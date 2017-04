Nebulosa - 17 de abril del 2017

Jueves 20 de abril de 2017

Estas son las noticias de la semana:

Cherán: seis años de autonomía política

Un 15 de abril de 2011, un grupo de mujeres del pueblo de Cherán iniciaron una de las luchas más importantes de los últimos tiempos contra los cárteles y contra el sistema de partidos en México. Esa rebelión de mujeres reunidas en torno a las fogatas impidieron el paso a los camiones cargados con madera talada ilegalmente por miembros del cártel de la Familia Michoacana. Desde esa noche el pueblo instaló más de 190 fogatas y cuatro barricadas colocadas en cada una de las entradas al pueblo e inició un proceso por el reconocimiento de gobernarse bajo el sistema de “usos y costumbres”, logrando que el 5 de febrero de 2012, a casi un año de iniciado el levantamiento, el Congreso Michoacano reconociera que la comunidad podía elegir a sus autoridades por usos y costumbres logrando instalar su primer Concejo Mayor de Gobierno.

El 15 de abril de 2017, la comunidad de Cherán Kéri cumplió seis años de autogobierno y para celebrar se llevó a cabo un acto político cultural en el cual los compas de Cherán hablaron de aqueja madrugada del 15 de abril de 2011, también hablaron de los problemas con los que se han encontrado en los últimos años, pero también remarcaron que tras seis años de autogestión, Cherán ha logrado conservar sus bosques y ha creado empleos colectivos mejorando su situación económica; prueba de ello es el recolector de agua pluvial -el más grande de lationoamérica- construido hace menos de 3 años, o el programa de reciclaje “cero basura” que lo convirtió en una de las primeras poblaciones del mundo en no generar basura.

Luego del acto cívico se llevó a cabo el desfile donde participan los integrantes del Concejo Mayor de Cherán y la guardia comunitaria, además de todos sus habitantes.

Desde este espacio saludamos la importante lucha de nuestras y nuestros compas de Cherán.

Arantepacua: noticias sobre los comuneros detenidos

Seguro recordarán que el pasado 4 y 5 de abril los policías y militares reprimieron violentamente a los habitantes del del pueblo purépecha de Arantepacua, en Michoacán. También recordarán que hubo violaciones graves a los derechos humanos, que además murieron los comuneros Santiago Crisanto Luna, José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre y Luis Gustavo Hernández Cohenete. Que además fueron detenidos 38 comuneros el 4 de abril, cuando salían de una mesa de diálogo con el gobierno del estado, acusados de privación de la libertad en perjuicio del chófer del camión en el que viajaron a Morelia para dialogar con el gobierno estatal y por ataques a las vías de comunicación. Y que el 5 de abril fueron detenidos 9 comuneros durante la represión, acusados de homicidio calificado en modalidad de tentativa, es decir culparlos de haber intentado asesinar a su propios compañeros durante la brutal represión que mostró a todas luces que el ejército y las policías cometieron los crímenes contra los comuneros.

Los 38 comuneros, detenidos el 4 de abril en Morelia, fueron trasladados al penal de Mil Cumbres, pero el día 8 de abril fueron liberados 37 de ellos con medidas cautelares, sin embargo el comunero Neftalí Montaño permaneció detenido hasta el 15 de abril, cuando un juez otorgo la suspensión del proceso. Por su parte, de los 9 comuneros detenidos el 5 de abril, fueron liberados 8 de ellos, luego que el juez determinara que los argumentos de la policía para mantenerlos detenidos eran falsos, pues la policía argumentaba que los comuneros habían emboscado y disparado contra los policías al entrar en Arantepacua, pero las investigaciones demostraron que “los disparos que hirieron a los policías provenían de las mismas armas que portaban los policías”, además que nunca existió la emboscada, pues los policías que reprimieron Arantepacua no eran 20, sino más de 100, además de los militares que participaron.

Ya vamos viendo cómo se va cayendo poco a poco el teatro montado por Silvano Aureoles, alias el pequeño Nuño, para justificar la represión al pueblo de Arantepacua y que la liberación de los presos purépechas no es por la bondad o eficiencia del juez y el sistema de justicia, sino por la presión de los pueblos de la meseta purépecha para exigir la excarcelación de sus compañeros y las evidentes muestras que comprueban que la policía y el ejército entraron para reprimir y masacrar a los comuneros.

