieron siete años desde el asesinato de los defensores de derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola (de nacionalidad finlandesa), acribillados a balazos durante una emboscada preparada por paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), mientras participaban en una caravana humanitaria en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la zona triqui de Oaxaca.

En séptimo año del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jacola, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista realizó una marcha en la ciudad de Oaxaca para exigir justicia para los dos compañeros defensores de derechos humanos asesinados en el año 2010. A través de un comunicado, diversas organizaciones y colectivos comentaron lo siguiente: “Durante estos siete años hemos asistido a innumerables reuniones con todo tipo de autoridades, y nos hemos encontrado con un muro de indiferencia, de instituciones débiles y de las complicidades de autoridades federales […] Sin acierto y apelando a que no es posible la detención de quienes asesinaron a Bety y Jyri, el gobierno busca simular un juicio descalificando las pruebas que señalan la responsabilidad de los agresores, mientras los testigos y víctimas que participaron en la caravana, han sido sujetos de acoso, amenazas permanentes, agresiones y todo tipo de hostigamientos.”

Desde este espacio de noticias también exigimos justicia para Bety y Jyri!

Chiapas: marcha por la tierra, el agua y la vida



El viernes 29 de abril, representantes de ejidos y comunidades zoques de Ixtacomitán, Chiapas marcharon contra los proyectos extractivos que pretenden instalarse en el territorio Zoque de Chiapas. La manifestación pacífica denominada “Marcha por la tierra, el agua y la vida” partió de la salida de Chapultenango hacia el centro de la cabecera municipal para hacer visible la inconformidad de cientos de campesinos y familias por la licitación de 84,500 hectáreas de tierras para perforar 12 pozos petroleros de gas convencional en 9 municipios de Chiapas.

La licitación para perforar las 84,500 hectáreas de tierras afectará los municipios de Sunuapa, Ostuacán, Solosuchiapa, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Pichucalco, Tecpatán, Francisco León y Chapultenango sobre tierras ejidales y privadas donde se asientan ríos, arroyos, cultivos agrícolas y lugares sagrados de la etnia Zoque de Chiapas.

Chiapas: entre dádivas y despojo

Como hemos visto en Xochicuautla y en otras partes de México, la mejor forma que han implementado las empresas para imponer megaproyectos es promoviendo la división y el enfrentamiento entre la comunidad a través del reparto de regalos y dinero.

En este sentido el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” denunció, el pasado lunes 26 de abril, que en Chicomuselo, Chiapas, los empleados de la empresa Black Fire se presentaron ante un grupo de pobladores del Ejido Ricardo Flores Magón Municipio, para informar que si los habitantes les facilitaban el paso de camiones por la comunidad, entonces la empresa ofrecería regalos para los habitantes, 50 mil pesos para que la comunidad festeje el “Día de las Madres”, así como el ofrecimiento de la construcción de obras públicas como una clínica, agua potable y una escuela.

Cabe señalar que la oposición de las comunidades del municipio de Chicomuselo por proyectos mineros inició en el año 2008 ante las afectaciones ambientales ocasionado por la minera canadiense Blak Fire, y actualmente se han organizado como sociedad civil para realizar operativos de vigilancia para detener la entrada de empresas mineras, por lo tanto de aceptarse la propuesta se estaría promoviendo un enfrentamiento entre campesinos que podía terminar en un problema mayor.

Es importante señalar que ante el abandono gubernamental en las comunidades los empresarios mineros aprovechan para promover servicios sociales a cambio de que acepten el proyecto minero.

Pueden encontrar más información en la página web chiapasdenuncia.blogspot.ro

Guerrero: piedras y arena se quedan en el río Papagayo

Desde el 11 de septiembre de 2014, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) interpuso una demanda contra el empresario Humberto Marín Molina por explotación irracional de los recursos pétreos en el Río Papagayo. Días después, el 27 de septiembre de ese año, los habitantes de los bienes comunales de Cacahuatepec, en la zona rural de municipio, detuvieron la extracción y traslado de grava y arena que dos empresas realizan en el río Papagayo, y bloquearon el camino que utilizan para trasladar el material a otros sitios para su venta.

El pasado 23 de abril, Consejo de Ejidos y Comunidades opositoras a la Presa La Parota (CECOP), dio a conocer a través de un comunicado que, después de 3 años de iniciada la demanda, el magistrado Francisco Hernández Báez del Tribunal Unitario Agrario determinó que el empresario gravillero Humberto Marín Molina explotó de forma ilegal los recursos pétreos del Río Papagayo.

En términos legales el empresario no acreditó el carácter de avecindado ni su estancia dentro de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, por lo que no posee entonces ningún derecho para adquirir ni explotar predio o parcela alguno y la Asamblea donde se le otorgó el certificado de posesión no demostró tampoco su legalidad.

Pero no vayan a creer que este fallo es pura bondad y buen funcionamiento de sistema judicial en México. Lo que pasó es que además de la batalla legal, el Consejo de Ejidos y Comunidades opositoras a la Presa La Parota ha emprendido una lucha frontal contra la explotación del Río Papagayo.

Crónica de la masacre: temporada 2, episodio 4: cuando los muertos se desbordan

Cuando pensamos en la guerra por la que atraviesa México, las escenas que nos vienen a la mente son aquellas de los tiroteos, los enfrentamientos entre bandas de narcos y policías, militares en las calles. Pocas veces se habla de los muertos, los cientos de asesinados que ha dejado esa inútil guerra emprendida por Fecal en 2006.

