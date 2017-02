Nebulosa - enero 30 de 2017

Jueves 2 de febrero de 2017

Estas son las noticias de la semana:

El segundo gasolinazo llegó!

De acuerdo con lo programado por el gobierno federal, a partir del 4 de febrero, el precio de los combustibles volverán a aumentarán. La actualización del precio del combustible será de aproximadamente 8%, sumándose al incremento de 20% que se dio a inicios de 2017 y el cual ha desencadenado miles de protestas en México. Sin embargo, las malas noticias no quedan ahí, de acuerdo con José Antonio Meade, Secretario de Hacienda, este será el primero de dos aumentos que se preven para las dos primeras semanas de febrero y posteriormente se anticipan incrementos adicionales durante todo el año, los aumentos se darán de manera diaria a partir del 18 de febrero de 2017. zaz!

Pese a las crecientes protestas en contra de este aumento del precio en la gasolina, para el gobierno no hay marcha atrás y quienes siguen pagando los platos rotos son los ciudadanos ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación en la primera quincena de enero tuvo un incremento de 1.51%, el alza más grande para ese periodo desde 1999. Los productos que tuvieron el mayor aumento son la gasolina de alto octanaje (21%), el gas doméstico LP (17.81%), la gasolina de bajo chantaje (16.80) y la cebolla (11.1%).

Ante este encarecimiento de la vida, las protestas continúan:

El 30 de enero, miles de maestros organizados en la CNTE me manifestaron. En Tuxtla Gutiérrez Chiapas, de la sección 7, profesores democráticos de la sección 40, organizaciones sociales y sociedad en general, marcharon en contra de las reformas estructurales y el gasolinazo. El contingente partió del parque Chiapasiónate y llegó hasta el Parque Central, donde llevaron a cabo un mitin.

En Michoacán, integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) y del Frente Estudiantil Indígena de Michoacán (FEIM) iniciaron una marcha de las oficinas del gobierno de Michoacán, conocidas como Casa de Gobierno, al centro histórico de la capital del estado, para rechazar el incremento a los precios de la gasolina y el diesel. Los inconformes también rechazaron el incremento a las tarifas del transporte público urbano y suburbano, de siete a ocho pesos. Por su parte el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que agrupa a más de 30 comunidades de las etnias de esta entidad, bloqueó algunas carreteras de la región purépecha en Paracho, Santa Fe de la Laguna, Nahuatzen, entre otras, de los efectos secundarios del gasolinazo como aumento a las tarifas eléctricas, el gas LP, el trasporte público y la canasta básica.

En San Luis Potosí, Integrantes del movimiento «Cambio por San Luis» bloquearon el acceso principal al Congreso del Estado con casas de campaña para protestar por el gasolinazo y ocasionaron que la sesión de la Diputación Permanente se realizara en el edificio alterno de Vallejo 200. Los manifestantes exigieron respuesta a su pliego petitorio del 13 de enero que incluye acciones de austeridad, transporte gratis para estudiantes y otros temas.

En Chihuahua, se registraron detenciones arbitrarias en contra de manifestantes. La Policía Estatal Única detuvo y esposó a diez personas, seis de ellas adultos mayores, que el 29 de enero se manifestaban en la caseta de peaje de Jiménez. Las detenciones fueron totalmente arbitrarias y cuando se enteraron que los trasladarían a la ciudad de Chihuahua, los ciudadanos de Jiménez lo impidieron, atravesaron una camioneta en la carretera impidiendo el paso de las patrullas, de esta forma, la presión de la gente logró que los liberaran. Los pobladores de Jiménez junto a los de otros municipios, mantienen liberada la caseta de peaje y un bloqueo de la Comisión Federal de Electricidad, desde el 2 de enero de 2017, haciendo guardias de 24 horas; además han anunciado que el 1 de febrero saldrá una caravana de Jiménez hasta la Ciudad Monstruo con el objetivo de protestar en la Cámara de Diputados. La caravana esta compuesta por: traileros de Jiménez, Camargo y Delicias, a ellos se les suman pobladores de los municipios de la Sierra Tarahumara y noroeste, como Madera, Temósachi, Guerrero, Carichí, Nuevo Casas Grandes, entre otros.

Y en Nuevo León, hasta los empresarios marchan. El domingo 29 de enero, en San Nicolás de los Garza, decenas de personas encabezadas por el presidente del Instituto Político Empresarial, Víctor David Guerrero, insistieron en protestar su inconformidad por el alza a la gasolina. San Nicolás se ubica al norte de la zona metropolitana de Nuevo León y con más de 500 mil habitantes se ha desplomado en cuanto a la actividad, pese a que desde hace años era el quinto municipio industrial de México.