Una para las cuentas de la guerra

En esta ocasión les traemos una dosis de buen humor y diversión. Seguro ya sabrán que la “bestia del copete” anda presumiendo la detención de Javier Duarte, el pasado 15 de abril. En los medios masivos la detención la están usando como una estrategia para que el gobierno se cure en salud, sin embargo hay quienes han hecho mofa con al detención de Duarte, como sitio web El Deforma, quien dio a la captura de Javier Duarte un giro muy bueno. Según este divertido diario en línea, la detención del ex gobernador de Veracruz la realizó el grupo musical Interpool, que en sus ratos libres hace tareas de policía criminal internacional. En una entrevista exclusiva con el bajista del grupo musical, se revela que a Duarte lo capturaron porque detectaron que uno de los clientes hospedado en el hotel más austero y aislado de Guatemala contaba con una cuenta de netflix, donde observada diariamente la serie televisiva Narcos, pero esas sospechas fueron contundentes cuando observaron que ese cliente pedía tres veces al día “quesadillas, pero de queso”.

Tal y como, el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington fue capturado en Italia por pedir “Pizza con piña”, el Deforma nos muestra que las detenciones de los ex gobernadores que andan a salto de mata, no es porque los sistema de inteligencia o el sistema de justicia funcionen muy bien, sino porque al formar parte de las piezas claves de la corrupción en México, el gobierno no busca arrestar para castigar la corrupción entre la clase política, sino para entregar esas piezas de acuerdo a sus intereses, y en el contexto actual, es un interés electoral.

Pero yendo a lo importante, queremos destacar que el enjuiciamiento del ex gobernador Javier Duarte ha sido y es parte de las demandas de los veracruzanos y veracruzanas, sobre todo de las madres y padres de los y las desaparecidas. Por ejemplo, las integrantes del Colectivo Solecito, en una conferencia de prensa el pasado 17 de abril, comentaron que a Javier Duarte se le debe enjuiciar no solamente por el dinero que se robo, sino sobre todo por los miles de desaparecidos y asesinados durante su sexenio el cual ha sido uno de los más sangrientos.

Lucia de los Ángeles Díaz del Colectivo Solecito de Veracruz, comentó que “La detención no significa que ya se vaya a hacer justicia, hay cosas importantes que él tiene que responder que realmente son importantes cuando se habla de Derechos Humanos, de la vida y la libertad de personas que se vieron atropelladas, por su gente, para se haga justicia falta mucho,esto es un primer paso”.

Por su parte, Pedro Mávil, padre de Gemma Mávil Méndez, joven desaparecida el 03 de mayo del 2011, exigió que Javier Duarte, así como el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, sean juzgados y castigados por crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada.

Para hacer cuentas, aunque sabemos que nuestros y nuestras desaparecidas y asesinadas no son simplemente números, debemos recordar que en Veracruz hay por lo menos 5 mil desaparecidos, cuatro mil 685 personas asesinadas, entre ellas 17 periodistas asesinados y 3 desaparecidos.

En estos casos el dinero poco importa, Javier Duarte cometió crímenes de lesa humanidad, y esas circunstancias los y las veracruzanas, así como todo el país en guerra exigen justicia.

Estado de México: Localizan a Hugo Castro

El martes 18 de abril, apareció Hugos Castro integrante del organismo Ángeles de la Frontera, quien desapareció el 13 de abril en territorio mexiquense, cuando se dirigía a Chiapas. En activista, había transmitido en vivo a través de su cuenta de Facebook, que se sentía perseguido y hacía una descripción del lugar donde se encuentra y asegura que integrantes del crimen organizado lo amenazaron de muerte.

La agrupación ángeles de la Frontera, en la que participa Hugo Castro opera en la frontera de Tijuana y San Diego y otorga ayuda humanitaria a los migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos.

La Procuraduría General de la República fue quien reportó la localización del activista Hugo Isaac Castro Vázquez, señalando que fue encontrado “con varios golpes” en la avenida San Rafael del municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, por lo que abrió una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad, contra quien o quienes resulten responsables.

México: entre el crimen pasional y los problemas de vecinos

Para completar el cuadro de la impunidad en torno al asesinatos de periodistas, la organización Articulo 19 nos trae una serie de piezas que ayudan a entender la forma cómo la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión hace hasta lo increíble para encubrir a quienes asesinan y agreden a los periodistas en México.

