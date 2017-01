Nebulosa - 23 de enero de 2017

Jueves 26 de enero de 2017

Nuevas protestas contra el gasolinazo

Tercera brigada para encontrar a las desaparecidas

Nuevo León: hallazgos de terror

Mexicali: abrogan la ley del agua

Quintana Roo: en Tajamar la vida se recupera, la lucha sigue

Chihuahua: asesinan a defensor del territorio tarahumara

Caso Narvarte o cómo evadir la verdad, la reparación y la justicia

Atenco: nueva incursión de policías, militares y trabajadores de la construcción

Puebla: contra el terrorismo de estado

Colombia: asesinan a defensora del territorio

Guatemala: asesinan a Laura Leonor Vásquez

Estados Unidos: acciones contra la bestia Trump

El domingo 22 de enero fue una intensa jornada de lucha contra las medidas del gobierno federal, en particular la catastrófica decisión de aumentar los precios de los combustibles.

En Michoacán, se realizaron manifestaciones en varios puntos de Morelia: cinco contingentes convergieron en el congreso estatal. Al grito de “Diputados y senadores traidores del pueblo”, “Morelia ya despierta, lucha por tu patrimonio”; “¡Renuncia Peña Nieto, fuera Peña Nieto!”; “¡Peña Nieto rata!”; “Peña Nieto mientes, haces a los ricos más ricos ya los pobres más pobres”, los manifestantes reiteraron la decisión de seguir movilizados hasta lograr que se revierta el aumento de precios.

El mismo domingo en Mexicali tuvo lugar una movilización histórica en la que más de 20 mil personas se dieron cita en el Centro Cívico de esta ciudad bajacaliforniana para protestar contra el gasolinazo y levantando la exigencia de que renuncien tanto Peña Nieto como el gobernador Kiko Vega. Uno de los principales contingentes fueron los habitantes del Valle de Mexicali que rechazan la construcción del acueducto que pretende abastecer de agua a la empresa cervecera Constellation Brands. La próxima movilización tendrá lugar el 27 de enero en el Ejido Michoacán de Ocampo.

Una tercera movilización multitudinaria tuvo lugar en Guadalajara: habitantes de todo Jalisco se dieron cita en la capital. Cuatro contingentes convergieron frente al Palacio de Gobierno. Otra forma de protesta es la interposición de controversias constitucionales por parte de ediles, los cuales buscan reducciones de precios en sus localidades.

En Hermosillo, Sonora, miles de personas protestaron contra el gasolinazo; un enorme contingente marchó bajo el sol invernal, levantando consignas como ¡Fuera Peña Nieto por corrupto y ratero! ¡No a las reformas culeras!

En Ciudad Monstruo la marcha dominical de protesta partió de tres puntos y realizaron manifestaciones en El Angel de la Independencia, frente a la Cámara de diputados y en el oriente de la ciudad. En El Angel se ha instalado una huelga de hambre contra el gasolinazo.

Otras movilizaciones tuvieron lugar en Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Oaxaca, San Luis Potosí, Campeche, Guerrero, Yucatán, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Chihuahua, Villahermosa, Tabasco; Cuernavaca, Morelos; y Culiacán, Sinaloa. De estas marchas destaca no sólo la realización de acciones en gran parte del país sino la capacidad de coordinar consignas y fechas, levantando una oposición organizada ante las medidas del gobierno. Veamos cómo reacciona el gobierno de Peña Nieto ante un descontento que no cede…

Tercera brigada para encontrar a las desaparecidas

El pasado jueves 19 de enero, diversas organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, así como distintos centros de derechos humanos anunciaron la realización de la Tercera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual se llevará a cabo del sábado 21 de enero y hasta el 2 de febrero, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y municipios vecinos.

La tercera brigada nacional para encontrar a los desaparecidos contará con la participarán de 75 personas, entre familiares e integrantes de diversas organizaciones civiles y de derechos humanos. En conferencia de prensa, los familiares comentaron que La brigada no somos quien la componemos, la brigada es cada una de las personas que en su casa pone el corazón y un granito de arena para que esta acción hoy en Sinaloa pueda llevarse a cabo. Hoy la brigada a diferencia de las otras dos brigadas, ha sido arropada por más sociedad civil que ha creado consciencia y que sin la camiseta, lleva la camiseta y el corazón de la brigada.

