Nebulosa - 20 de febrero de 2017

Martes 21 de febrero de 2017

por

popularidad : 0%

Esperamos tus colaboraciones al correo kehuelga@kehuelga.net o por What’s Up o Telegram al número 55 13163216.





Estas son las noticias de la semana:

Caravana “Tejiendo 43 esperanzas”

Violencia policiaca en Ciudad Juárez

Ciudad monstruo: Encuentro de luchas y resistencias de los pueblos

Siguen las busquedas entre fosas

Fuera maquinas de Tepoztlán

Denuncia de Radio Zapote

Guerrero: Las batallas por la libertad de Arturo Campos

Barcelona: casa nostra, casa vostra

Justicia para Berta

Quinta Convención Nacional Popular

Caravana “Tejiendo 43 esperanzas”

A partir del pasado 11 de febrero las madres, padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos iniciaron una Caravana que se propuso visitar varias ciudades y pueblos del norte y sur de nuestro país para seguir difundiendo su mensaje de esperanza y lucha por encontrar a los jóvenes estudiantes desparecidos de manera forzada por el Estado mexicano el 26 de septiembre de 2014. Los familiares de Ayotzinapa también buscan reavivar la llama solidaria que los ha arropado a lo largo de estos casi 29 meses de incansable lucha y pedir a las organizaciones, movimientos y pueblo en general que no olviden, que no los dejen solos y que otros temas más inmediatos y de fuertes impactos mediáticos no desvíen la atención de la lucha del comité de padres, ni difumine la responsabilidad que el estado tiene en este caso de desaparición forzada.

La Caravana se dividió en dos grandes rutas, la norte que recorrió los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara, Michoacán y que acompañó a las viudas de los mineros asesinados en Pasta de Conchos en el 11º aniversario de la tragedia. La caravana sur, que recorrió Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, Puebla, Huamantla, Tlaxcala, Cuernavaca, Amilcingo e Ixmiquilpan. Las madres y padres fueron recibidos y abrazados en cada una de los sitios que visitaron con la memoria viva de sus hijos siempre presentes en los pases de lista y los conteos del 1 l 43. La consigna sigue siendo la misma: VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS DE REGRESO.

Han sido enfáticos y claros en el reclamo, pues a pesar del tiempo no hay pruebas contundentes que confirmen la muerte de los jóvenes. A pesar de los intentos por reavivar el cadáver de la “verdad histórica”, de encubrir a los verdaderos responsables de la tragedia y de ocultar la verdad a toda costa con cada vez más absurdos métodos de engaño, manipulación y complicidad de las autoridades. En Oaxaca la caravana salió a las calles el mismo día que la convocatoria #VibraMéxico convocaba a la unidad en torno al presidente Peña Nieto con un discurso burgués, liberal y desmemoriado. La respuesta fue clara, no hay unidad con verdugos y cómplices; a México le siguen faltando 43 normalista y muchos más.

Mientras tanto en Querétaro, la caravana norte se reunía con organizaciones y colectivos en el parque Corregidora. Guadalajara también les recibió, escuchó su mensaje y compartió las experiencias de sus distintas luchas en defensa de la cultura, el territorio, la educación, etc. Las madres y padres lucen físicamente agotados, pero convencidos y firmes en la necesidad de hacer lo que sea necesario por rescatar con vida a sus hijos.

El contingente sur declaró en Ixmiquilpan que de ser necesario endurecerán sus acciones pues no están dispuestos a seguir alargando la agonía de la incertidumbre. La petición también es clara y firme: “acompáñenos”.

Las caravana cerró su recorrido con la presencia del contingente norte en la mina Pasta de Conchos acompañando la velada que cada año hacen las viudas para recordar la tragedia sucedida a las 2:30 am del 19 de febrero de 2006. Clemente Rodríguez y Cristina Bautista velaron para recordar a los mineros. Ambos, como el resto de madres y padres han velado muchas noches y lo seguirán haciendo para traer a sus 43 hijos de regreso.

Violencia policiaca en Ciudad Juárez

Y hablando de policías fuera de control, el pasado 16 de febrero al menos ocho agentes municipales y de tránsito asesinaron a golpes a Alejandro Cisneros Martínez, en la estación policial del Distrito Universidad.

La detención de Alejandro ocurrió luego de evadir una inspección de tránsito. Fue detenido y llevado a la estación policial donde murió a manos de la policía. Para mantener en lo oscurito el asesinato y encubrir a los agentes, las autoridades afirmaron que Alejandro había muerto en su celda, pero un video filtrado demostró lo contrario. En él se pueden ver a los agentes sometiendo a golpes a Alejandro hasta que pierde la vida.

Para justificar el homicidio, las autoridades criminalizaron a Alejandro, dijeron que estaba intoxicado y que portaba una pistola calibre .38, dos cargadores y una subametralladora con las que amagó a los policías durante la inspección.

Desde este espacio volvemos a gritar Chinga a la policía!

Ciudad monstruo: Encuentro de luchas y resistencias de los pueblos

El pasado miércoles 15 de febrero se realizó en el plantón de Aztecas 215 el Foro internacional Water is life y la Vida se Defiende con la participación de los pueblos de Seattle, Xochicuautla, Observatorio, Milpa Alta, Tecalco, Pedregales de Coyoacán, el Chanti Ollin, las Abejas de Acteal, el Comité de Solidaridad de Mumia Abu-Jamal y normalistas de Ayotzinapa.

