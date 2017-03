Nebulosa - 27 de marzo de 2017

Miércoles 29 de marzo de 2017

por

Estas son las noticias de la semana:

30 meses buscando a nuestros desaparecidos de Ayotzinapa

Estado Mexicano rechaza recomendaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Noticias del tercer encuentro de medios libres y radios comunitarias

Chiapas: campaña por la memoria y la esperanza

Oaxaca: pueblos contra la militarización

Como moscas:los periodistas son asesinados en México

Ley de inseguridad Nacional

Otro engaño: si se siembra soya transgénica en México

Lucha y dignidad magisterial

Ahora sí nos cayó el chahuistle! los jueces avalan la ley del garrote!

Colombia: agua sí oro no!

El día 26 de marzo, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, realizaron una serie de actividades en la ciudad monstruo y otras partes del mundo para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas, luego de 30 meses de su desaparición forzada.

El domingo 26 de marzo se llevaron a cabo varias acciones en México y en el mundo para exigir la presentación con vida de los normalistas. De esas miles de acciones tenemos registro de dos, la primera realizada en París, donde se llevó a cabo un mitin en la fuente de los Inocentes y el que participó la señora María de Jesús Tlatempa Bello, madre del joven estudiante José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los 43 desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y Alfredo López Casanova, integrante del colectivo Huellas de la Memoria. Durante el acto, María de Jesuús comentó la desaparición de los normalistas es responsabilidad del Estado, porque no ha parado la guerra y porque hubo una criminalización de los normalistas. También pidió no olvidar a las madres y padres y su búsqueda de los 43 más miles más de desaparecidos en México.

La segunda y principal acción de la cual tenemos registro se llevó a cabo en la ciudad monstruo, donde las madres y padres realizaron una marcha del Anti-monumento a los 43 hacia el Hemiciclo a Juárez, donde se realizó un mitin y en el cual denunciaron que el gobierno mexicano no ha querido dar resolver el caso, ni dar una respuesta clara y concisa sobre el paradero de los normalistas. Joaquina García, madre de Martin Getsemany Sánchez García, uno de los desaparecidos, agregó - “Lloviendo aquí estamos presentes, ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento, fuimos a una comisión de 4 padres a Washington con el presidente de Derechos humanos, pero son personas falsas y mentirosas que ha querido engañarnos desde un principio, en octubre nos quisieron entregar unos cuerpos que no eran los de nuestros hijos, diciendo que eran los normalistas, pero gracias a los peritos argentinos supimos que no eran nuestros hijos y seguimos en pie de lucha a 30 meses de la desaparición de nuestros hijos”.

Por su parte Maricarmen Cruz, madre de Jorge Anibal Cruz Mendoza mando un mensaje al gobierno: “Yo quiero decir a este gobierno a Miguel Ángel Osorio Chong que esa mentira histórica ha quedado derrumbada desde el momento desde que los expertos presentaron sus informes, es mejor que digan la verdad de dónde los tienen. Enrique Peña Nieto sabia de los ataques desde un principio, porque en el atentado participaron la Marina y Ejército. Yo jamás me imagine andar gritando o marchando porque yo era feliz a lado de mis hijos”.

Estado Mexicano rechaza recomendaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La lucha por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa también está presente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha emprendido una batalla legal contra el Estado Mexicano para acepte las recomendaciones sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en materia de desaparición forzada, investigaciones, castigo y sanciones a las autoridades mexicanas que han impedido la búsqueda de los 43 normalistas.

En este contexto, el viernes 17 de marzo se llevó a cabo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington en la que participaron los padres y madres de familia de los 43 normalistas y sus representantes legales así como una representación del Estado Mexicano. Esta audiencia fue para darle seguimiento al mecanismo especial de implementado por la CIDH sobre el caso Ayotzinapa.

Durante la audiencia, doña Joaquina García, Madre Martín Getzemaní Sánchez comentó que durante dos años no han tenido respuestas favorables y exigió respuestas favorables por parte de las autoridades: audio recuento. Don Mario César Gónzales, dijo que durante dos años al Estado Mexicano le ha preocupado encubrir a los funcionarios encargados de apuntalar la verdad histórica que buscar a los 43 normalistas desaparecidos y comentó que es muy importante para las madres y padres, así como a los familiares de todos los desaparecidos en el país que el mecanismo de seguimiento continue en México para poder encontrar a los 43 normalistas y saber la verdad de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2016.