El 29 de enero, alrededor de 200 integrantes de la organización “Ciudadanos Organizados de Tepotzotlán” marcharon por la autopista México – Querétaro” y permitieron el paso libre en la caseta de cobro de las 2:30 a las 5:00 hrs.

En Baja California, el 29 de enero, fue repudiado el gobernador del estado cuando intentó acercarse a la entrada al edificio de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que se tiene tomado desde el 12 de enero en contra del gasolinazo.

Del 26 de enero, detacamos la acción realizada por los miembros de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE)que tomaron simbólicamente la gasolinera del DIF Morelos, ubicada en el circuito Adolfo López Mateos, en Cuernavaca.

Y pese a los amparos, el gasolinazo va. El 27 de enero, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa con sede en Ciudad Mosntruo, desechó 50 amparos contra el nuevo esquema de precios de gasolina. El Consejo de la Judicatura Federal informó que la sentencia precisa que las políticas de Estado solo pueden ser instrumentadas por una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental, en este sentido no corresponde al juzgado federal imponer una obligación a los expendedores de gasolina para que realicen cobro de los productos que venden bajo determinados precios, ya que eso corresponde a las autoridades rectoras de la economía nacional. Que tal!

Los invitamos a estar al pendiente de las actividades en contra del gasolinazo, en la bitácora kehuelga.net

Ayotzinapa: 28 meses de lucha por los desaparecidos

El 26 de enero de 2017 se cumplieron dos años y cuatro meses de la desaparición de nuestros compañeros normalistas. Las madres y los padres de familia realizaron dos acciones en Ciudad Monstruo para exigir su presentación. Por la mañana hicieron un mitin frente a la Procuraduría General de la República y por la tarde, una marcha al Zócalo de la Ciudad.

Después de varios meses de que se rompió el diálogo con las autoridades federales las madres y los padres acordaron reunirse con el Procurador General de la República el 9 de febrero y con el Secretario de Gobernación el día10. Mencionaron que la PGR ha estancado la investigación, por lo que en las reuniones programadas hablaran del ocultamiento que hicieron las autoridades de los antecedentes de tráfico de heroína en autobuses por parte de Guerreros Unidos, la falta de detención de policías de Huitzuco y policías federales, así como la nula investigación a Omar Hamid García, quien actualmente encabeza la Agencia de Investigación Criminal.

Por la tarde, la marcha partió del Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad Monstruo. Al anochecer, a un lado de Palacio Nacional, las madres y los padres de familia dieron sus testimonios. Resalta la invitación que hicieron para la realización de una asamblea los días 25 y 26 de febrero próximos en la Ciudad Monstruo con el fin de acordar un plan de lucha conjunto con el que caminen los distintos movimientos sociales.

Sigue la resistencia en Atenco

Los días 23 y 24 de enero integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y vecinos de los pueblos a la orilla del lago de Texcoco realizaron diversas acciones para seguir exigiendo el alto de las obras del Nuevo aeropuerto de Ciudad Monstruo. En una de ellas realizada en los parajes donde avanzan las obras, se denunció el despojo de más de 500 hectáreas de cultivo de los predios Xalapango y El Paraíso, así como del cercamiento de terrenos para los accesos y la autopista Texcoco-Pirámides. Durante el recorrido se mostró la presencia de trabajadores de las empresas Copsa y Pinfra, de elementos militares y policíacos, así como de golpeadores al servicio del ex comisario ejidal de Atenco, Andrés Ruiz. El 24 de enero ante la ausencia de representantes de las constructoras y de las autoridades, se realizó un bloqueo de la carretera federal Texcoco - Lechería. En el comunicado del Frente podemos leer sus exigencias:

Fuera empresas invasoras de nuestro territorio y violatorias del amparo de suspensión,

Alto a la impunidad de la Procuraduría Agraria que de manera ilegal obstruye el cambio de comisariado ejidal para favorecer a la mafia priísta que ha entregado y regateado las tierras de nuestros abuelos e hijos.

