Viernes 24 de marzo de 2017

popularidad : 27%

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

A 23 de marzo 2017.

A las Organizaciones Sociales y Políticas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A las Juntas de Buen Gobierno

Al Congreso Nacional Indígena (CNI)

A las y los adherentes de la Sexta Declaración

A los Medios de Libres, Alternativos, Autónomos o como se llamen

A la Prensa Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

A la opinión pública en general

Hermanas y hermanos:

Es el Corazón del Cielo y el corazón de la Madre Tierra quenes nos han guiado a estar aquí y para realizar esta acción. Al amanecer saludamos a nuestros Formadores y Creadoras, reverenciando con un saludo mirando hacía al Oriente, al Poniente, al Norte y al Sur. Es un saludo y agradecimiento a nuestro Padre y Madre Dios, porque Él-Ella nos da: Vida, Agua, Viento, Fuego, Tierra.

En esta casa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (el Frayba) nos encontramos presentes las y los sobrevivientes y Víctimas de la Masacre de Acteal y miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas y el conocido Coro de Acteal.

En el marco de los XX años de la Masacre de Acteal, celebramos nuestro caminar como organización que hemos sufrido mucho, pero, también hemos crecido en organización, hemos conocido, intercambiado luchas con otros pueblos de México y en otros países del mundo. Como bien dice el nombre de nuestra campaña, "Raíz", que significa nuestra organización Las Abejas tiene una raíz profunda, aunque el mal gobierno y sus paramilitares hayan intentado acabar con la semilla de nuestra lucha con la Masacre de Acteal, pero, no lo lograron. Nuestra lucha está enraizada en la sabiduría ancestral maya, y porque nació desde el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, al esfuerzo conjunto con nuestro Jtotik Samuel Ruiz García. Podemos decir que a 25 años de lucha, resistencia, organización y construcción de nuestra autonomía, la raíz de nuestra organización está conectada al Corazón de la Madre Tierra.

En el año de 1992, cuando nació nuestra Organización Sociedad Civil de Las Abejas, optamos por la lucha No-Violenta y Activa, decidimos luchar por la reivindicación de nuestros derechos como pueblo originario y por la defensa de la vida, la Madre Tierra y Territorio.

Sin embargo, el Estado mexicano no nos respetó como lo sigue haciendo hasta ahora, es por eso les vamos a contar brevemente de cómo intentó exterminarnos en el año de 1997 con su guerra sucia.

El 22 de diciembre 1997 en la comunidad de Acteal, mientras estaban reunidos en una jornada de oración y ayuno para pedir por la paz y no se matara la gente entre hermanos por causa de la estrategia contrainsurgente diseñado por el Estado mexicano y ejecutado por el Ejército mexicano, bajo el Plan de Campaña Chiapas 94, los paramilitares priistas de Chenalhó, no respetaron a nuestros hermanos y hermanas, no les importó que sean mujeres, niñas y niños y hombres desarmados, les dispararon por la espalda, con saña, alevosía y premeditación, fueron masacrados 45 hermanos y hermanas nuestras, más 4 no nacidos.

El ataque paramilitar duró aproximadamente 6 horas, en el lugar del ataque sangriento estaba la "Policía de Seguridad Pública" a 200 metros y no hizo nada para evitar la masacre. Además, el Ejército mexicano horas antes del ataque a Acteal realizaba patrullajes por la carretera que pasa a escasos metros del lugar de los hechos, pero, raramente suspendió su patrullaje.

La Masacre de Acteal fue un mensaje de terror del Estado mexicano hacia la población que estaba en contra de las políticas del mal gobierno, pero sobre todo a las comunidades y pueblos que exigían el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés firmados entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Porque Los Acuerdos de San Andrés era un camino para la libre determinación y autogobierno de los pueblos, y que anularía los jugosos deseos del Tratado de Libre Comerció de América del Norte de saqueo y destrucción en los territorios de los pueblos originarios.

Nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas, denunció 7 meses antes la masacre de Acteal. Hicimos denuncias públicas, manifestación, diálogos con el presidente municipal priista de Chenalho, en donde participaron bases de apoyo del EZLN del municipio Autónomo de Polhó, estuvieron presentes miembros de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), El Frayba, delegados de gobierno entre otras instituciones gubernamentales. Sin embargo, no sólo se hizo una vez el diálogo, sino, varias, pero, todas fracasaron, porque el mismo presidente municipal de Chenalhó, junto con las autoridades estatales y federales, no tenían ni la mínima voluntad de buscar una salida pacífica al conflicto político de Chenalhó, estaba bien claro que el mismo Estado mexicano, había diseñado el conflicto.

El presidente municipal de Chenalhó en ese entonces Jacinto Arias Cruz de la colonia Puebla, recibía órdenes del gobernador de Chiapas el entonces Julio César Ruiz Ferro, en vez de desarmar a los paramilitares, tanto el gobernador como el presidente municipal, repartían armas en las comunidades priistas de Chenalhó. Después de la masacre nos quedó claro que el Estado mexicano, con sus policías, ejército, ministerios públicos, fiscalías, todo el aparato gubernamental, propiciaron la masacre.