La actividad comenzó con una marcha, convocada por la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, por varias calles del Pedregal de Santo Domingo, a la que se sumaron vecinas y vecinos que han participado en las marchas contra el gasolinazo y que se han solidarizado con la defensa del manantial en Aztecas 215.

Luego de recorrer algunas de las colonias de afectadas por el desperdicio de agua de la obra relizada por la inmobiliaria Quiero Casa, el contingente arribó al predio afectado para realizar el Foro.

Aquí les dejamos el audio del foro:

Siguen las busquedas entre fosas

En Veracruz sigue la busqueda de cuerpos humanos en las fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe, donde hasta el 17 de febrero se habían encontrado 220 cuerpos.

Las búsquedas en Colinas de Santa Fe ha sido realizado por familiares de personas desaparecidas. De los 220 restos humanos encontrados únicamente se han logrado identificar a dos personas: agente ministerial y su asistente, cuyos cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

Fuera maquinas de Tepoztlán



Desde Morelos, los compas de Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán denunciaron el viernes 17 de febrero que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes ha iniciado la ampliación de la autopista La Pera - Cuautla a pesar de que la comunidad tiene un amaparo que ordena detener la obra.

Para hacer la denuncia, los compas publicaron dos comunicados en los que dieron a conocer la situación. En ellos comenaron que desde el 13 de febrero la maquinaria comenzó a entrar a las tierras comunales para realizar las obras de la carretera. También comentaron que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes incurrió en un desacato al iniciar las obras, pues violó un amparo otorgado por la Suprema Corte desde el 15 de diciembre de 2016.

Para leer los comunicados completos, te invitamos a visitar nuestro sitio web kehuelga.net

Denuncia de Radio Zapote

En el contexto del hostigamiento que han tenido lxs compas de Radio Zapote desde el año pasado denuncian nuevas amenazas de desalojo por parte de la directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

En un comunicado del viernes 17 de febrero, nuestras compas de Radio Zapote, denunciaron un posible desalojo de sus instalaciones ordenado por la directora de dicha escuela. Esto luego que la administración ha hecho publicas las amenazas en diversos espacios académicos.

Frente a un posible desaojo, los compas de Zapote invitaron a estar atentos ante cualquier agresión y llamaron a la gente en resistencia y rebeldía a tomar la palabra en las cabinas de Radio Zapote.

Estemos atentos.

Guerrero: Las batallas por la libertad de Arturo Campos

El día pasado 14 de febrero se llevó a cabo un careo entre el preso político de la policía comunitaria de Guerrero Arturo Campos y las personas que supuestamente fueron agraviadas por el compañero. En sus declaraciones, las personas no hicieron ningún señalamiento en su contra y puntualizaron que la privación de su libertad que realizó la policía comunitaria se debió a infracciones que cometieron dentro de sus comunidades. Este careo muestra que no existen fundamentos del delito de secuestro del que es acusado el compañero y es, además, una prueba de la criminalización de la Policía Comunitaria.

Durante el compañero Arturo Campos dijo lo siguiente: “Me declaro policía comunitario. Me declaro inocente, no delincuente, porque los policías comunitarios no comentemos delitos de secuestro. Detenemos a la gente cuando están dentro de su territorio, pero porque han cometido un delito o una falta dentro de su comunidad. Ustedes dicen que fueron detenidos por la policía comunitaria y reconocen que cometieron alguna falta… y este es el resultado.”

¡Libertad a Arturo Campos! ¡Libertad a los presos políticos!

Barcelona: casa nostra, casa vostra

Y hablando de convocatorias de solidaridad con la humanidad perseguida y expulsada, el sábado 18 de febrero se llevó a cabo una gran movilización en Barcelona para enviar un mensaje de acogida a los refugiados del mundo entero.

La manifestación se nombró “Nuestra casa, Vuestra casa” y asistió más de medio millón de personas. La movilización se dividió en tres bloques: el primero fue integrado por refugiados, migrantes y fue encabezado por el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. El segundo bloque, lo integraron organizaciones sociales que trabajan con migrantes y refugiados y cuyo lema fue “no más muertos, abramos más fronteras”. Finalmente, el ultimo bloque fue integrado por la sociedad civil, en la que era posible ver organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis, Amnistia Internacional.

Algunos de los lemas que se pudo ver en las pancartas fueron los sigientes: “Pedimos los mismos derechos para todo el mundo, todos somos personas”, Exigimos el cierre inmediato de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y que acaben las devoluciones exprés y las deportaciones masivas”.

Justicia para Berta

Las compas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, nos invitan a participar en la jornada de acción global “Berta Vive, COPINH sigue”, la cual se llevará a cabo el día 2 de marzo de 2017.

Esta jornada busca visibilizar la ineficacia de las autoridades para esclarecer el asesinato de Berta Cáceres, ocurrido el año pasado.

Para mayor información te invitamos a escribir al correo electrónico copinh@copinh.org

Quinta Convención Nacional Popular



El comité de familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la Asamblea Nacional Popular convocan a organizaciones sindicales, campesinas, de los pueblos originarios, estudiantiles, del movimiento urbano popular, de defensa de los derechos humanos, a las mujeres, a los jóvenes y a todos aquellos que luchan por la transformación del país a participar en la Quinta Convención Nacional Popular que se realizará los días 25 y 26 de febrero de 2017 en la sección 9 de la CNTE en la Ciudad Monstruo. La parte central del encuentro se concentrará en la construcción de un Programa nacional de lucha y de un plan de acción.