Dado que el Grupo Aeroportuario se ha negado a dar la cara al pueblo y sigue demostrando que su proyecto aeroportuario carece de legalidad y transparencia, DEMANDAMOS AL GOBIERNO FEDERAL DE ENRIQUE PEÑA NIETO, QUE UNA VEZ EN TODA SU CARRERA DE MALGOBERNAR E IMPONER SOBRE LA VOLUNTAD DEL PUEBLO, ASUMA SU RESPONSABILIDAD Y ATIENDA LA FIRME DECISION DE NUESTROS PUEBLOS, PORQUE ATENCO NO ESTÁ EN VENTA, LOS PUEBLOS DE LA ORILLA DEL AGUA AMAMOS Y SEGUIREMOS DEFENDIENDO CADA MILIMETRO DE SOBERANIA Y PATRIA QUE ES SÓLO PARA NUESTROS HIJOS.

¡En Atenco, la tierra no se vende, se ama y se defiende!

Ciudad Monstruo: refleacción en el manantial de Aztecas 215

Dando continuidad a la defensa del territorio en la capital, compañeros de los Pedregales de Coyoacán y del Chanti Ollin realizaron el Foro - Asamblea por la ciudad de los de abajo, el viernes 27 de enero. Tejiendo acciones e ideas comunes, decenas de personas escucharon los posicionamientos de ambas organizaciones y después de dividieron en dos grupos para reflexionar acerca de dos preguntas ¿cómo vivimos el despojo? ¿qué podemos hacer para enfrentar ese despojo? Las y los presentes constataron que a pesar del avance de las obras de la inmobiliaria Quiero Casa, el manantial sigue fluyendo y se teme que la empresa siga echando el agua al drenaje. Acá les compartimos un fragmento de la reflexión compartida por las y los compas de Los Pedregales:

Ciudad Monstruo: contra el pulpo inmobiliario

Signo de los tiempos de un capitalismo agonizante: ante el estancamiento generalizado, empresarios inmobiliarios y gobernantes se lanzan en busca de las últimas ganancias disponibles. Entre las decenas de obras que están cuestionadas en la capital, esta semana tocó a la que se ubica frente al número 99 de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, donde la empresa Pelusa pretende construir una plaza comercial de 12 metros de altura y 42 cajones de estacionamiento. El lunes 23 de enero se realizó una conferencia de prensa para reiterar que la obra no fue consultada con los vecinos y se realiza en una zona protegida sin los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un vocero del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, acusó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de proteger ese cártel por conducto de los jefes delegacionales de PRD, PRI y PAN, que otorgan permisos que violan el uso de suelo y toda norma. Otras obras irregulares y que están cambiando el paisaje y causando graves afectaciones al tránsito vehicular, a la diponibilidad del agua, contaminación de todo tipo, están: la arena de lucha libre de Coyoacán y el helipuerto de Cadena 3 en Avenida Universidad. Los vecinos hablan de 10 desarrollos en proceso en el corredor Miguel Angel de Quevedo-Copilco-Universidad. Si alguien creía que el monstruo capital iba a perdonar de la clase media para arriba, ahí tienen la prueba de que estos vampiros vienen por todo…

Ciudad Monstruo: acción antiespecista



El domingo 29 de enero se realizó una marcha del Angel de la Independencia al Monumento a la Revolución para repudiar las corridas de toros y el maltrato animal. Integrantes de colectivos como Sí Esperanza Animal, Zoo de México, Vegan Strike Group, Frente Ciudadano Pro Derecho Animal, así como individu@s solidari@s mostraron consignas y argumentos para cambiar nuestras formas de pensar y de vivir, exigiendo el cese de la explotación y la crueldad contra los animales. ¡Torero de mierda! Ni toros en las plazas, ni vacas en los platos, La tortura no es cultura: toros sí, toreros no; así como pancartas con fotos de los cuerpos de toros asesinados, sus nombres y la leyenda ¡tu muerte no será en vano!, fueron algunas de las imágenes mostradas durante el recorrido. Al llegar al Monumento a la Revolución los activistas realizaron un acto simbólico donde colocaron una corona de rosas a los pies de una botarga a manera de ofrenda para los toros que han muerto en la mal llamada fiesta brava.

Los derechos humanos en México, de mal en peor!

