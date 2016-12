Posicionamiento del Plantón Aztecas 215

Miércoles 30 de noviembre de 2016

Este miercoles 30 de noviembre se realizó una conferencia de prensa en el Plantón Aztecas 215 por parte de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán con la participación del Dr. Luis Zambrano (Reserva del Pedregal de San Ángel), Dr. Rodrigo Gutiérrez (IIJ-UNAM), Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero para posicionarse ante la reciente aparición de declaraciones de prensa señalando un "supuesto acuerdo" entre SACMEX y la inmobiliaria SAZMSACJ SA de CV para continuar la obra inmobiliaria realizando una obra secundaria llamada "Proyecto Cantera".

Al respecto la Asamblea realizó un recuento sobre las inconsistencias del proceso, la tala de más de 160 árboles, la falta de permisos de excavación, afectación del los acuíferos someros, entre otras afectaciones documentadas por el estudio del Dr. Oscar Escolero del Instituto de Geología de la UNAM.

Por ello los integrantes de la Asamblea realizaron un recuento sobre las alternativas que han sido planteadas por parte de lxs integrantes, vecinas y veincos, invetsigadorxs y especialistas que han presentado a lo largo de estos casi 7 meses de resistencia en el Plantón de Aztecas 215.

Al respecto el Dr. Luis Zambrano Sub director ejectutivo de la Reserva ecológica del Pedregal de San Ángel señaló la importancia de establecer realmente una porpuesta basada en el desarrollo sostenible y no el supuesto desarrollo que promueven las obras infraestructura que realizan las inmobiliarias.

Comentó que en el estudio realizado por el Instituto de Geología de la UNAM se comprobó el daño que provocó la empresa al tirar durante un año el agua al drenaje, eso signifcó que desperdició casi el doble de agua que capta la reserva del Pedregal en un año.

Además señaló que el proyecto Cantera propuesto por la empresa, además de robarse el nombre de la propuesta de la Asamblea, propone construir un dique de concreto que trate de controlar el flujo de agua, sin embargo citando al investigador Joel Carrillo quien señala que el agua no conoce fronteras y no conoce de muros, señala que no habrá forma de contener el agua.

Por último señaló que no hay base científica para asegurar que el agua es fuente de infección (como lo señaló en su momento la economista Patricia Mercado) y que puso como ejemplo el agua de los lagos de Chapultepec que tampoco genera infecciones. Por ello señaló que esta agua si bien no es potable es posible tratarla para potabilizarla y de esa manera sea aprovechada para satisfacer la alta de demanda que se tienen en la ciudad y que la solución no pasa por la construcción de 300 departamentos sino por la construcción de espacios verdes públicos en función del bien común.

Por su parte el Dr. Rodrigo Gutiérrez investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM comentó que al no tomar en cuenta a lxs afectadxs se viola el derecho humano al agua asi como el derecho a la participación. Señaló que es SACMEX la autoridad que debería de garantizar el abasto apropiado, continuo y suficiente y del líquido ya que este derecho se encuentra reconocido por la constitución sin embargo señala que al no satisfacer esta demanda no se cumple el derecho humano al agua.

Además señaló que con esta construcción de más de 377 con un precio de casi 2 millones de pesos y la cantidad de coches que se sumaran a la ciruclación de la zona impactará la movilidad y la alta demanda de agua.

Comentó que contrario a lo que dice el articulo 2 de la ley de participación ciudadanda, se estaría violando el derecho de los afectados al no tomar en cuenta el párrafo 48 de la observación número 15 que señala que "al formular las estrategias, planes y acciones deberá respetarse la no discriminación y el derecho a participar en su ejercicio al derecho humano al agua".

Las medidas de remediación de la PAOT toma en cuenta sólo la propuesta de la empresa sin incluir las alternativas de la gente organizada quienes se han empeñado en trabajar con ecólogos, biólogos, arquitectos en usar el agua para beneficiar a toda la gente que habita los pedregales.

Por su parte el Dr. Hugo Mattei de la Universidad de Turín, Italia participó con un mensaje en video en el que señalo la necesidad de mantener el agua como un bien común y señala que el gobierno debe atender la necesidad de las colonias en contra de los poryectos privatizadores.

Fabiola Vite del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quién señaló como se ha tergiversa el derecho al agua y se favorece la privatización del recurso por parte de empresas.

Además propuso utilizar la acción colectiva, conformar una demanda a la empresa por el daño ambiental, que puede apoyar la lucha de las organizaciones y afectadxs por estas obras inmobiliarias apelando a una investigación independiente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como el otorgamiento de medidas cautelares por el hostigamiento a los vecinxs organizados.

Por su parte el Dr. Joel Carrillo del Instituto de Geografía de la UNAM señaló la necesidad de mostrar el Manifiesto de Impacto Ambiental por parte de la SEMARNAT pues parece inconsistente talar mas de 160 árboles y definir los impactos que implicarían la construcción de esta obra.

El investigador Rafael Huizar Alvarez del Instituto de Geología de la UNAM denunció que el gobierno le dá prioridad a los proyectos privados y no a los proyectos verdes pues si este caso de Aztecas 215 no se defiende, se dará paso a la construcción desmedida de ese tipo de proyectos

Un vecinxs de Tecamac señaló como el gobierno ha privilegiado a las constructoras e inmobiliarias que van apropiandose de espacios comunes pertenecientes a pueblos en detrimento de la vida campesina. De esta manera la expansión de la mancha urbana va comiendo espacios verdes que afectan a las comunidades aledañas a las ciudades principales.

A la comunidad en general se invita a la marcha del próximo Sábado 10 de diciembre a las 5 pm saliendo del Pedregal de Santo Domingo de la calle Aile esquina Ahuanusco y del Pedregal de Santa Ursula del mercado Pescaditos, calle San Gonzalo y San Gabriel las dos con rumbo al Plantón Aztecas 215.