Aunque los epicentros de la violencia son muchos, en Guerrero se evidencia de forma más clara la barbarie, pues los muertos simplemente han rebasado los límites de las instituciones forenses, de justicia y las estrategias de seguridad que tanto daño han causado. La acumulación de los cuerpos de personas asesinadas sin identificar en el estado es apenas uno de los síntomas de lo vivido en México desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico.

Aunque desde 2012 hay cientos de personas sin reconocer, en la actualidad el estado mexicano ha emprendido, eso que nuestro camarada John Gibler ha llamado la desaparición institucional, basada en la burocratización y la ineficiencia, cuyo objetivo es impedir la aparición de las personas y con ello evitar la reparación y la justicia. Pues sobra ver que desde mediados del año pasado y principios de abril las dependencias encargadas no cuentan con equipo ni peritos suficientes para analizar las muestras de ADN y elaborar los perfiles genéticos de lss más de 600 personas asesinadas que permanecen sin identificar en las morgues del estado.

Y los gobiernos no solamente han emprendido y promovido esa desaparición institucional de cientos de personas, también han planeado deshacerse de los asesinados, como ocurrió en septiembre del año pasado, cuando el gobierno de Héctor Astullido ordenó la construcción de un Panteón estatal forense donde se pretendía sepultar al menos 400 cuerpos sin identificar que permanecían en las morgues de Iguala, Acapulco y Chilpancingo. Muy similar a lo ocurrido en Jojutla, Morelos, donde el gobierno sepultan en fosas comunes muchas personas asesinadas sin antes haber realizado investigaciones sobre identidad y sin avisar a los familiares. Algo muchas familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han llamado indolencia y burocratismo del estado y los funcionarios públicos.

Mientras no se ponga fin a la masacre y la guerra a la que nos han arrastrado narcos, policías, ejército y políticos, hace falta seguir luchando, reconociendo y apoyando el trabajo colectivo autoriganizado entre familiares, organizaciones y forenses independientes que nos permitan identificar a nuestros muertos, hace falta construir registros de desaparecidos propios, arrancar de las garras del estado indolente a nuestros muertos a nuestros desaparecidos, hace falta pues reconstruir la vida en los espacios de la muerte.

Brasil: huelga contra la reforma laboral

El viernes 28 de abril estalló una huelga general en Brasil contra el programa de reforma laboral del gobierno de Michel Temer, con el cual se abaratarán los costos laborales, permitirá negociar convenios colectivos con valor de ley y dará un duro golpe financiero a los sindicatos al eliminar la contribución obligatoria.

En una de las manifestaciones más grandes del viernes, miles de inconformes se reunieron por la tarde afuera de la asamblea estatal de Río de Janeiro, donde escenificaron choques con la policía que intentó desalojarlos del lugar. Los agentes lanzaron gas lacrimógeno a los manifestantes y éstos apedrearon a los policías y encendieron pequeñas fogatas a mitad de las calles cercanas al recinto legislativo.

En Sao Paulo, el corazón económico del gigante sudamericano, cientos de trabajadores y sindicalistas bloquearon las principales arterias y dejaron prácticamente sin transporte público a la ciudad.

El paro se extendió por todo el país, con protestas y paralizaciones del transporte público en Salvador y Natal (noreste), Belo Horizonte (sureste), Porto Alegre (sur) y Manaos (norte), entre otras ciudades.

Palestina: Dia de la Ira

El viernes 28 de abril, se llevó a cabo el “Día de la Ira” en los territorios palestinos ocupados por Israel, para manifestar la solidaridad con los mil 500 presos palestinos quienes mantienen hasta este momento 12 días en huelga de hambre en las cárceles israelíes.

El Día de la Ira fue declarado Huelga General y se unieron negocios, medios de transporte e incluso escuelas e instituciones gubernamentales, a excepción de hospitales, servicios de emergencia e institutos en la ciudad de Ramala.

Los palestinos en huelga de hambre iniciaron su protesta el 17 de abril para denunciar las condiciones y la represión en las cárceles israelíes, con las demandas de mejoras en la atención médica, un cese a la tortura y la detención administrativa, que se refiere a la reclusión sin cargos ni algún juicio, y mayor número de visitas familiares.

Estados Unidos: marcha contra la bestia Trump

En el centro del imperio se llevaron a cabo una serie de manifestaciones el sábado 29 de abril, en el marco de los 100 días de gobierno de la bestia Trump.

Inicialmente, el sábado 29 se tenía planeada una movilización llamada “Marcha del pueblo por el clima”, con el objetivo de llegar a la Casa Blanca en Washington, pero poco a poco se fueron sumando diversos sectores, que con enormes mantas, pancartas hechas a mano, títeres y enormes globos avanzaron desde el Capitolio por la avenida Pensilvania, en el centro de la capital, para rodear la Casa Blanca y, finalmente, manifestarse ante el monumento a Washington, para declararse en resistencia contra el nuevo gobierno de la bestia del copete rubio (Trump)

En la marcha se concentraron ambientalistas indígenas, estudiantes, abuelas, integrantes de Black Lives Matter, sindicalistas (telefonistas, empleados federales, de servicios y maestros, entre otros), científicos –muchos de los cuales tomaron las calles por primera vez la semana pasada en esta capital y cientos de ciudades más–, los Veteranos de Guerra por la Paz, monjes franciscanos y familias enteras llegaron de varios puntos del país.

Una de las pancartas que llevaba uno de los miles de manifestantes que rodaron la Casa Blanca decía: “La resistencia está aquí para quedarse. Bienvenido a tu día 100”.