Martes 14 de marzo de 2017

por

Estas son las noticias de la semana:

Ciudad Monstruo: desmantelan la cabina de Regeneración Radio

Las agresiones contra los medios libres y comunitarios no cesan. El pasado 7 de marzo, fue desmantelada la cabina de nuestrxs hermanxs de Regeneración Radio. En un comunicado, nuestras hermanas dijeron que el martes 7 de marzo, cuando entraron a la cabina, se percataron que había sido abierta a la fuerza y que fueron extraídos: micrófonos, cables, consolas, ecualizadores de audio y las computadoras con el acervo sonoro de Regeneración Radio.

Recordemos que, este ataque a nuestras hermanas de Regeneración no es el primero que reciben. El 21 de diciembre de 2015, su anterior cabina fue destruida por un grupo porril (así le decimos a los grupo de choque en ámbitos estudiantiles en México) en la UNAM, además de haber agredido físicamente a algunos compañeros, amenazar e intentar asesinar a uno de los integrantes del proyecto.

Con el ataque y la destrucción de la cabina, nuestras hermanas de Regeneración tuvieron que buscar un nuevo sitio para seguir con las transmisiones por internet, y ahora, en marzo de 2017 otro ataque vuelve a cesar sus transmisiones.

Desde este espacio, llamamos a apoyar a regeneración Radio para encontrar un espacio donde continuar con las transmisiones.

Larga vida a Regeneración Radio, Larga vida a los espacios de comunicación libres y autogestionados. No morirá la flor de la palabra

8 de marzo: día de acción contra la muerte y la violencia machista

La tarde del 8 de marzo de 2017, se llevó a cabo la concentración de cientos de mujeres en la “Ángela” de la independencia, para organizar los contingentes que conformarían la primera marcha por el día internacional de la mujer trabajadora.

Esta acción fue convocada por la “Coordinación de la marcha del 8 de marzo en la ciudad de México”. La movilización aglutinó a estudiantes, indígenas, mujeres migrantes, trabajadoras de la salud, mujeres anarquistas y libertarias, abuelas, mujeres de la comunidad LGTB, Madres de desaparecidas y desaparecidos, maestras de la CNTE, mujeres afectadas por las altas tarifas de la comisión federal de electricidad, entre miles de compañeras más que salieron a las calles a marchar contra la muerte y la violencia machista.

La mayoría de lxs convocadxs marcharon junto a sus organizaciones. Entre las participantes se encontraban las Madres de Ayotzinapa, quienes encabezaron dignamente la marcha, Pan y Rosas, el Chanti Ollin, mujeres indígenas del Congreso Nacional Indígena, trabajadores de la Sexta, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) del municipio de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, Iztapaluca.

También marcharon otras organizaciones como el Movimiento al Socialismo (MAS), Movimiento de Trabajadores por el Socialismo (MTS), la AGT, la Organización Nacional por el Poder Popular (ONPP) y el Frente Popular Francisco Villa Independiente; quienes fueron señalados porque algunos de sus integrantes que participaron en la “seguridad” de su contingente agredieron durante la marcha algunas manifestantes, hecho que fue denunciado en el “Pronunciamiento sobre la movilización en la CDMX”.

Miles de mujeres independientes, se movilizaron ante el #VivasnosQueremos, #MujeresEnHuelga, #8M, #NosotrasParamos, #NiunaMenos. Al finalizar la marcha se contaron miles, de acuerdo al pronunciamiento citado eran más de 10 mil movilizados y movilizadas que hicieron suyas las calles, en un país donde los feminicidios aumentan diariamente y la violencia de género sigue permeando en las relaciones cotidianas.

En un acto convocado por Mujeres y la Sexta el día 11 de marzo, el gobierno de la ciudad de México, mostró nuevamente los colmillos y con sus ilustres grupos de granaderos violentó a las compañeros y compañeros para impedir que se llevara a cabo el acto político convocado en la explanada del palacio de Bellas Artes.