La brigada es de la sociedad, es para la sociedad y en el momento que la sociedad tome riendas de la brigada, tendremos la esperanza para cambiar nuestro país.”

Cabe recordar que las dos primeras brigadas se realizaron en el estado de Veracruz, en abril y julio del año pasado, en donde se encontraron más de cuatro mil restos y fragmentos óseos, que todavía analiza la Fiscalía de esa entidad, junto con la División Científica de la Policía Federal.

Nuevo León: hallazgos de terror

Y al noroeste de Monterrey fueron encontrados los restos de un total de 70 personas desaparecidas en 2010. Fecha en la que se registró una oleada de violencia en la entidad que ha dejado como resultado más de 5 mil asesinados y 3 mil personas desaparecidas.

La fosa donde encontraron los restos, fue encontrada en febrero de 2016 y se ubica en el municipio de García, del cual fue Alcalde Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, actual Gobernador de Nuevo León.

En Nuevlo León han sido localizados cinco grandes terrenos, incluyendo el de García, donde Los Zetas incineraba a sus víctimas.En uno de esos sitios, conocidos ahora como “campos de exterminio”, los peritos forenses localizaron 34 mil vestigios humanos y ya han sido identificadas 42 personas.

La fosa con los restos se encuentra en una finca, la cual operó como narcocampamento para los Zetas durante aquellos duros años.

Mexicali: abrogan la ley del agua

Pequeña gran victoria logró la población de Mexicali. Luego de una impresionante marcha contra el gasolinazo y contra la ley del agua, así como la realización de un plantón a las afueras del palacio de gobierno estatal y municipal, lograron presionar a las autoridades para echar atrás la privatización del agua.

Aunque no se logró frenar el gasolina, la ciudadania de Mexicali logró evitar que las tarifas del servicio de agua potable incrementaran casi el 30 por ciento, y que fuera otro enorme hoyo en el bolsillo de la población.

Con el agua de la movilización social hasta el cuello, el gobernador Francisco Vega, alias el “aguafiestas”, tuvo que enviar al congreso del estado una iniciativa para abrogar la ley del agua que fue aprobada el 30 de diciembre del año pasado, es decir hace poco más de dos semanas.

Aunque la ley fue abrogada el 17 de enero, el gobierno del estado no quita el dedo del renglón. Así que se propusieron otras iniciativas de ley que bajita la mano buscan obtener ingresos de los contribuyentes y de emprender el camino de la privatización del agua. Dichas propuestas son: la Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua y la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, además de reformas a las leyes de Ingresos y de Hacienda.

Por ahora, hay que señalar que la abrogación evitó el aumento del servicio de agua, pero sin duda harán falta más movilizaciones para que el aguafiestas no termine privatizando otros servicios.

Quintana Roo: en Tajamar la vida se recupera, la lucha sigue

Hace un año el Malecón Tajamar fue devastado para dar paso a desarrollos inmobiliarios impulsados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y aunque gracias a la lucha social el ecosistema ha ido recuperándose, activistas exigen que el espacio sea abierto a los ciudadanos y no a los empresarios. Integrantes de las organizaciones Salvemos Manglar Tajamar y La Tierra Nuestra Casa recordaron que hasta el momento varios jueces han otorgado suspensiones definitivas y provisionales que impiden realizar cualquier tipo de construcción en la zona; sin embargo, señalaron que aún falta que se reanude el acceso al manglar y, lo más importante, que los responsables de su destrucción sean castigados, entre ellos, el ex Gobernador priista Roberto Borge Angulo y el ex Alcalde del municipio de Benito Juárez, Paul Michell Carrillo. Entre las buenas noticias se habla de que ya hay decenas de cocodrilos, reptiles, peces y aves que poco a poco repueblan el manglar. Además de las decisiones judiciales, el manglar ha contado con la protección de los activistas que siguen haciendo guardias para evitar el ingreso de trabajadores. Una nota de optimismo para mostrar que sólo la lucha paga!

Chihuahua: asesinan a defensor del territorio tarahumara

Sigue el asesinato de defensores de la tierra y el territorio. El pasado domingo 15 de enero de 2017 fue asesinado Isidro Baldenegro, defensor del territorio tarahumara. Isidro fue asesinado al interior de su casa, en Coloradas de la Virgen, un pequeña comunidad rarámuri ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.