Con la presión de la sociedad civil nacional e internacional, el gobierno mexicano se vio obligado a detener varios paramilitares autores materiales de la masacre, pero, a los autores intelectuales como a Ernesto Zedillo Ponce de León, en ese entonces presidente de México, Emilio Chuayfet Secretario de Gobernación, Gral. Enrique Cervantes Aguirre, Secretario de la "Defensa Nacional", Gral. Mario Renán Castillo, comandante de la 7a Región militar en Rancho Nuevo, Chiapas y encargado de ejecutar el "Plan Campaña Chiapas 94", Julio César Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas, Homero Tovilla Cristiani secretario general y Uriel Jarquín Gálvez subsecretario de Gobierno de Chiapas, Jorge Enríque Hernández Aguilar, director de la Policía de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, David Gómez Hernández subprocurador de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas, todas estas personas hasta la fecha que en este año cumple 20 años la masacre, siguen libres, gozando de la impunidad y, hasta premiados con cargos públicos. ¿En dónde están estos criminales? les pedimos Señalarlos adonde quieran que vayan y estén!.

El Estado mexicano, no sólo armó a los paramilitares y propició la masacre de Acteal, sino, se encargó de liberar a los autores materiales, a través de la mal llamada "Suprema Corte de Justicia de la Nación", que para nosotros es una suprema corte de ricos y criminales.

Gracias a la "suprema corte de ricos y criminales" de ordenar la liberación de los paramilitares, hoy en día en el municipio Chenalhó reina el terror, el odio y los asesinatos, porque los paramilitares y autores materiales en propia voz de ellos, "robar, quemar casas, matar, es premiado con casas, tierras y pensiones mensuales y estamos dispuestos volver a hacerlo si queremos", dicen jactanciosos.

Para nosotras y nosotros los sobrevivientes y víctimas de la Masacre, así como todas y todos los miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas, a pesar del dolor, de la burla del Estado mexicano con la impunidad, hemos fortalecido nuestro corazón, y nuestra organización y lucha por la búsqueda de la justicia, pero, no una justicia simulada como la del sistema de justicia podrido del mal gobierno, sino, una justicia verdadera y digna, Lekil Chapanel, Justicia Verdadera, la Otra Justicia. En resumen los 20 años de la Masacre, son 20 años de resistencia, no olvido, memoria y esperanza.

Ante esta impunidad y contra el olvido, hemos decidido que en el marco de los XX años de la Masacre, realizaremos una campaña llamada, Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza.

El objetivo de la campaña, Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza, es visibilizar nuestro caminar como sobrevivientes y Víctimas de la Masacre de Acteal y como miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, entre la resistencia, la impunidad. Y durante el trayecto de esta campaña intercambiar y compartir experiencias con hombres y mujeres de pueblos y ciudades que también luchan por la misma causa como nosotras y nosotros. Pero, también la campaña es señalar a los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal y que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad que Acteal es un Crimen de Estado, un Crimen de Lesa Humanidad. Y denunciar que el Estado mexicano hasta ahora no ha podido asegurar la no repetición de hechos como el de Acteal.

Nuestra campaña Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza, también es el camino para la búsqueda de la verdad y la justicia verdadera. Pero, también es memoria, porque estaremos recordando, informando y denunciando.

La campaña Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza tendrá una duración de 9 meses, iniciando desde este día 23 de marzo y culminará en la conmemoración de los 20 años de la Masacre con celebración de un Festival Cultural, ceremonia cosmogónica tsotsil y acto político los días 20, 21 y 22 de diciembre 2017 en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

Ante todo lo anterior, invitamos a las mujeres y hombres ya sea individuos, colectivos, organizaciones, pueblos, iglesias, estudiantes, académic@s, obreros, campesin@s, defensores de derechos humanos a apoyar y a sumarse a nuestra campaña Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza. Y que juntas y juntos denunciemos al Estado mexicano por su crimen en la Masacre de Acteal. Y que los principales autores intelectuales como: Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayfet Chemor, Gral. Enríque Cervantes Aguirre, Gral. Mario Renán Castillo, Julio César Ruiz Ferro y los otros funcionarios públicos arriba citados, no queden impunes, que sean investigados y juzgados por sus crímenes en la Masacre de Acteal.

Hermanas y hermanos, hoy es la primera actividad de la campaña Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza, pero, durante el transcurso de los 9 meses, habrán otras actividades, así como: actividades culturales, políticas y religiosas, que poco a poco vamos a ir dándoles a conocer. Además las actividades quedan abiertas para que ustedes hermanas y hermanos sumen la suya desde el lugar donde se encuentren.

A partir de hoy, todas nuestras actividades en el marco de nuestra campaña, será convocada por la comisión compuesta por Sobrevivientes y Víctimas de la Masacre, la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal y el Frayba

A 25 años de haber nacido nuestra Organización Las Abejas de Acteal, aunque haya obstáculos y espinas en nuestro camino, vemos los frutos de nuestra lucha y organización. Pero, lo que más nos alegra y anima es el haber encontrado en nuestro caminar a muchos compañeros y compañeras de lucha, que también luchan y resisten por la misma causa que nosotras y nosotros.

Que la sangre y espíritu de nuestras 45 hermanas y hermanos y los 4 no nacidos, nos acompañen hoy y siempre y, nos den sabiduría y fuerzas en nuestra campaña Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza.

Atentamente

La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Vicente Jiménez Sántiz Antonio Ramirez Pérez

Sebastian Pérez Pérez Javier Ruiz Hernández

Reinaldo Arias Ruiz Sebastián Cruz Gómez

Por los Sobrevivientes y Víctimas de la Masacre de Acteal:

Mariano Pérez Cura María Vázquez Gómez

Tomas Gómez Pérez Elena Pérez Jiménez