No cabe duda que ésta primera movilización, aunque variopinta en sus posiciones políticas y reconociendo la diversidad y las diferencias de posturas en la construcción de alternativas, logró agrupar y expresar el rechazo a la política de muerte, explotación, impunidad, corrupción y violencia sistemática contra las mujeres.

Quedan pues, grandes tareas que realizar para la conquista de derechos y construcción de espacios sociales más equitativos en la que hombres y mujeres podamos vivir en libertad.

Texcoco: golpeadores agreden a nuestras compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

El jueves 9 de marzo, nuestros compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, fueron agredidos nuevamente por golpeadores de las empresas encargadas de la construcción de la autopista y el aeropuerto.

La agresión fue perpetrada, luego de que las compañeras y compañeros de Tocuila, bloquearan con una retrescavadora el camino habilitado para el transito de camiones y el cual ha impedido que los compañeros accedan a sus parcelas. Con esta acción, nuestras compas del Frente de Pueblos, buscaban presionar a los encargados de la obra para dialogar sobre las afectaciones que está causando el transito de camiones sobre sus tierras de cultivo. Sin embargo, al filo de las 15:30 horas mientras las compas se preparaban para comer; un grupo de 30 golpeadores, contratados por las empresas Cipsa y Pinfra, quienes portaban armas de fuego desalojaron y agredieron a las compañeras y compañeros.

En un comunicado publicado el 10 de marzo, las compas del Frente de Pueblos comentaron que las tierras no están en venta y llamaron a las empresas responsables de las obras a frenar la invasión ilegal de sus tierras.

Desde este espacio decimos, junto con nuestras compas del Frente de Pueblos, La Tierra no se vende, se ama y se defiende!

Comunicado del Congreso Nacional Indígena

En un comunicado del día 9 de marzo, el Congreso Nacional Indígena exigió justicia ante los hechos represivos recientes contra los pueblos de San Francisco del Mar en Oaxaca, Calzonzin y Santa María Ostula en Michoacán y Amealco en Querétaro.

Comentaron que “la guerra en contra de nuestros pueblos no cesa, el despojo y la represión desde los malos gobiernos en sus tres niveles sigue actuando en contra de nuestra madre tierra, de nuestros pueblos y nuestras organizaciones autónomas.” Denunciaron que en San Francisco del Mar, se suscitaron actos de violencia y uso de armas de fuego durante una asamblea, con el propósito de ahuyentar a los ejidatarios a la hora de votar por la “aprobación de proyectos eólicos que despojarían de una parte importante de tierras de uso común de esta comunidad y afectarían gravemente a su rico y delicado ecosistema.”

Que en la comunidad de Calzonzin, el 24 de febrero, el gobierno del estado de Michoacán reprimieron salvajemente al pueblo mientras se manifestaban por defender su legítimo derecho a la restitución del territorio comunal. Y que la comunidad nahua de Santa María Ostula, sigue siendo agredida por las fuerzas armadas en contubernio con las bandas criminales.

También que en el compañero indígena ñhañhú Raymundo Pascual García originario de San Ildefonso, Amealco en Querétaro, fue detenido por participar en las movilizaciones en contra del gasolinazo, junto con otros compañeros.

Crónica de la masacre: temporada dos, episodio cuatro: el terrorífico sexenio de la bestia del copete (Peña Nieto)

Los asesinatos en México han aumentado cada año durante el gobierno de la bestia del copete. Los asesinatos han superado los documentados durante los primeros seis años de la “guerra contra el narco”, declarada por el Fecal (Felipe Calderón) en 2006.

De acuerdo con una investigación realizada por el Semanario Zeta, “la violencia y las muertes vinculadas a la impunidad del narcotráfico en el México gobernado por Enrique Peña Nieto, han roto sus propios records”. Para muestra de esto, tan solo el mes de enero del presente año fueron reportados 3 mil 7 personas asesinadas.