Baldegrano fue asesinado en un contexto de despojo y violencia ejercida por los grupos delictivos que operan en la región al amparo y en coordinación de policías, militares, autoridades locales y por las bandas de narcotraficantes. El asesinato de Isidro se suma a los crímenes cometidos contra otros indígenas que han defendido sus tierras y sus bosques.

Cabe recordar que Isidro Belgrado, junto con la comunidad de Coloradas de la Virgen, realizaron varias acciones importantes para la defensa del territorio, como aquel bloqueo de la carretera en la Sierra Tarahumara, realizado en 2003 para evitar que pasaran los camiones madereros que transportaban árboles talados a pesar de que existía una prohibición judicial girada en 2002.

En marzo del 2003, cuando fue detenido por agentes judiciales, en su hogar, en compañía de su vecino y amigo Hermenegildo Rivas Carrillo, les fueron sembradas armas de uso exclusivo del Ejército y una bolsa de semillas de mariguana . El indígena estuvo “acusado de un delito que le fue armado, en circunstancias injustas y violatorias de los derechos humanos”.

Caso Narvarte o cómo evadir la verdad, la reparación y la justicia

El 31 de julio de 2015 fueron asesinadas Nadia Vera, Mile Virgina, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Rubén Espinoza, en la Colonia Narvarte. La investigación a cargo de la eficiente Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México, filtró información de las pesquisas lo cual llevó a la criminalización y revictimización de las los asesinados en la Narvarte. Hasta el mes de agosto de 2016, los avances habían sido prácticamente nulos.

Para sorpresa de todos y de la noche a la mañana, el 19 de enero la jueza 25 de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Hermelinda Silva Meléndez, dictó una sentencia condenatoria en contra de Abraham Torres Tranquilino, uno de los sujetos señalados por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México de haber cometido el homicidio de Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Nadia Vera y Rubén Espinosa.

Como de costumbre, los familiares se enteraron a través de los medios de comunicación, pues las las autoridades ministeriales y judiciales, no informaron debidamente a las víctimas, a pesar de que se ha acudido periódicamente al juzgado y se ha dado seguimiento permanente al caso.

La sentencia dictada por la jueza contra el expolicía José Abraham Torres Tranquilino a 315 años de prisión y una multa de 57 mil 700 pesos por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y robo agravado y en pandilla, no implica ningún esfuerzo por esclarecer lo sucedido.

Primero, porque la sentencia proviene de un juicio que no agotó los peritajes fundamentales para esclarecer el contexto de violencia de género en el caso de los feminicidios, ni tampoco lo relacionado a la labor de activismo realizado por Nadia Vera y al ejercicio de la libertad de expresión por parte de Rubén Espinosa, así como al posible vínculo del crimen con las amenazas que sufrieron Nadia y Rubén en el estado de Veracruz.

Para las familias, la jueza reproduce la versión sesgada de la Procuraduría, que pretende reducir este atroz crimen a una serie de eventos mecánicos: tres sujetos estuvieron en el departamento ubicado en la avenida Luz Saviñón, entre las 14:00 y 15:00 horas del 31 de julio de 2015, y sin ninguna motivación o causa aparente decidieron asesinar a las cinco personas, huyendo en un automóvil en mal estado y que fue abandonado ese día al sur de la ciudad, presuntamente llevándose la cantidad de 6 mil pesos.

Tampoco la sentencia establece la reparación de las victimas ni garantiza el derecho a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, pero también buscando que se aseguren el derecho de la sociedad mexicana conocer realmente qué sucedió en el caso.

Desde este espacio nos sumamos a la exigencia: justicia para las cinco de la Narvarte.