Entre el 16 y el 24 de enero realizó una visita al país Michel Forst, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Al concluir su visita rindió ante los medios un informe preliminar en el que dibujó un panorama atroz: la situación de México es de alarmantes niveles de violencia, de corrupción e impunidad. Tras reunirse con 800 defensores de derechos humanos que actúan en 24 estados del país, Forst señaló que 98% de los crímenes en México no son resueltos: “La impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México. La impunidad alimenta la criminalización de los defensores vinculados a sus actividades legítimas de derechos humanos, lo que a su vez alimenta el miedo entre la sociedad civil”. Los principales autores de las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas son: policías de los tren niveles de gobierno, fuerzas armadas y empresas privadas. Otra práctica de los gobiernos es la criminalización que comprende la manipulación de los marcos legales. Sobre los periodistas recogió la cifra macabra de 120 asesinatos, principalmente en Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua. Entre las recomendaciones del relatos al gobierno de México, destaca el llamado a que se realicen investigaciones prontas e imparciales que apliquen la ley a los responsables de crímenes contra defensores y periodistas, así como reconocer el papel fundamental que juegan tales actores en las “sociedades democráticas”. Aunque el informe trata de temas muy sabidos, es importante que dentro y fuera de México no se deje de hablar de la crisis humanitaria y los crímenes que vivimos a diario…

Contra el despojo en Puebla

Como hemos reportado, en Cuetzalan la Comisión Federal de Electricidad pretende construir una subestación y un tendido de cables de alta tensión, con las sabidas afectaciones ambientales y a la población. La semana pasada la CFE hizo cuatro intentos para que asambleas aprobasen el proyecto, pero no tuvo éxito. Personal de la empresa acudió a las poblaciones de San Andrés Tzicuilan, San Miguel Tzinacapan, Xiloxochico de Rafael Ávila Camacho y Santiago Yancuitlalpan y expusieron su versión sobre el proyecto eléctrico, mismo que fue rechazado por los asistentes. Y es que en la Sierra Norte de Puebla se ha hecho un intenso trabajo de crítica a los megaproyectos y los pobladores ya no creen las mentiras y las promesas vacías de los gobiernos.

Puebla: también contra el feminicidio

Hablando de negligencia gubernamental, el 25 de enero se conocieron declaraciones del Observatorio de Violencia Social y de Género en Puebla, vinculado a la Universidad Iberoamericana, en el sentido de que el gobierno de Moreno Bala y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres no han entregado cuentas claras sobre las recomendaciones y acciones para erradicar el feminicidio en esa entidad. Entre 2012 y 2015 se documentaron 219 casos de mujeres asesinadas y sólo en 2016 se reportaron 81, por lo que si alguna acción se ha hecho, no ha tenido mayor efecto. En las primeras semanas de 2017 se cuentan ya 5 casos que, además, no son reconocidos por la Fiscalía General o no se informa sobre ellos.

Contra el maíz transgénico

Desde finales de 2013 se libra una batalla legal contra los transgénicos. Una coalición de campesinos, científicos y consumidores, logró obtener una suspensión contra la siembra de maíz transgénico y durante más de 3 años y medio, empresas como Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto, han interpuesto demandas en 17 tribunales federales. De 26 juicios de amparo, las empresas han perdido 22. Los cuatro restantes debían ser resueltos el jueves 26 de enero pero el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito pospuso su resolución, por lo que sigue vigente la medida contra la siembra de maíz transgénico. Las decisiones y políticas del gobierno federal, así como las presiones de las empresas, generaron temor que que la suspensión fuera anulada, sin embargo, será necesario redoblar esfuerzos para evitar que las empresas logren su cometido y generen una de las peores catástrofes ecológicas de nuestro tiempo: contaminar con transgenes las variedades criollas de maíz en México.

Colombia: alto a la masacre

Los asesinatos contra mujeres defensoras de derechos humanos y ambientales no cesan, esta vez, las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, lloran la muerte Yoryanis Isabel Bernal Varela, defensora de los derechos de la mujer Wiwa.

Yoryanis Isabel Bernal Varela fue asesinada el jueves 26 de enero en Valldupar. Mintras caminaba, fue abordada por personas que se movilizaban en una motocicleta quienes la intimidaron y con arma de le dispararon en la cabeza.

La organización Wiwa Golkuche del resguardo Kowi, Malayo y Arhuaco, comentó que Yoryanis Isabel fue acompañante en todos los procesos de la etnia Wiwa en temas de derechos de las mujeres indígenas y otros procesos de defensa comunitaria que son muy peligrosos.

Con el asesinato de Yoryanis, se cuentan 9 homicidios en lo que va del 2017. Lo que da un total de 119 homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, desde que se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla.

Taller de radio en la ENAH

Las compas de Radio Zapote invitan a participar en el Taller teórico-práctico de #RadioLibre en el Cafe Rizoma, ubicado en el segundo piso del edificó principal de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El taller constará de 5 sesiones, e iniciará el 17 de Febrero en horario de 1 a 3 de la tarde. Los compas tienen pensado desarrollar locución, producción y programación de podcast y audios. Para mayor información o apartar lugar, escribe a zapote.radiolivre@gmail.com