Para comprobar que el Estado Mexicano sigue sosteniendo la verdad histórica, al final de la audiencia Roberto Campa representante del Estado Mexicano, reivindicó la verdad histórica, independientemente que el GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF), hayan demostrado que esta hipótesis carece de sustento científico. A pesar de estas investigaciones realizada por especialistas en el tema, para el gobierno la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula sigue siendo la verdad histórica, porque es la versión que más conviene a una clase política que ha hecho de la corrupción una forma de gobierno.

Noticias del tercer encuentro de medios libres y radios comunitarias

Entre los días días 16 y 19 de marzo se llevó acabo el Tercer Encuentro de Medios Libres y Radios Comunitarias en Nochixtlan, Oaxaca, en el cual se llevaron a cabo talleres y conversatorios sobre las tareas de los medios libres y comunitarios. La idea de realizar el Encuentro de medios en la comunidad de Nochixtlán surgió como parte de las acciones de solidaridad con los habitantes de dicha población que fue violentamente reprimida por la policía el pasado 19 de junio de 2016.

Al final del encuentro, los medios libres y comunitarios dieron a conocer una Declaratoria en la cual comentaron que el objetivo del encuentro fue el de tejer “e solidaridad y apoyo mutuo que busquen unir problemas y esperanzas afines”; también se pronunciaron contra el acoso “que ha sufrido el colectivo Radio Zapote por parte de las autoridades de la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde el inicio de las actividades de la nueva gestión en enero de 2016”, contra el saqueo de la cabina de Regeneración radio” ocurrido el pasado 7 de marzo y también manifestaron su rechazo a secuestro “y posterior robo de la cabina y el espacio de trabajo del Laboratorio Popular de Medios Libres, por parte del gobierno de Miguel Mancera, en la ciudad de México.”

También hablaron de los asesinatos de Salvador Olmos García y Agustín Pavia Pavia en el año 2016, integrantes de la Radio comunitaria Tuun Ñuu Savi, en Oaxaca.

Para leer la declaratoria completa te invitamos a visitar el sitio noticiasabajoml.wordpress.com y el sitio kehuelga.net

Chiapas: campaña por la memoria y la esperanza

El jueves 23 de marzo la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal dio a conocer, a través de una conferencia de prensa, el inicio de la campaña “Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza, en las oficinas del Frayba en San Cristobal de las Casas. En palabras de María Vázquez, sobreviviente de la masacre, la campaña fue iniciada para hablar de la masacre de acteal, ocurrida hace 20 años, para exigir justicia para las mujeres y niños asesinados por los paramilitares el 22 de diciembre de 1997.

En el comunicado leído durante la presentación de la campaña, los compañeros de las Abejas de Acteal, comentaron que en el marco de los 20 años de la masacre, la iniciativa busca visibilizar la historia de los sobrevivientes y visctimas de la masacre, compartir experiencias con otros pueblos que luchan por justicia y paz, pero sobre todo, la campaña busca “señalar a los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal y que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad que Acteal es un Crimen de Estado, un Crimen de Lesa Humanidad. Y denunciar que el Estado mexicano hasta ahora no ha podido asegurar la no repetición de hechos como el de Acteal.”

La campaña tendrá una duración de 9 meses, iniciando el 23 de marzo y su culminación será la conmemoración de los 20 años de la Masacre con celebración de un Festival Cultural, ceremonia cosmogónica tsotsil y acto político los días 20, 21 y 22 de diciembre 2017 en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

Para leer el comunicado, escuchar las participaciones y saber más detalles de la campaña, te invitamos a visitar los sitios web: chiapasdenunciapublica.blospot.com, frayba.org.mx y kehuelga.net

Oaxaca: pueblos contra la militarización



Y también en Oaxaca:Acción Urgente por comuneros de San Blas Atempa

Cuatro comuneros de San Blas Atempa fueron detenidos arbitrariamente este 27 de marzo y todavía no se sabe de su paradero. Los comuneros realizaban un monitoreo de la tierra comunal cuando fueron detenidos por policías municipales que los agredieron físicamente y hasta ahora no los han presentado. Se acusa al alcalde de San Blas Atempa de detenerlos arbitrariamente acusándolos de impedir los trabajos de extracción de rocas y suelo en tierras comunales para la construcción de un parque eólico de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA).