Atenco: nueva incursión de policías, militares y trabajadores de la construcción

A través de su bitácora en internet, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra denunció que el domingo 22 de enero, cuadrillas de trabajadores de la empresa CIPSA y Pinfra ingresaron con dos máquinas al ejido de Atenco con la pretensión de continuar las Obras de la Autopista Pirámides - Texcoco. Con el acompañamiento vigilante de una tanqueta militar y policías federales, las empresas violan nuevamente el fallo de Suspensión Definitiva otorgada contra este proyecto asociado a la construcción del Nuevo Aeropuerto de Ciudad Monstruo. Los ejidatarios y habitantes de las comunidades acudieron al lugar para demandar el cumplimiento del fallo y el respeto a sus derechos humanos. Dialogaron con los trabajadores para que retiraran la maquinaria. La máquina se regresó a la compañía con la condición de que regresaran la tierra a su lugar y no se acercaran golpeadores y policías. La lucha por la tierra continúa y las y los compas de Atenco nos llaman a seguir vigilantes frente a nuevas agresiones…

Puebla: contra el terrorismo de estado

El martes 17 de enero, en conferencia de prensa, organizaciones indígenas denunciaron uno de los rostros de la guerra en México: las acciones de grupos paramilitares en la Sierra Norte de Puebla. Integrantes de las organizaciones Centro de Desarrollo y Capacitación entre Mujeres, Centro de Estudios Ecuménicos y Consejo Tiyat Tlali, informaron que sólo en Cuetzalan se han realizado 60 robos a viviendas, seis asaltos a tiendas Liconsa, nueve a escuelas, dos robos a templos, así como cinco asaltos a cooperativas de ahorros, uno con secuestro, así como decenas de otros actos delictivos, entre ellos,16 homicidios cometidos en caminos y vehículos. Los participantes señalaron que “el ’Terrorismo de Estado’ se implementa bajo el discurso de que es delincuencia organizada. Mentira: son grupos paramilitares que tienen como objetivo desarticular e inhibir procesos organizativos que defiende su territorio y que luchan por el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas. Estos pueblos están impidiendo la instalación e proyectos de extracción de recursos energéticos, minerales y naturales”. Así las cosas en la sierra poblana…

Colombia: asesinan a defensora del territorio

El martes 17 de enero fueron reportados los asesinatos de Emilsen Manyoma, lideresa del Bajo Calima e integrante de la red CONPAZ, junto a su esposo Joe Javier Rodallega.

Según las primeras versiones, la pareja tomó un taxi en barrio Villa Linda de la comuna 12 de la ciudad de Buenaventura el pasado sábado y desde allí no se volvió a saber de ellos hasta el martes 17 cuando fueron encontrados sin vida en el barrio el Progreso. De acuerdo con la Comisión de Justicia y Paz, los cuerpos fueron encontrados con diversos golpes, heridas con arma blanca y armas de fuego. Cabe destacar, que en días pasado, Joe Javier Rodallega, había sido amenazado. Además, una camioneta estuvo rondando el lugar, donde vivían Emilse y Joe, quienes aportaron a las denuncias que iban en contra de los intereses empresariales y el control paramilitar en el Distrito de Buenaventura.

Emilsen igualmente acompañó el retorno del resguardo Santa Rosa de Guayacán, las apuestas de construcción de paz en el Espacio Humanitario Puente Nayero, lideraba las propuestas de la red CONPAZ en Buenaventura y desde mediados del 2016 estaba apoyando la documentación de asesinatos y desapariciones para la Comisión de la Verdad.

Guatemala: asesinan a Laura Leonor Vásquez

Una vez más la impunidad se hace presente en contra las defensoras del territorio en Guatemala. La noche del 16 de enero de 2017, sujetos no identificados irrumpieron en la casa de la defensora Laura Leonor Vásquez Pineda y la asesinaron. El cadáver de la defensora presentaba herida de arma de fuego en la cabeza.

A sus 47 años Laura había participado en varias protestas en Guatemala, por su activismo contra la instalación del proyecto minero San Rafael fue encarcelada durante 7 meses por cargos que no llegaron a demostrarse.

La IM-Defensoras denuncian que desde 2012 han sido perpetrados 13 crimenes contra defensoras comunitarias en Guatemala y señalan que dichos crimenes han sido perpetrados siguiendo el mismo patron de criminalización contra la protesta similar al caso del asesinato de la Berta Cáceres integrante del COPINH.

Justicia para Laura Leonor Vásquez y las mujeres asesinadas por defender el terriotorio y la vida. Alto a la criminalización de la protesta.

Estados Unidos: acciones contra la bestia Trump

Miles de personas salieron a las calles en Estados Unidos y el mundo entero para mostrar su rechazo al nuevo amo del imperio gringo. Aquí les presentamos un recuento de la movilización contra la bestia Trump.