Y a esto se suman las formas cómo las personas son asesinadas. Basta echar un vistazo a lo que pasa en Guerrero o el Estado de México para saber que la brutalidad se ha vuelto la norma. En lo que va del mes, la mayoría de las personas asesinadas mostraba signos de tortura, sumado al desmembramiento, las personas degolladas, mujeres metidas en bolsas de plástico u hombres colgados de los puentes, para mostrar que la violencia en México ha llegado un nivel escalofriante.

Los estados más violentos son el Estado de México, donde han ocurrido 11 mil 604 asesinatos en los últimos 4 años y donde se han documentado más de 5 mil feminicidios.

La Caravana Nacional de Jornaleros por un Salario Justo y una Vida Digna continua su recorrido.

Las jornaleras y jornaleros del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas SINDJA han recorrido los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. A su paso por Hermosillo y Obregón se reunieron con varias organizaciones sindicales y campesinas para denunciar las condiciones laborales que sufren en los campos de San Quintín. Además sostuvieron reuniones con integrantes de la tribu Yaqui en Vicam para unificar la lucha indígena y campesina.

En Sinaloa realizaron una parada en los Mochis, Guasave y en Villa Juarez para invitar a los jornaleros a sumarse a la lucha por un salario justo a nivel nacional. En Nayarit se reunieron con integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana STRM así como con organizaciones campesinas, entre ellas la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

A su paso por Jalisco realizaron un mitin en la Plaza Liberación en Guadalajara en la que denunciaron el segundo hostigamiento a la caravana por parte de la policia federal. Además llamaron a conformar la sección del SINDJA en Jalisco, estado en el que también se encuentra la empresa Driscoll, y con ello hacer un frente común en la defensa de los derechos de los y las jornaleras.

Este lunes 13 de marzo la caravana arribó a la ciudad de Morelia realizando una marcha junto con la sección 18 de la CNTE. La marcha continuará su recorrido por varias ciudades en Michoacán, el Estado de México y llegará este viernes 17 de marzo a la Ciudad de México.

Internacionales

Estados Unidos: naciones indias contra la bestia Trump

Y en el corazón del imperio, el 11 de marzo, las naciones y pueblos realizaron una manifestación a las afueras de la Casa Blanca para mostrar su rechazo a la construcción del oleoducto Dakota Acces Pipeline, cuyo trazado atraviesa las tierras sagradas de Standing Rock.

La protesta se produjo días después de que un juez federal fallara en contra de una demanda presentada por las tribus de Standing Rock y Cheyenne River Sioux para detener la construcción del último tramo del oleoducto, valuado en 3.800 millones de dólares, que afirman que podría contaminar su principal fuente de agua potable, el río Missouri. El fallo se produjo luego de que el presidente Trump acelerara el proceso de autorización de los oleoductos de Dakota Access y Keystone XL.

Guatemala en llamas

40 niñas murieron en un incendio en el albergue de menores Hogar Seguro de Guatemala ocurrido el día 8 de marzo en en San José Pinuala, mientras que 15 niñas más siguen internadas en hospitales, encontrándose nueve en condiciones críticas. Momentos antes al incendio ocurrió un motín de las niñas denunciando abusos sexuales y maltratos. El incendió ocurrió cuando las niñas encerradas por sus protestas quemaron colchones para ser liberadas, sin embargo nadie acudió en su ayuda.

Vecinos que vivían cerca del albergue comentaron que vieron a las niñas enfrentarse a sus maestros y a los policías, lanzarles piedras, mientras a gritos denunciaban los abusos sexuales que de ellos sufrieron. Se trató de una rebelión de las niñas ante un infierno que vivían.

El sábado 11 de marzo, miles de personas salieron a las calles, para exigir justicia y denunciar el gobierno de Guatemala, señalando que fue el Estado: “No eran calladitas, eso no les gustó, defendieron sus derechos y el estado las quemó”. Denunciaron que el albergue, donde había desde bebes hasta jovenes de 17 años, era un campo de concentración, con condiciones de hacinamiento, maltrato y donde los abusos sexuales eran constantes pese a las denuncias. Todo apunta a que fue un crimen de Estado.

“las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan”