Y es que este 25 de marzo comuneros y comuneras indígenas de la comunidad zapoteca de San Blas Atempa y sus agencias muncipales Rancho Llano y Puente Madera, de forma pacífica desalojaron la maquinaria que se encontraba laborando en el cerro Igúu, extrayendo rocas y grava, para la construcción de subestación eólica de la SEDENA y para la creación del aeropuerto de Ixtepec. El cerro forma parte de las tierras comunales y estaba siendo explotado de manera ilegal, sin contar con la autorización de las comunidades afectadas y de la asamblea de comuneros, por lo que pararon por completo las obras.

La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxcaqueño en Defensa del Territorio (APOYO) ante la detención arbitraria de los comuneros, realizó un llamado urgente en donde exige la presentación inmediata y liberación incondicional de los indígenas zapotecas defensores Juan López López, Juan Jarquín López, Jesús Luis López y David Hernández Salazar (este último agente municipal de Puente Madera) y que se cancelen de forma inmediata los trabajos de explotación y extracción de piedras y materiales del cerro Igúu. Se teme por la vida de los comuneros zapotecos.

Como moscas:los periodistas son asesinados en México

Tres muertes de periodistas en el mes de marzo, ha dado muestra de que en México el trabajo periodístico es de los más peligrosos. El 2 de marzo, fue ejecutado el periodista Cecilio Pineda en Ciudad Altamirano, Guerrero, el 19 de marzo fue acribillado Ricardo Monlui, periodista de El político y el Sol de Córdova, en Veracruz, el último caso es el de Miroslava Breach, corresponsal del diario la Jornada que fue asesinada a balasos el 23 de marzo en Chihuhua. De acuerdo con la Organización Artículo 19, son 103 comunicadores asesinados desde el año 2000, 13 de los cuales sucumbieron en Chihuahua, lo que convierte al estado en el segundo con mayor número de asesinatos en el país, después de veracruz, pero lo que indigna más es que el 99.75% de los casos se encuentran en la impunidad, lo que es un claro incentivo para que estos crímenes sigan sucediendo. En entrevista, el Abogado de Artículo 19, comenta sobre la causa de tantas agresiones y muertes.

Desde el gremio de la comunicación y la sociedad civil, se convocó a través de redes sociales con el hashtag #YaBastaDeBalas y #NoMasPeriodistasAsesinado a marcha por Cecilio, Ricardo, Miroslava y todos los periodistas muertos. El sábado 25, las movilizaciones se registraron en Guanajuato, chihuahua, Nuevo León, Tabasco, Sonora y Ciudad Monstruo, en esta última la manifestación inició en el Ángel de la Independencia para luego marchar sobre Paseo de la Reforma rumbo a la Procuraduría General de la República en donde exigieron a las autoridades se investiguen los asesinatos a periodistas y que los Mecanismos de Protección funcionen.

Justicia! Protección! Y Fue el Estado!fueron las consignas en la movilización. La exigencia a la Fiscalía para la atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República es clara: que se resuelva las 798 denuncias por agresiones contra periodistas, y

No más periodistas asesinados!

Ley de inseguridad Nacional

En México se discute una Ley de seguridad interior, propuesta por el Priísmo dinosaurio y que propone normalizar la presencia militar en la seguridad pública. Literalmente le dan al ejército un cheque en blanco para intervenir hasta en demostraciones pacíficas y para investigar, tomar declaraciones, recibir denuncias y detener a “presuntos delincuentes”. Ante esto, colectivos de derechos humanos, organizaciones sociales y de académicos, levantan la voz e intentan detenerla antes de que se aprobada a finales del mes de abril, para ello comenzaron una campaña “Detengamos la militarización”, en el que podemos escuchar lo siguiente:

Para mayor información, te invitamos a visistar el sitio: sin militarización.mx

Otro engaño: si se siembra soya transgénica en México

Se confirmó la siembra ilegal de soya transgénica en los municipios de Hopelchén y Campeche, a partir del informe presentado por el representante de SENASICA. Pero lo más grave es la aceptación por parte de dicha institución de que a los responsables de dicha siembra se les permitió vender el producto cosechado ilegalmente, con lo cual la SENASICA genera un mensaje de impunidad que podría provocar nuevos actos de violación a la prohibición dada la permisividad y nula actuación por parte de las instituciones encargadas de velar por la bioseguridad en el país.