En vísperas de la investidura de Trump, miles de personas se reunieron en Nueva York, para asistir al mitin nombrado We Stand United (Permaneceremos unidos). En dicho evento participaron, actores, músico, cineastas como Cher, Robert De Niro, Michael Moore y Noami Klein quienes tomaron la voz para manifestar su preocupación frente al gobierno de Trump y para iniciar “un movimiento de resistencia” y presionar a los congresistas en Estados Unidos, así como a las autoridades locales, para que se opongan a las políticas propuestas por Donald Trump, que amenazan los derechos civiles, de los inmigrantes y de las minorías.

El 20 de enero, las calles de Washington se llenaron de manifestantes. Pero tras la investidura, a unas cuadras donde se realizó el desfile rumbo a la Casa Blanca, los ánimos se calentaron y personas arrojaron piedras contra negocios por lo que la policía respondió con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

El día comenzó con intentos de bloqueo por parte de varios grupos de manifestantes para que los simpatizantes de Trump no pudieran acceder a los puntos del recorrido del desfile inaugural reservados para el público en el centro de Washington. En algunas puertas, personas al grito de “Trump no es mi presidente” y “No a Trump. No al KKK. No a un EE.UU. fascista” crearon cadenas humanas para obligar al cierre de los accesos, mientras que la Policía hacía lo posible para permitir el paso de aquellos que buscaban tomar sitio para saludar al flamante presidente. En la plaza del Memorial de la Armada, aledaña a la Avenida Pensilvania, por donde desfiló Trump, varios centenares de opositores al nuevo presidente colocaron un escenario y se concentraron para mostrar su descontento a pocos metros de la comitiva. Las demandas iban desde los derechos al aborto, de los homosexuales o de los nativos estadounidenses o la defensa del medio ambiente, temas en los que el nuevo presidente se ha mostrado dispuesto a tomar sendas que podrían deshacer los progresos de los últimos años. En Barcelona, Roma, Ámsterdam y Ginebra también se llevaron a cabo manifestaciones contra los degradantes comentarios de Trump sobre las mujeres.

En Berlín, cientos de personas se concentraron frente a la embajada de Estados Unidos, coreando lemas a favor de los migrantes, en un país que dio la bienvenida a cerca de un millón de personas que huían de la guerra y la pobreza en 2015.

En Australia, varios miles de personas salieron a las calles de Sídney y Melbourne. En Nueva Zelanda, cientos de manifestantes se concentraron en la capital, Wellington, y en Auckland.

Para el sábado 21, la Marcha de Mujeres en Washington fue la mayor de todas las manifestaciones, donde más de 500.000 personas llenaron las calles. Según científicos especialistas en multitudes de la universidad británica Manchester Metropolitan University, la multitud presente en la marcha fue aproximadamente tres veces mayor que la cantidad de gente congregada en la ceremonia de toma de posesión del presidente Trump el día anterior. Las marchas encabezadas por mujeres se llevaron a cabo en más de 600 localidades de siete continentes, incluso la Antártida. Además de Washington DC, en EE.UU. hubo manifestaciones masivas en Boston; Chicago; Denver; Los Ángeles; Madison; Wisconsin; Nueva York; Oakland; Portland, Oregon; St. Paul; San Francisco y Seattle. Una medición estima que puede haber llegado a 4.6 millones la cantidad de gente que participó en este día de acción global.

En la ciudad de Nueva York, 400.000 personas salieron a las calles cerca de la Torre Trump. 250.000 personas se congregaron en Chicago. Cientos de miles inundaron las calles de Boston, Los Ángeles, Denver, Madison, Wisconsin y otras ciudades. La manifestación nacional del sábado fue la mayor protesta contra la toma de posesión de un presidente en la historia de Estados Unidos y se sitúa entre las mayores movilizaciones en la historia de Estados Unidos. También fue uno de los días de acción coordinada más importantes de la historia mundial, ya que hubo protestas en todos los continentes del planeta, incluso en la Antártida. Se congregaron enormes multitudes en las principales ciudades del mundo, como Londres, París, Nueva Delhi, Sídney, Ciudad de México y Buenos Aires.