En el manual de la impunidad, el primer paso que sigue la fiscalía es desacreditar a las victimas, luego se desligan los móviles del crimen con la actividad periodística con el objetivo de proteger a los políticos involucrados. Por ejemplo, en el caso del asesinato de Regina Martínez, asesinada el 26 de abril de 2013, la fiscalía veracruzana llegó a la inteligente conclusión de que el asesinato de la periodista había sido un simple ‘‘crimen pasional’’. Negando con eso la relación que había entre el trabajo de periodismo crítico con el asesinato. Lo mismo ocurrió con el asesinato de Gregorio Jiménez, reportero de El Liberal del Sur, secuestrado el 11 de febrero de 2014 en Coatzacoalcos y del cual la fiscalía resolvió que el asesinato estaba relacionado con “problemas vecinales”.

Si no fueran trágicos y reflejo de la guerra que vive el país, estos casos serían para morir de risa en alguna película donde locos intentan hacer trabajo de cuerdos.

Acción legal contra el muro de Trump



El 7 de abril, Indígenas O’odham del norte de México acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para interponer una demanda contra la construcción del muro fronterizo promovido por Donald Trump, por violación a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, a las disposiciones de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la normatividad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

El pueblo y las autoridades Tohono O’odham se oponen a la implementación de la orden ejecutiva del 25 de enero del 2017, suscrita por Donald J Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, con el propósito de construir un muro fronterizo que separará a los pueblos y comunidades Tohono O’odham, asentados históricamente tanto en Arizona (EE.UU), como en Caborca, Sonora (México).

En la demanda, los O’odham enfatizan que, “…nosotros somos los hombres del desierto. Nuestro territorio se dividió a raíz de la instauración de la frontera internacional…, vivimos en uno y otro lado de la frontera…, algunas de nuestras familias se desplazan por temporadas de Sonora a Arizona, también se da el desplazamiento inverso…, en ambos lados tenemos sitios sagrados…” y en ambos países practican rituales tradicionales.

La comunidad reiteran que la “…la construcción de un muro fronterizo entre México y EE.UU afectará nuestras relaciones culturales y económicas”. “Nosotros somos desde antes de que existieran las naciones de México y Estados Unidos…”. La tribu O’odham manifiesta que no permitirá que construyan muros y que seguirán cruzando libremente la frontera.

Chiapas: inicia campaña por el agua y en contra de Coca - Cola Mar



El 10 de abril, organizaciones de barrios de San Cristóbal de las Casas, agrupaciones eclesiales, civiles y académicas iniciaron una campaña local por el agua y en contra coca cola. La primera acción fue una marcha que exigió que el gobierno estatal anule la concesión a Femsa-Coca Cola por explotar las reservas acuíferas con fines de lucro, debido a la contaminación del agua y el suelo. Al rededor de mil 500 personas se congregaron a las afueras de la embotelladora para denunciar que esta compañía extrae cada día más de 750 mil litros de agua en una ciudad que afronta una creciente escasez de este líquido, además de ser la responsable de una grave epidemia de sobrepeso, diabetes y caries dental que sufre la población de Los Altos de Chiapas.

La exigencia de las organizaciones son: que la autoridad imponga un tope a la extracción de agua o la salida de la planta, que el gobierno cumpla con su obligación de proteger el bienestar de la población y la conservación del medio ambiente, que la Secretaría de Salud retire las máquinas expendedoras de Coca Cola de hospitales y edificios públicos, y se investigue al presidente municipal de San Cristóbal por favorecer invasiones y destrucción de reservas naturales y zonas boscosas que ponen en riesgo los manantiales y el abasto de agua de la ciudad.

La segunda acción se realizó el 16 de abril, cuando vecinos de barrios y colonias, organizaciones sociales, maestros, maestras y trabajadores del sector salud se han manifestado en la Feria de la primavera y la paz, que se realizó en el centro de San Cristóbal de las Casas, las consignas fueron ¡Queremos Agua, no carros alegoricos! ¡Fuera la Coca Cola, Fuera Marco Cancino! En esta actividad, ya se registró un fuerte operativo policial así como un duro hostigamiento policiaco contra los esfuerzos de documentación y esto a raíz de que antes de la semana de vacacionesse monto un nuevo destacamento conjunto federal-estatal permanente a la altura del Hospital de las Culturas que diariamente ha estado golpeando manifestaciones en la región Altos de Chiapas que se manifiestan no solo por agua sino también por el carácter que le ha dado la autoridad al centro de la ciudad, actualmente convertido en un mall de los empresarios y no del pueblo.

Las y los vecinas y vecinos de los Altos de Chiapas, advirtieron que estas acciones son el inicio de una campaña permanente que incluirá movilizaciones y acciones legales para recuperar el agua a favor de los ciudadanos.