En un boletín de prensa fechado el 26 de marzo, pobladores mayas de la zona de Los Chenes denuncian el desacato, de autoridades federales, a la suspensión que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a la siembra de la soya transgénica en territorio maya, reiteran su rechazo a dicho cultivo y plantean un plan de trabajo apegado a sus usos y costumbres y rechazar la consulta propuesta por la autoridad sobre el tema.

Lucha y dignidad magisterial

Son más de 700 maestros de educación básica y media superior que ha sido cesados de dar clases y privados de sus derechos como docentes, por haberse opuesto a la reforma educativa. Los profesores y profesoras cesadas son de Veracruz, Tabasco, Querétaro, Quintana Roo, Morelos, Puebla, Campeche, Jalisco, Durango, Estado de México, Coahuila, Nayarit, Ciudad de México, Sinaloa, Sonora y Chihuahua. En Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, en donde se realizaron altas movilizaciones magisteriales, se logró impedir el cese de los profesores.

Los profesores señalan que fueron cesados por ser coherentes con sus convicciones y por negarse a renunciar a los derechos adquiridos. “Ése ha sido nuestro delito”. Y denuncian que fueron cesados con cualquier pretexto, incluso a muchos no se les informó y que al defenderse por la vía jurídica han sido saboteados por las propias autoridades que hacen que los procesos lleven más tiempo y se entorpezcan o también hace maniobras ilegales, pues algunos han ganado legalmente su reinstalación pero las autoridades no lo cumplen.

La represión a los maestros no sólo los afecta a ellos pues con este golpe del Estado y la mal llamada Reforma Educativa, las escuelas, los alumnos y los padres de familia,pierden pues se quedan sin maestros y el proceso educativo se rompe. Pese a todo, los maestros cesados siguen en lucha, hasta volver a las aulas.

Ahora sí nos cayó el chahuistle! los jueces avalan la ley del garrote!

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación había, hasta hace unos día una batalla legal emprendida por pueblos originarios como los compas de Xochicuatla y organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, para revertir la aprobación de “la ley del garrote”, la cual permite a los cuerpos policiales el uso de armas letales en contra de manifestantes y la realización de acciones sin consentimiento de los mandos policiales en el Estado de México.

En la sesión ordinaria del 23 de marzo, los ilustres magistrados hicieron gala de humanistas en antro de narcos y, luego de realizar un supuesto análisis de las violaciones a los derecho de la Ley que Regula el uso de la fuerza en el Estado de Mexico, aprobaron que las autoridades pueden hacer uso de la fuerza pública para controlar disturbios y restablecer el orden y la paz sociales.

Una muestra de su humanismo de cantina de narcos se puede ejemplificar de la siguiente manera: si las asambleas populares amenazan e intimidan a las autoridades entonces hay tabla, si los policías creen que los manifestantes son provocadores entonces hay tabla, si el jefe policiaco quiere golpear manifestantes, entonces hay tabla.

Así más o menos la legalidad en México, si te manifiestas, seas quien seas pues hay tabla!



Colombia: agua sí oro no!

El 26 de septiembre los habitantes de Cajamarca, en Colombia, rechazaron la construcción de una minera de oro a cielo abierto que pondría en riesgo 161 ríos que surten a 27 poblaciones en Colombia. La empresa que pretendía construir la minera a cielo abierto en Cajamarca es la multinacional Anglo Gold Ashanti, la cual pretendía construir la mina de oro a cielo abierto más grande de sudamerica. El rechazo a la minera fue contundente, cerca del 97 por ciento de los habitantes dijeron No a la minera y sí a los ríos y a la vida.