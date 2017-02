Pronuncamiento de la Red Europea de Colectivos por MÃ©xico contra la Ley de Seguridad Interior

Domingo 19 de febrero de 2017

A los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo de México

A los colectivos y activistas

A la sociedad civil

Los que integramos la Red Europea de Colectivos por México vemos con profunda preocupación la inminente aprobación de la Ley de seguridad Interior. Esta iniciativa de ley vulnera no sólo nuestras garantías individuales, hasta ahora protegidas por nuestra Constitución, sino que otorga total poder de acción y decisión al Ejecutivo y a las fuerzas armadas de nuestro país. La propuesta ley neutraliza al Congreso en la aprobación de decisiones tomadas por el Presidente y no prevé ningún filtro que garantice el respeto a nuestra Constitución y a nuestros derechos.

Hemos visto y sabemos de primera mano que las medidas ejercidas para disminuir la violencia (la militarización sistemática que se ha venido dando desde 1994 y que vio su punto más álgido en el sexenio de Calderón), no ha logrado su objetivo. Al contrario, el ambiente de inseguridad e impunidad que recorre nuestro país es cada día más grande. El excesivo uso de las fuerzas militares ha llevado a México a una crisis de Derechos Humanos. Ahora nos enfrentamos además con la creación de fuerzas paramilitares que actúan allá, dónde el ejercito aún no ha podido actuar. Nuestro pueblo vive en medio de una guerra por el control del tráfico de drogas.

Las reformas que se discuten ahora en el Congreso, creadas y apoyadas por el PAN-PRI-PRD, están fuera de las facultades que pueden ejercer los diputados y senadores. Es decir, el Congreso no está legalmente autorizado para tomar decisiones en materia de seguridad interior. Sin embargo, la discusión e inminente aprobación de la propuesta Ley de seguridad Interior sigue adelante.

Según lo estipulado en el artículo 21 de nuestra Constitución, la seguridad pública está a cargo de autoridades civiles. Esto significa que, al ser aprobada dicha iniciativa de ley, se estaría otorgando competencias civiles a las fuerzas militares. Se les estaría dando luz verde para el pleno uso de tácticas y métodos militares con el fin de llevar a cabo investigaciones que deberían ser realizadas por el poder judicial. Esto resulta altamente preocupante porque desgraciadamente ha habido actividades del ejército en el pasado que han sido acusadas de mostrar una sistemática violación a los derechos humanos. Ninguno de esos casos han sido aclarados satisfactoriamente. Los militares no han tenido que responder por sus actos. La propuesta Ley de Seguridad Interior abre una brecha para que ese tipo de acciones ocurran en futuro incluso dentro de un marco legal.

Aunado a esto, se pretende reformar la Ley reglamentaria del artículo 29. De esta forma se pretende dotar al Ejecutivo del poder para suspender las garantías individuales de manera que el ejercito pueda actuar libremente (Estado de Excepción), siendo posible prorrogar el tiempo de actuación de dicha medida por periodos indeterminados, según el ejecutivo lo considere necesario. Además de debilitar al Congreso y al Poder Judicial, la iniciativa de ley bloquea la vigilancia y la actuación ante cualquier posible violación a los D.D.H.H.

Frente a esto, Los colectivos abajo firmantes EXIGIMOS A LOS DIPUTADOS Y SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DESESTIMAR COMPLETAMENTE LAS REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR Y DECIR NO AL ESTADO DE EXCEPCIÓN. Les recordamos que juraron representar los intereses del pueblo. En su lugar proponemos la creación de un plan de mejoramiento del aparato judicial del Estado, con instituciones más fuertes y capaces, libres de corrupción, así como el fortalecimiento del poder legislativo para hacer frente a este tipo de iniciativas que alejan al país de la democracia. También les EXIGIMOS seguir las recomendaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de los D.D.H.H. en México sobre la desmilitarización paulatina del territorio nacional. El territorio nacional al PUEBLO MEXICANO.

¡No a la Ley Golpista!

¡Alto a la Militarización del territorio Nacional!

¡Por una Democracia Real!

#Nomilitarizacion #Noalaleygolpista #defendamosnuestrasgarantiasindividuales

Red Europea de Colectivos por México.

ACTIVISTAS INTERNACIONALES EUROPA-MEXICO (AIEM) (Euskal Herria, Catalunya, Paris, Oakland, Chiapas, Belgica.)

SHEFFIELD MEXICO SOLIDARITY (Reino Unido)

MANCHESTER FOR AYOTZINAPA (Reino Unido)

BORDAMOS POR LA PAZ-PARIS (Francia).

¡ALERTA! LATEINAMERIKA GRUPPE DÜSSELDORF (Alemania)

SMX COLLECTIVE (Paises Bajos)

SOLIDARIDAD CON AYOTZINAPA (Suecia)

NODO MXM (Madrid, España)

COCHEHUA-COLECTIVO DESPERTAR (Suiza)